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Легендарная Lotus полностью переходит на электромобили. Это изменит многое

Легендарная Lotus полностью переходит на электромобили. Это изменит многое

Lotus всегда стоял особняком в автопроме. За это его и любили.

Ух, как же интересно, когда в очень консервативном мире автопрома происходят серьезные изменение. Долгое время мы наблюдали, как компании занимаются выпуском все более мощных двигателей. Потом появилась Tesla и стала продвигать идею электромобилей и все постепенно потянулись за ней. На этом фоне новость, которая появилась на днях, заставляет задуматься обо всей автомобильной промышленности, ведь на этот раз компания, которая всю жизнь занималась ”ревущими” автомобилями, добилась многого в автоспорте и стала легендарной маркой заявила, что полностью переключается на электромобили. Такого поворота ждали немногие. Если что, я говорю про британскую марку Lotus.


Автомобили Lotus

Такие ”старички” как я ассоциируют Lotus с легендарной командой, которая в Формуле 1 выступала на черно-золотистых машинах. Она приняла участие почти в пятистах Гран-При, выиграв из них почти восемьдесят. За годы выступлений команда выиграла шесть чемпионатов среди пилотов и семь кубков конструкторов (негласно присуждается команде, которая суммарно набрала больше всего очков за сезон).

Весь предыдущий абзац можно сократить до пяти слов ”бензин у них в крови”. На фоне этого, многие, кто не знаком с автоспортом или просто больше увлекается не историческими, а современными автомобилями, скажут, что это ”та британская компания, которая помогала сделать Tesla Roadster”.

Легендарная Lotus полностью переходит на электромобили. Это изменит многое

Есть у них что-то общее.

Правы будут и те, и другие. Даже те коллекционеры, которые являются счастливыми обладателями Lotus Seven, Lotus Elan и любой из множества версий Lotus Esprit. Для всех это будет легендарная марка, к которой у каждого свое отношение. Вот только теперь она полностью изменила свой вектор развития.

Легендарная Lotus полностью переходит на электромобили. Это изменит многое

Многие вспомнят этот знаменитый Lotus Esprit.


Электрические автомобили Lotus

Говоря с британским автомобильным журналом Autoexpress, генеральный директор Lotus Фил Попэм сказал, что компания выпустит еще один двигатель сгорания прежде, чем полностью перейдет на электрические платформы. Вот это поворот…

Машина должна выйти в ближайшие два года. Все из-за того, что она уже, скорее всего, разрабатывается, и настолько рубить концы, что даже ставить крест на разработках, никто пока не готов, но по решимости директора компании можно понять, что в эту идею он твердо верит и смог убедить других людей, которые должны принимать решения вместе с ним. Хотя, возможно, это наоборот его убедили в правильности такой позиции. В любом случае, люди, которые занимают такие должности, имеют достаточно информации и интуиции, чтобы понимать, что они делают.

Если многие создатели электромобилей и правительства стран, которые их поддерживают, в основном говорят только об экологии (что тоже сомнительно) и экономичности, то Lotus рассматривает переход на новые источники энергии с точки зрения повышения эффективности автомобилей.

Легендарная Lotus полностью переходит на электромобили. Это изменит многое

Lotus хоть и не итальянская компания, но формы чем-то похожи.

По словам руководителя Lotus, электрические аккумуляторные платформы обеспечивают желаемые характеристики крутящего момента, распределение веса и предлагают новые конструктивные возможности, которые обычно не предоставляются автомобилями с двигателями внутреннего сгорания.

Британская компания дала миру автомобильной промышленности многое, несмотря на то, что крупной ее назвать нельзя. Она задала тренды для многих спортивных автомобилей и широко распространила свой принцип ”сначала упрости, а потом облегчи”. Так многие производители и делали, не пытаясь оптимизировать все подряд, а просто убирая все ненужное и потом работая с тем, что осталось. Для спортивного автомобиля это просто золотое правило. Примером воплощения такого правила является и Lotus Elise, который имеет в себе много общего с Tesla Roadster и который наверняка будет переиздан в электрическом варианте.

Новые автомобили Lotus

Сейчас руководство компании настаивает на том, что смена приоритетов не является простой погоней за популярностью на волне хайпа вокруг электромобилей. Они уверены, что это не противоречит философии Lotus в будущем и является ее эволюционным развитием.

Не все знают, но компания уже показала один свой безумный электромобиль. Он получил название Lotus Evija, был представлен в прошлом году, оценен в 2,3 миллиона долларов и должен получить зарядку, которая способна полностью наполнить его аккумулятор за 10 минут.

Легендарная Lotus полностью переходит на электромобили. Это изменит многое

Легендарная Lotus полностью переходит на электромобили. Это изменит многое

Вот так футуристично выглядит Lotus Evija.

Кому принадлежит Lotus

Стоит отметить, что компания Lotus принадлежит китайской Geely, так же, как и Volvo, и Polestar. С момента приобретения Volvo Cars у Ford в 2010 году китайцы вложили немало сил и средств в то, чтобы освежить бренд Lotus и добавить с модельный ряд новые модели. На это было выделено более восьми миллиардов долларов и похоже теперь начало давать свои плоды.

Вложения в бренд не ограничиваются только его развитием. Geely продвигает идею унификации. В итоге, можно сказать, что перевод Lotus на электромобили это нечто большее, чем просто изменение одного бренда. Постепенно это может стать основой для ”электрификации” Volvo и автомобилей самой Geely.

Легендарная Lotus полностью переходит на электромобили. Это изменит многое

Этот автомобиль выпущен Geely, которая готовится стать номером один автопрома. Так и не скажешь.

С обновленной направленностью Geely и Lotus мы можем увидеть целый ряд автомобилей, включая седаны, автомобили категории GT и, возможно, внедорожник. Будет интересно посмотреть, как Lotus воплотит свою философию дизайна по мере расширения ассортимента. Это захватывающая эволюция для компании, которая никогда не была известна своим широким модельным рядом, но все знали те несколько моделей, которые она делала.

24 июнь 2020 /
Хочу все знать
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