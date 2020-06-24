Разгром сербских русофилов

Москва теряет политическое влияние в последнем осколке бывшей Югославии

Президент России Владимир Путин провёл в Кремле переговоры с сербским коллегой Александаром Вучичем. В центре внимания двух лидеров были темы, связанные с ситуацией в крае Косово и Метохия (КиМ), обстановка на Западных Балканах и двустороннее экономическое сотрудничество.

Триумф Вучича

Вучич прибыл в Москву на торжества по случаю 75-летия победы над нацистской Германией. Приезд в Россию стал первым зарубежным визитом президента Сербии после парламентских выборов. В данном случае это совпадение из-за переноса парада на Красной площади с 9 мая на 24 июня, но, как правило, Вучич действительно посещает Россию первой после выборов или при необходимости принять важные политические решения.

Подобная традиция превратилась в элемент не столько политической необходимости, сколько этикета сербского лидера. Путин — по-прежнему популярный и авторитетный в Сербии зарубежный госдеятель, и регулярные контакты с ним добавляют Вучичу очков. Однако диалог двух лидеров, к большому сожалению, не конвертируется в реальное политическое влияние Москвы и прошедшие в республике выборы в Скупщину это красноречиво доказывают.

21 июня избирательная комиссия Сербии опубликовала результаты, согласно которым с огромным отрывом победу одержал блок «Александар Вучич — за наших детей», костяк которого составляют представители правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). Подконтрольная президенту политсила набрала более 63% голосов.

«Дорогие граждане Сербии, я много лет в политике, но такое переживаю впервые! Мы получили самое большое в истории доверие народа, получив свыше 2 миллионов голосов из 3,3 миллиона от пришедших на выборы граждан. Мы победили везде, даже там, где раньше проигрывали. Победили в Берлине, Нью-Йорке, в Москве мы набрали 57%, а в Сочи — 95%», — сказал Вучич однопартийцам

На втором месте расположилась коалиция Сербской партии социалистов (СПС) с более 10% голосов. Ниже расположились партии «Победа для Сербии» и «Движение обновления Королевства Сербия».

Правая оппозиция, представленная главным образом Сербской радикальной партией Воислава Шешеля, потерпела сокрушительное поражение.

Также в Скупщину не попали Лига социал-демократов Воеводины Ненада Чанака и Либерально-демократическая партия Чедомира Йовановича. «Союз за Сербию», в списке которого входил праворадикальный политик, русофил Бошко Обрадович, и вовсе бойкотировал избирательную кампанию, призывая людей к массовым протестам.

Примечательно, что победитель выборов — СПП — не декларирует каких-то внятных и чётких политических идей. Например, в комментарии ТАСС Марко Джурич, директор канцелярии по КиМ и заместитель Вучича в Сербской прогрессивной партии, абстрактно рассказал про «дружбу с Россией», развитие экономики, мирное урегулирование конфликтов, оборону и демографический рост.

«Наши стратегические приоритеты — сохранение мира и стабильности, защита суверенитета и независимости в принятии решений, развитие экономики, демографическое обновление Сербии и сохранение сербской культуры и традиций, то есть сохранение памяти о значительных событиях прошлого, позволяющее иметь ясную базу идентичности для будущих свершений», — сообщил Джурич.

Крах правой парадигмы

В нынешнем составе Скупщины не будет представлена ни одна пророссийская сила. В прошлом составе Радикальная партия имела 22 мандата. Её лидер — ветеран сербской политики, бывший узник Гааги Воислав Шешель являлся, по сути, единственной по-настоящему популярной русофильской фигурой в балканской стране.

Напомним, что несмотря на преследование МТБЮ, Шешель неоднократно участвовал в борьбе за пост президента Сербии и дважды выходил во второй тур. Да, политик проигрывал своим проевропейским соперникам, но достойные результаты, которые он демонстрировал, свидетельствовали о том, что его антизападные представления находили отклик у народа.

Шешель и его однопартийцы выступают с действительно радикальными идеями. Например, они требуют признать правомерность воссоединения Крыма с Россией, рассчитывая в ответ на более серьёзную поддержку Москвы в вопросе борьбы за де-факто неподконтрольный сейчас Белграду край Косово

Конечно, в этом можно усмотреть элемент популизма и лести Москве, однако говоря о подобных уступках, Шешель справедливо просит от РФ взаимных шагов по защите территориальной целостности его страны.

Также Шешель требует от правительства Вучича более тесного сотрудничества с Россией, вплоть до интеграции в экономические межгосударственные проекты на пространстве СНГ. По его прогнозу к 2024 году Россия, Белоруссия и Казахстан создадут союзное формирование с устройством, близким к конфедерации. Кстати, лидер Радикальной партии считает, что в него может войти Украина, если «к тому моменту вернётся в объятия матери-России».

Интеграция в данную структуру, как рассуждает Шешель, предоставит Белграду больший простор для манёвра в отношениях с Западом и откроет новые экономические возможности, под которыми политик подразум евает недорогие углеводороды и новые рынки сбыта сербских товаров.

«Считаю, что Сербия должна двинуться в этом направлении, вовремя начать участвовать в этой интеграции, так как это дало бы много привилегий, от цены на нефть и газ до выхода сербских товаров на огромный рынок… Если им (Западу) будет грозить реальная интеграция Сербии с Россией, они будут намного больше склонны к уступкам. Это карта, которая побеждает при любом раскладе», — сказал ранее Шешель на дискуссии в Скупщине

Очевидно, что в чистом виде проекты лидера Радикальной партии нереализуемы, а некоторые его уверенные прогнозы — далеки от реальности. Кроме того, невозможно игнорировать негативное влияние транспортной изоляции Сербии от России. После потери Черногории у наших стран исчезла возможность поддерживать коммуникации на море, а на суше между ними находится пояс из стран-членов НАТО.

Тесная торгово-экономическая и военная интеграция Москвы и Белграда априори возможна лишь согласия Запада, и с данным обстоятельством ничего не поделать, хотя транспортные проблемы, конечно же, не должны служить поводом для отказа от наращивания товарооборота и военно-технического сотрудничества.

Драйверами данных процессов могли бы стать как раз подобные русофильские проекты, однако нынешние выборы обернулись крахом для всего сербского националистического лагеря. Партия Вучича с размытой, но, по сути, прозападной идеологией впервые одержала абсолютную победу, причём в новом составе Скупщины у неё практически не будет оппонентов.

Такой результат — следствие краха правой (близкой к России) парадигмы будущего Сербии. В то же время триумф прогрессистов — вполне закономерный этап развития сербского национального самосознания, которое после унижения в 1999 году активно ищет своё место в «европейской семье».

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