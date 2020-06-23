Герман Греф. Шизофрения всегда рядом

Мечтает ли глава Сбербанка Герман Греф видеть нас рабами?

Через несколько дней исполнится 28 лет со дня принятия в новой России ФЗ № 3185 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании». Согласно этому нормативно-правовому акту содействие специалистов можно получить исключительно в добровольном порядке. А если человек несёт откровенный бред? Это его конституционное право. А если человек при этом возглавляет крупнейшую кредитно-финансовую организацию? Тем лучше.

Никаких «особых» требований к руководителям высокого уровня в России нет. Ни депутат, ни чиновник, ни, тем более, глава какого-то банка не может быть склонён к психиатрической экспертизе на предмет адекватности оценки событий и принимаемых решений.

На «загнивающем» Западе для парламентариев, чиновников, руководителей высшего звена предусмотрено не только обязательное медицинское освидетельствование. Любой коп перед тем, как ему доверят наручники, пистолет и дубинку ответит на тысячи вопросов, анализируя которые эксперты попытаются сделать вывод, можно ли ему доверить процессы коммуникации с населением? Как мы уже знаем на примере Флойда, даже такой подход работает далеко не всегда.

Не смущает ли вас подчёркнутая оригинальность многих федеральных законов, согласно которым за репост можно провести в тюрьме больше, чем за сбитого во дворе ребёнка? Созданы эти законы людьми, которые, в лучшем случае, предоставили справку из психдиспансера, где им задали всего один вопрос: «Жалобы есть?». У них нет. А у нас?

Герман Греф давно стал одной из самых ярких персон на небосклоне отечественного чиновничества. И, в первую очередь, он интересен широкой аудитории и узкому кругу специалистов своими высказываниями. С колокольни Германа Оскаровича население России должно быть

· максимально тёмным в плане знаний

· не понимающим основ собственного «я»

· надёжно удалённым от принятия хоть сколь-нибудь значимых решений

· И главное – регулярно обираемым. За счёт вводимых налогов, комиссий, поборов (не только в Сбербанке, но и вообще).

Кто ж не помнит легендарное выступление Германа Грефа на Санкт-Петербургском экономическом форуме в 2012 году. В ходе сессии «Сбербанка России» глава кредитно-финансовой организации неожиданно признался в том, что он принципиально против власти населения страны.

Людям, желающим быть счастливыми, Герман Оскарович напомнил про буддизм. Он вообще большой поклонник восточной философии и практик. На корпоративах Сбербанка России нередко посапывает индийский йогин Садх Гуру, веселящий медитативным мычанием сотрудников «Сбера» и обучающий их «манипулировать чужими умами».

Тогда, в 2012-м, Герман Греф заявил, что древняя восточная религия поможет нашим людям выработать отказ от желаний, реализация которых, вероятно, исключительная прерогатива высшей социальной группы. Апеллируя к Будде, Конфуцию и Лао-Цзы, банкир, возомнивший себя регулятором российской действительности, заявил.

«Если каждый человек сможет участвовать напрямую в управлении (прим. – государством), что ж мы науправляем?».

Далее Герман Греф заговорил о том, что, если люди поймут основу своего я и самоидентифицируются, то ими будет невозможно манипулировать.

«Люди не хотят быть манипулируемыми, когда они имеют знания!» - не просто сокрушался глава «Сбербанка» на всю страну, а делал это с неподдельной искренностью, словно не желая соблюсти хотя бы видимые приличия по отношению к обществу, предоставившему его всю палитру благ.

«Как жить? Как управлять таким обществом? Как им манипулировать, если все будут иметь равный доступ к информации?»

Хорошие вопросы. Герман Греф совершенно искренне считает, что народ лучше держать в неведении, скармливая ему порциями нужную информацию посредством СМИ, оказывающих власти всестороннее содействие в манипуляции людьми.

Заявления, от которых попахивало чистой воды моральным уродством и ненавистью к «плебсу», были встречены аплодисментами «избранных», судя по всему, имеющих право на получение сведений в неограниченном объёме, и улыбочками несколько смущённой «откровением» Грефа Эльвиры Набиуллиной.

Было чуток неловко. Герман Греф говорил с высокой трибуны правду, которую в массы нести «не комильфо». Наоборот, в 3-й статье Конституции Российской Федерации сказано, что источником власти является наш многонациональный народ. А тут — главный банкир Всея Руси возьми и брякни, что народу надобно пребывать в статусе беспросветно тёмного скота.

