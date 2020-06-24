Как выглядит самая большая медуза и чем она опасна?

Медуза Номуру и человек

Если вы наденете водолазный костюм и опуститесь в воды Желтого моря, вы с большой долей вероятности встретите огромную медузу Номуру (Nemopilema nomurai). Диаметр тела этих созданий составляет около двух метров, а вес достигает 200 килограмм — они весят почти как взрослые львы. Большую часть времени они просто покачиваются в воде и поглощают крошечных планктонов но, если кто-то приблизится к ним и начнет дразнить, тому несдобровать. Длинные щупальца медузы покрыты клетками, которые производят сильный яд, состав которого ученым до сих пор неизвестен. Так как выпускаемые щупальцами вещества плохо изучены, противоядия против медуз пока не существует.



Подводное чудовище

Ежегодно от яда медуз Номуру страдают сотни тысяч жителей Китая, Кореи и Японии. Особенно много жертв этих созданий насчитывалось в осенние периоды 2002-2004 годов. Тогда численность медуз Номуру у берегов Японии резко увеличилось, из-за чего любители поплавать стали натыкаться на них намного чаще. Возникновение большого скопления медуз в одном регионе было связано с тем, что на побережьях Китая и Кореи велись строительные работы — огромным существам пришлось отплыть подальше. К тому же, воды на берегах Японии были теплыми, а повышение температуры с 13 до 23 градусов Цельсия провоцировало размножение медуз.

Номура считается одной из самых больших медуз, потому что ее диаметр достигает двух метров

Если приблизиться к огромным созданиям, они немедленно атакуют. Как только щупальца огромного создания касаются кожи, люди испытывают сильную боль. Впоследствии, на месте соприкосновения возникают покраснение и отек. В некоторых случаях дело доходит до того, что жертвы медузы пребывают в состоянии шока и даже умирают. Но какие именно вещества, содержащиеся в щупальцах животного, наносят человеческому организму максимальный вред, исследователям до сих пор не было ясно.



Смертельный яд

Попытки выявить точный состав яда медуз Номуру предпринимались и раньше, но всерьез этим делом занялись только недавно. По данным научного издания Journal of Proteome Research, клетки щупалец медузы производят смесь из более 200 ядовитых веществ, но какие из них являются самыми опасными, никому не было известно. Исследователи смогли «выдоить» смесь, но разделение ее на составные части оказалась слишком трудновыполнимой задачей.

Но, в конечном итоге, ученые нашли способ извлечь ядовитые частицы и расположить их по группам. Хоть это и не очень гуманно, но исследователи отрезали несколько щупалец живой медузы и поместили в центрифугу. Покрутив их с очень большой скоростью, исследователи перегнали все ядовитые клетки медуз на поверхность их тела. Их так называемых нематоцистов они извлекли ядовитые вещества и отсортировали их по группам. Каждое вещество испытывалось телах лабораторных мышей.

Выяснилось, что в щупальцах медуз Номуру содержится как минимум 13 опасных для жизни ядов. Но самым сильным оказался NnLF, который разрушал клетки организмов и приводил к слипанию кровяных клеток. Организмы лабораторных мышей буквально засорялись густыми веществами которые, в конечном итоге, приводили к смерти. Таким образом, самый сильный яд огромных медуз наконец-то был выявлен.

Однако, исследователи считают, что к смерти людей и животных приводит не только этот яд, но и многие другие химические соединения. Скорее всего, они действуют сообща, по-разному воздействуя на совершенно разные группы органов. Этот факт значительно усложняет разработку противоядия от укусов огромного существа, но научные работы в этом направлении наверняка будут вестись и в дальнейшем времени.