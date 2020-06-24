Коронавирус для бригадира из Чувашии

Почему умер экс-губернатор, подавший в суд на Владимира Путина?

На 59 году жизни умер бывший глава Чувашской Республики Михаил Васильевич Игнатьев.

По заявлениям врачей, причиной смерти стала двусторонняя пневмония и сердечно-сосудистая недостаточность, вызванная коронавирус ной инфекцией COVID-19. На момент смерти он находился в ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии с высоким процентом поражения легких, подключенным к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации. Мы решили разобраться случайно ли так сложились обстоятельства, или нет.

Для качественного анализа и объективных выводов, начнём с биографии. Родился Михаил Васильевич в многодетной семье в Чувашии. Окончил Чебоксарский энергетический техникум, отслужил в армии, а после 1983 года начал свою карьеру в аграрном секторе. В 1983—1987 годах — помощник комбайнёра, бригадир полеводческой бригады, начальник Янышского производственного участка. В феврале 1987 года был избран председателем правления колхоза «Прогресс». В этой должности проработал до 1992 года. В 1992—1996 годах — глава акционерного общества закрытого типа «Прогресс». В ходе своей трудовой деятельности постоянно обучался. В 1990 году заочно окончил Чувашский сельскохозяйственный институт по специальности «Агрономия». В 1997 году окончил Чебоксарский филиал Московского университета потребительской кооперации по специальности «юриспруденция». В 1998—1999 годах — профессиональная переподготовка в Волго-Вятской академии государственной службы по направлению «Государственное и муниципальное управление».

Благодаря постоянному стремлению, обучению и упорству, Игнатьев в 1996 году был назначен на должность заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Чувашской Республики, а в январе 2002 года указом президента Чувашской Республики Н. В. Фёдорова он был назначен на должность министра сельского хозяйства в ранге первого вице-премьера правительства региона. Далее, с 2010 по 2020 год он занимал должность главы республики Чувашия.

Скорее всего, секрет успеха в таком нелегком пути к такой высокой должности, как глава региона, кроется в незыблемой целеустремленности, постоянному развитию, и, зачастую, жесткости. Однако, к сожалению, часто излишняя жесткость, граничащая с некой надменностью, может привести к фатальным последствиям.

Началось всё с открытого письма бывшего президента Чувашии Николая Фёдорова на имя Игнатьева с подробным освещением результатов его деятельности. Как было показано в подробном анализе социально-экономической ситуации, ключевые показатели региона за 2 года руководства Михаилом Васильевичем настолько сильно обрушились, что ситуация стала, мягко говоря, плачевной. Только благодаря вмешательству полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича, ситуацию удалось урегулировать и стабилизировать.

Далее посыпалась критика за большое количество коррупционеров в окружении Игнатьева, проверка деятельности правоохранительными органами, уголовные дела. Также началась критика в СМИ, связанная с заказом дорогостоящих автомобилей на сумму 8,3 миллиона рублей для администрации, сауной за 15 миллионов рублей из бюджета и многое другое

Далее 2020 год для многих стал подтверждением известной пословицы: «сколько веревочке не виться, а конец будет». 18 января этого года Игнатьев весьма резко выразился о необходимости «мочить» блогеров и журналистов, которые «ни одной статьи не написали о человеке труда, вкладывая добрую душу и сердце», но при этом пишут, «как хорошо в Европе, как хорошо в Америке». Это высказывание быстро получило огласку СМИ и в итоге Михаил Васильевич извинился.

Однако апогеем его несколько странного поведения стал поступок с поднятыми ключами вверх от нового пожарного автомобиля сотруднику МЧС, при котором он заставил прилюдно подпрыгнуть за этими ключами майора внутренней службы. За данный проступок Михаила Васильевича практически немедленно исключили из партии «Единая Россия», а после чего, приказом президента России он был снят с должности главы республики «в связи с утратой доверия»

И, казалось бы, можно было бы попробовать реализовать себя в чем-то новом, начать с чистого листа, сделав выводы. Но характер победителя, видимо, сыграл злую шутку. И человек, наполненный обидой и ненавистью, стал совершать необратимые поступки. В частности, Игнатьев не согласился с увольнением и подал на президента России в суд. Казалось бы, человеку, прошедшему девяностые и нулевые годы, можно было уже понять в какой стране он живет и что вступать в войну с президентом - весьма опрометчивый шаг… В итоге, по совершенной случайности, которую уже с высокой долей вероятности можно прогнозировать, бывший чиновник умирает от коронавирус а.

В то же время, нельзя оставить без внимания тот факт, что ни один из действующих чиновников, «переболевших» коронавирус ной инфекцией, не умер. Да пошлет им Господь здоровья! Но ведь странно, не правда ли? Те, кто становятся неугодными или каким-то образом говорят неудобные вещи, почему-то начинают выпадать из окон или переживают какие-то другие несчастные случаи... Конечно, важно жить в позитиве и радости, не разрушая себя изнутри обидами и ненавистью, а также, ведя здоровый образ жизни. Это может послужить причиной истинного долголетия.

Но у нас в стране, складывается впечатление, что если ты чиновник, который от зари до зари неустанно, честно и преданно трудится во благо народа, то «откуда-то сверху» на время занимаемой должности автоматически получаешь бессмертие. А вот те, которые так или иначе замешаны в негативе, уже ни от чего не застрахованы, к сожалению. Поэтому будем верить, что число «бессмертных» чиновников будет быстрыми темпами увеличиваться и все регионы нашей огромной страны выйдут на принципиально новый уровень развития.

темы