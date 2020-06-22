Виды живых существ намного более схожи, чем считалось ранее

Международная исследовательская группа провела исследование белков различных живых организмов, начиная с бактерий и заканчивая человеком. Анализ показал, что между ними намного больше общего, чем считалось ранее.



На основе проведенного анализа ученые создали самое крупное картирование белков. Они выяснили, что между этими непохожими организмами существует ряд общих характеристик. Во всех этих формах жизни, как говорят исследователи, большая часть белков сосредоточена на метаболизме и поддержании баланса белков. Всего ученые проанализировали 49 видов бактерий, 32 вида эукариот и 19 видов архей. До этого исследования научный мир в в основном интересовал ДНК, а именно — сравнение генетического материала различных видов.

По словам одного из руководителей исследовательской работы Альберто Сантоса Дельги, все эти организмы связывает то, что высокий процент их протеомов (совокупность белков организма) сосредоточен на поддержании баланса, называемого гомеостазом. Помимо этого общим является и то, что большая часть белков помогает генерировать энергию.

В исследовании ученые применили метод масс-спектрометрии, благодаря которому стало возможным изучить более 100 видов организмов. Данное масштабное картрирование белков позволило выявить существование большого количества новых белков. При этом, как говорят ученые, функции порядка 38% белков в организмах до сих пор неизвестны.