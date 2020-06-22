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Ученые нанесли на карту пятую часть океанского дна Земли

Ученые нанесли на карту пятую часть океанского дна Земли

Ученые нанесли на карту одну пятую часть океанского дна Земли. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на данные проекта Nippon Foundation-GEBCO Seabed 2030, который создан с целью изучения дна Мирового океана и создания его полной карты.

На момент запуска проекта в 2017 году, было изучено только 6% мирового дна. На сегодняшний день этот показатель составляет 19% или 14,5 млн кв. км.

«Мы стали чуть больше осведомленными о Планете земля», — говорится в материале.

Директор проекта Джейми МакМайкл-Филлипс добавил, что остается неисследованным 81% океанского дна Земли, что по площади примерно в два раза больше поверхности Марса.

22 июнь 2020 /
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