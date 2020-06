Работу мозга человека, который не может видеть цифры, впервые изучили

Нейрофизиологи впервые проследили за работой мозг а человека, который в принципе не может видеть цифр от двух до девяти, но при этом может читать и нормально общаться с окружающими. Описание исследования опубликовал научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Этот человек – настоящий парадокс. Для того, чтобы он постоянно не мог видеть только цифры, нужно, чтобы его мозг понимал, что на воспринимаемой картинке есть такой знак, но при этом сам человек не должен этого осознавать. Мы попытались на его примере понять, какие умственные процессы протекают вне пределов сознания", – рассказал об исследовании один из его авторов, нейрофизиолог из Университета Джонса Хопкинса (США).

Из-за инсультов, травм или генетических дефектов ткани мозг а могут получить повреждения. Они становятся причиной тяжелых нарушений в работе мозг а или очень причудливых аномалий, не характерных для большинства людей. Пациенты с подобными проблемами часто часто помогают ученым узнавать внутренние механизмы работы мозг а и человеческого сознания.

К примеру, два года назад группа британских нейрофизиологов под руководством профессора Саймона Барона-Коэна выяснила механизм развития редкого вида синестезии – способности "видеть" музыку, – проследив за активностью мозг а и изучив геномы представителей трех семей с этой редкой аномалией.

В ходе нового исследования Маклоски и его коллеги узнали еще одну необычную особенность человеческого сознания и восприятия окружающего мира. Они изучали работу мозг а добровольца, который страдал от очень редкой формы нейродегенеративной болезни.

Долгое время этот человек, известный под инициалами R.F.S., не страдал ни от каких проблем с работой мозг а. В 2010 году он потерял зрение, у него появились сильные головные боли, мышечные спазмы и множество других проблем, которые постепенно становились все тяжелее. Как позже обнаружили врачи, это было связано с тем, что у него атрофировалась значительная часть коры, мозжечка и глубинных отделов мозг а.

Избирательная слепота

К августу 2011 года у 60-летнего геолога развилась очень странная форма метаморфоопсии – искажения восприятии формы, цвета, положения и других свойств предметов или явлений окружающего мира. Она проявлялась в том, что мужчина перестал распознавать цифры от двух до девяти как по одиночке, так и в любой их комбинации.

Вместо этого, как отмечают ученые, их пациент видел набор из случайных линий и другие хаотические рисунки, по выражению самого R.F.S., "клубок спагетти". При этом они менялись абсолютно случайным образом.

Слева – цифра, которую показывали R.F.S., справа – то, как он ее видел© Johns Hopkins University

Более того, нейрофизиологи обнаружили, что если на любую цифру или число положить какой-нибудь мелкий предмет, то R.F.S. переставал замечать и его. При этом он мог считывать и нормально воспринимать все остальные объекты и символы.

Подобный избирательный характер метаморфоопсии, как отмечает Маклоски, в принципе не возможен, если мозг его пациента не может "видеть" цифры и отличать их от всех остальных объектов окружающего мира. Пытаясь понять, как работает этот парадокс, нейрофизиологи проследили за активностью мозг а R.F.S. при помощи электроэнцефалографа.

Для этих опытов ученые подготовили набор картинок, на которых были изображены цифры или буквы, а также вписанные в них лица людей или различные предметы, которые не имели отношения к миру чисел. Когда доброволец смотрел на эту картинку, он должен был попытаться угадать, что изображено на ней, а ученые следили за активностью коры его мозг а.

Эти опыты показали удивительную вещь. Несмотря на то, что R.F.S. не видел цифр и вписанных в них изображений, характер активности его мозг а был абсолютно идентичен энцефалограммам, которые были записаны тогда, когда он смотрел на отдельное изображение лица или другой фигуры, вписанной в цифру. Более того, последующие опыты показали, что мозг добровольца распознавал и "считывал" слова, вписанные в цифры, несмотря на то, что его обладатель не осознавал их присутствия.

Все это говорит о том, что восприятие и сознание не связаны друг с другом неразрывно, как раньше считали некоторые философы и нейрофизиологи, а являются отдельными феноменами. Как они связаны между собой и почему эта связь в мозг е R.F.S. нарушилась, Маклоски и его коллеги планируют выяснить в ближайшее время.