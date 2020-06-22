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Человеческие клетки сделали прозрачными

Человеческие клетки сделали прозрачными

Проведенный американскими учеными эксперимент еще не означает появления человека-невидимки, но первый шаг в этом направлении, можно сказать, уже сделан.

Некоторые животные способны менять светопроницаемость своих тканей в целях маскировки. Такой способностью обладает, например, опалесцирующий кальмар (Doryteuthis opalescens), маскировочные свойства которого послужили ученым из Калифорнийского университета в Ирвайне в качестве отправной точки для эксперимента с человеческими клетками.

«На протяжении тысячелетий люди были увлечены мечтами о прозрачности и невидимости, вдохновлявшими философов, фантастов и многих ученых, — говорит руководитель исследования Атраули Чаттерджи. — Наш проект, определенно находящийся в научном поле, сфокусирован на проектировании клеточных систем с контролируемой способностью пропускать, отражать и поглощать свет».

Опалесцирующий кальмар может быстро переключать полосы на своей мантии с почти полной прозрачности до матовой белизны, что позволяет ему ускользать от хищников. Этот кальмар имеет специальные отражающие клетки — лейкофоры — которые могут менять свою способность рассеивать свет. Внутри этих клеток находятся лейкосомы — мембраносвязанные частицы, состоящие из особых протеинов — рефлектинов.

В своем эксперименте ученые вырастили клетки человеческой почки, генетически изменив их так, чтобы они могли производить рефлектин. После чего обнаружилось, что протеины собираются в клеточной цитоплазме в частицы, а эти структуры в свою очередь меняют способность клеток рассеивать свет.

На этом, однако, авторы исследования не остановились, и продолжили эксперименты с модифицированными клетками, теперь уже воздействуя на них раствором хлорида натрия в различных концентрациях и замеряя одновременно их светопропускающую способность. В результате выяснилось, что чем выше уровень хлорида натрия, тем больше клетки рассеивают свет.

По словам ученых, создание человека-неведимки все еще остается в области фантастики, но им тем не менее им удалось доказать саму возможность создания человеческих клеток с регулируемыми оптическими свойствами.

22 июнь 2020 /
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