Шли годы. Смеркалось. В 2017-м Греф укоризненно взглянул на Россию и упрекнул её в том, что она так и не сумела адаптироваться к «новой реальности». Что ж так? Критике Германа Оскаровича подверглась старая «советская» система образования.

Суть претензий банкира сводилась к следующему: дескать, не послушали меня в 2012-м, когда я говорил, что знания плебсу – как мёртвому припарка. И продолжаете пичкать школьников ненужной информацией. А «модернизировав» образовательные процессы, Россия сможет включиться в технологическую революцию. Но как школьники-недоучки будут решать сложные научные и технологические проблемы? Загадка.

Может, Греф «подсмотрел», как оно там, на Западе, или хотя бы в прогрессивном Китае, где «научные прорывы» 2020-го в сфере вирусологии наклонили вес мир так, что о прежней жизни все советуют забыть?

Так ведь нет. В образовательной системе КНР объёмы информации не только не планируют сокращать, но, напротив, увеличивают. Да и в США выпускник обычной школы, где можно получить только базовый уровень знаний, никогда не поступит в хороший колледж или университет…

Может быть, Герман Оскарович начитался творений Герберта Уэллса и хотел бы, чтобы россияне превратились в эдаких морлоков из «Машины времени»? Сидели бы все в своих подземельях, обеспечивали ремонт канализации и течение примитивных технологических процессов, а поднимались на поверхность, когда надо что-то починить или кого-то сожрать?

В 2019-м Греф решил сделать свою риторику ещё более яркой. Он признался в том, что, как любой руководитель крупного предприятия в России, страдает паранойей. И начал выдавать на-гора перлы уже экстремистской тональности.

Герман Оскарович заговорил об «убийстве школьных экзаменов», которые мало того, что вызывают у школьников глобальный стресс, так ещё и заставляют их напрягать мозг и только в преддверии рубежных испытаний.

Греф предложил некий софт (а-ля «Сбербанк-Кобмайн»), с помощью которого школярам будет предложена индивидуальная программа овладения дозволенным уровнем знаний. Онлайн-система якобы будет создавать «портрет знаний обучающегося», знать о его склонностях, привычках, успехах, провалах. И необходимость проводить экзамены отпадёт.

В общем, не исключено, что вместо «Социального мониторинга», от которого в режиме онлайн лихорадило всю весну простудившихся москвичей, может появиться «Мониторинг образовательный». За пользование такой программой, появление которой, слава Богу, маловероятно, родителям «умеренно образованного поголовья» придётся платить, как за услуги «Сбербанка». Но они неожиданно становятся платными именно в тот момент, когда их… обещали сделать бесплатными.

Греф врёт, как дышит

Ещё прошлой осенью, в ответ на требование Дмитрия Медведева отменить внутрибанковскую комиссию (1%) за переводы из одного региона в другой, Герман Оскарович кокетничал с прессой, говоря, что вопрос об отмене межрегиональных платежей с ним «к сожалению, никто не обсуждал».

Банкир спит и видит Сбербанк России своей приватизированной вотчиной, где освоенные технологии манипуляции доверчивым населением можно будет использовать на всю катушку, выдавая доверчивым соотечественникам кредиты под конский процент. Но Владимир Путин, надо отдать ему должное, сопротивляется этой идее и не отдаёт Сбербанк под приватизацию.

Своевольничать, однако, Греф мастак. Созданная Центробанком СБП (Система быстрых платежей, позволяющая переводить деньги из банка в банк по номеру телефона) отнимала у Сбербанка «хлеб». Крупнейший банк России отчаянно сопротивлялся подключению к СБП аж до весны.

Тем временем Герман Греф рассказывал про «раскатку других решений», с помощью которых уберут межрегиональную комиссию.

И вот, наконец, решили. Сбербанк со скрипом подключился к СБП после ряда предупреждений Центробанка о нарушениях. Но с рядом оговорок. Для того, чтобы включить в приложении «Сбербанк-Онл@йн» возможность пользоваться СБП и получать деньги, нужно рыться в настройках мобильного приложения. Это маленькая хитрость для населения с заветным – минимальным! — уровнем познаний, о котором медитативно грезит Греф.

Дело в том, что заключая «соглашение» на подключение к СБП в «Сбербанк-Онл@йн», клиент автоматически соглашается с тем, что его персональные данные становятся доступным третьим лицам.

У вас пропали деньги со счёта или карты? Греф и Сбербанк не виноваты. Вы же сами поставили галочку в графе «Согласен» при подключении к Системе быстрых платежей! Забыли? Но пока что храбрецов, сказавших «Да!» передаче третьим лицам персональных данных, маловато. Знающих о том, что подключение к СБП происходит не автоматически, ещё меньше.

Если адресат перевода не покопался в настройках и не подписал «Соглашение», то при попытке послать ему деньги в Сбербанк через СБП возникает ошибка. Кто виноват? Центробанк, который вынудил Оскаровича подключиться к СБП. Что в итоге? Переводим старым способом.

Если даже вы согласились на эту авантюру, то при переводе через СБП суммы более 100 тысяч рублей нужно платить 0,5 % (но не более 1500 рублей). Это ноу-хау Сбербанка, потому что у части банков, подключённых к СБП, переводы остаются бесплатными и сверх суммы в 100 000.

В самом же Сбербанке России «раскатка решений», обещанная в прошлом году, оказалась весьма оригинальной! С карты на карту, выпущенную в Сбербанке любого региона, с 1 июня можно бесплатно переводить лишь 50 тысяч рублей в месяц.

Держим в уме, что ранее, переводы на карты, выпущенные в том же регионе, ограничений не имели. Теперь, если хотите переводить больше 50-ти тысяч – подключайте платные пакеты, даже если получатель перевода живёт на соседней улице.

Чтобы компенсировать упущенную выгоду Сбербанк России ввёл комиссию на переводы с карту на карту через банкомат, мотивировав это тем, что в общей массе транзакций переводы через банкомат занимают не более 1%. Но, спрашивается, зачем тогда вводить комиссию в неиспользуемом сегменте переводов? Ответ лежит в плоскости откровенной мелочности руководства Сбербанка России, которое, повторим, старательно изучает мерзкие манипулятивные техники для облапошивания населения. Желательно тёмного. Не сведущего. Не имеющего доступа к информации, сокрытой в дебрях настроек.

0,5% — за перевод свыше 100 тысяч рублей. 1% - за перевод через банкомат. 1,5%, если хочешь перевести в другой банк в автоматическом режиме.

Инфернальное жлобство Сбербанка и его руководителя отлично коррелирует с корпоративной политикой российских банков. Там сейчас «пир во время чумы». Чтобы получить отстрочку по платежам человеку, потерявшему работу и зарплату, во время коронакризиса нужно было «попотеть».

Закон о кредитных каникулах был подписан 3 апреля. Шквал обращений закредитованных россиян случился в первые же дни начала работы ФЗ. Уже 3 апреля люди подали 27 тысяч заявлений на предоставление кредитных каникул. Из них было удовлетворено менее 10%. На человека, желающего получить отсрочку по платежам возлагалась обязанность доказать, что его доходы упали на 30% по сравнению со среднемесячными – официальными!

И это в стране, где большинство предприятий работает с людьми «по серому»?

Это «доступные кредитные каникулы»? Люди кинулись скупать липовые справки 2-НДФЛ у мошенников и плавно перекочевали (или ещё перекочуют с аннулированным правом на отсрочку) в разряд уголовников. Можно упрекнуть в этом наш народ, дескать, не нужно работать «по серому» и получать зарплаты в конвертах. Не удивительно. Наш горемычный народ можно упрекнуть абсолютно во всём, включая появление коронавирус а.

Для сравнения клиенты многих западных банков без всяких заявлений и сбора бумажек получали из кредитно-финансовых организаций письма о том, что необходимость их платежей по кредитам приостановлена до осени.

Каждый десятый рубль, заработанный гражданином России, уходит банкам. Каждый четвёртый получатель займа или кредита в России отдаёт 80% своего дохода кредиторам. Никаких послаблений. Даже в кризис. Даже тем, кто лишился работы. Но вот! С поправками в конституцию больше тянуть нельзя. Мы якобы начинаем «побеждать корону». И банковское жлобьё тщится урвать побольше.

Из нового. В ответ на ограничения ЦБ РФ эквайринговой комиссии банки хотят сделать платным:

· выпуск и обслуживание карт

· использование мобильных приложений

· доступ к своим колл-центрам.

Банки жируют. Клиенты платят и стонут в коронакризис под гнётом растущих задолженностей и процентов. У нас такая история. Или, как сказал бы любимый йогин Грефа Садх Гуру, у нас такая карма – платить всегда и везде, за свои и чужие долги, за свои и чужие ошибки.

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