Исторический акт непослушания. Япония ответила отказом США

Против системы Aegis Ashore выступило не только правительство, но и народ островного государства

Бессловесное подчинение японцев американскому сюзерену заканчивается? Или демарш с противоракетами лишь досадный для Вашингтона эпизод?

Заявление министра обороны Японии Таро Коно о приостановке реализации проекта размещения на японской территории в префектурах Акита и Ямагути американской системы противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore, похоже, не на шутку озадачило Вашингтон и Пентагон.

Во-первых, это - беспрецедентный в истории военного союза двух государств случай непослушания.

Япония всегда была верным вассалом дяди Сэма, беспрекословно, начиная с войны в Корее 1950 -1953 годов, выполняя функции «непотопляемого авианосца» США даже в ущерб дружественным отношениям с соседними странами. Согласившись с таким «бунтом на корабле», американцы рискуют создать прецедент принятия в Токио решений, которые могут противоречить или, по крайней мере, не совпадать с геополитической и военной стратегией США.

Во-вторых, сколько бы Вашингтон и Токио ни убеждали японский народ и близлежащие страны в якобы исключительном предназначении этой системы ПРО для борьбы с северокорейскими ракетами, «секретом Полишинеля» является то, что размещение Aegis Ashore в Японии имеет главной целью создание восточного фланга глобальной американской системы ПРО. Системе, имеющей задачу лишить Россию и Китай возможности ответного удара в случае ракетного нападения на них. Отказ Токио от установки Aegis Ashore в Японии создает брешь в этой американской глобальной системе.

В-третьих, в Вашингтоне могут воспринять отказ устанавливать противоракетные системы как сигнал недовольства Токио пересмотром президентом США Дональдом Трампом политики обеспечения безопасности своих союзников. Коль скоро президент говорит о нежелании оставаться мировым жандармом (насколько искренны эти слова – другой вопрос) и защищать своими солдатами «дальние страны», японцы вправе задаваться вопросом, зачем им в угоду американцам участвовать в их глобальной системе ПРО, подставляя свою страну под удар объявленных Вашингтоном врагами стран.

И устанавливать на Японских островах за свои немалые деньги оружие, способное не только сбивать вражеские ракеты, но и наносить удары «Томагавками» по территории соседних стран. Тем более что эти страны уже не раз на официальном уровне предупреждали о возможных последствиях размещения в Японии наступательных ракетных систем. Напомним лишь одно из высказываний президента РФ Владимира Путина по этому поводу:

«И, конечно, нас беспокоят планы размещения (в Японии) систем противоракетной обороны. Я много раз говорил, могу ещё раз повторить: мы не считаем, что это оборонительное оружие, это часть американского стратегического ядерного потенциала, вынесенного на периферию. И эти системы работают синхронно, в комплексе с ударными комплексами. Поэтому здесь у нас иллюзий нет никаких, мы это всё понимаем…»

Напомним и заявление заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова о том, что противоракетные комплексы Aegis Ashore — «комплексы двойного назначения, из которых могут осуществляться пуски не только противоракет, но и ударных крылатых ракет». И если к моменту этого предостережения такие ракеты были запрещены к размещению на суше согласно Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), то теперь после одностороннего выхода США из этого договора удары «Томагавками» с японской территории ничем не ограничены.

В-четвертых, выбор районов размещения систем Aegis Ashore свидетельствует о том, что они должны защищать от ракетного нападения отнюдь не японцев, а американские базы в Японии. Как известно, в префектуре Ямагути дислоцируется одна из крупнейших авиабаз США на Дальнем Востоке «Ивакуни», а по соседству с префектурой Акита расположена американская авиабаза «Мисава». На это обращает внимание японская газета «Нихон кэйдзай симбун», публикуя следующий комментарий читателя:

«Если внимательно посмотреть на предполагавшиеся места размещения систем ПРО Aegis Ashore, то нельзя не прийти к выводу о том, что они были рассчитаны в первую очередь на защиту американских военных баз. За такие безумные деньги, вынутые из карманов японских налогоплательщиков, мы должны были еще и защищать наших американских союзников. Здорово он хотели переложить на наши плечи свои проблемы!»

Понимая все это, американские стратеги для спасения ситуации утверждают, что заявление министра Коно якобы не означает окончательного отказа Токио от Aegis Ashore. Налицо попытка уйти от политической подоплеки нежелания японского правительства таскать каштаны для США и представить дело таким образом, что речь идет лишь о «некоторых технических проблемах», которые устранимы.

Действительно, в качестве причины приостановки проекта размещения системы ПРО в японских префектурах была названа опасность падения при запуске ракетного ускорителя за предела полигона на жилые кварталы. Сославшись на то, что устранение такой опасности потребует слишком много времени и средств, японский министр обороны и назвал этот план «нерациональным». Затем и премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил, что план размещения остановлен. При этом в Японии такое решение воспринимается именно как окончательное. Об этом, в частности, свидетельствуют публикуемые в японских центральных газетах отклики и комментарии японцев, поддерживающих решение об отказе от навязываемых Вашингтоном и Пентагоном систем ПРО.

С этим не хотят согласиться американские союзники.

«Мы понимаем это так, что японское правительство пересматривает технический план с тем, чтобы улучшить соотношение «затраты - эффективность». Мы будем проводить с Японией техническое обсуждение для того, чтобы выйти на лучший путь. Хочу подчеркнуть, что Aegis Ashore - это выгодное решение и для американо-японских союзнических отношений, и для японского народа», - не очень убедительно разъясняет и.о. помощника министра обороны США по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Дэвид Хелви. При этом, как отмечает японская газета «Нихон кэйдзай симбун», он признал, что «дискурс сегодняшнего дня в том, что план остановлен»

Важным доводом японского правительства против закупки американских систем ПРО является то, что они уже устарели. И американцы, по сути, хотят всучить лежалый товар, ибо к моменту установки Aegis Ashore в 2023 году система будет бессильна противостоять, например, уже заступившему на боевое дежурство в РФ авиационному гиперзвуковому ракетному комплексу «Кинжал».

«Уникальные лётно-технические характеристики высокоскоростного самолёта-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считаные минуты. При этом ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, превышающей скорость звука в десять раз, ещё и осуществляет маневрирование», — рассказывал президент Путин.

Считается, что обладание такими ракетами сводит на нет противоракетную оборону возможного противника. Современные противоракеты просто не могут догнать гиперзвуковые устройства.

В заключение приведем опубликованное в «Нихон кэйдзай симбун» мнение еще одного японца: «Это отличная новост ь. Япония, наконец-то, нашла в себе силы отказаться от чрезвычайно дорогостоящего проекта с системами ПРО Aegis Ashore, необходимость, эффективность и экономичность которых всегда вызывала большие сомнения. Можно только порадоваться за то, что Америке не удалось выкрутить нам руки и заставить покупать свою безумно дорогую военную продукцию».

Судя по откликам, такое мнение разделяют многие, если не большинство, японцев. И американцам будет непросто представлять дело так, будто достаточно удалить некоторые «технические проблемы», и Токио вернется к размещению Aegis Ashore на своей территории. Но «джинн недовольства» японцев американским диктатом и «выкручиванием рук» выпущен, и его едва ли можно теперь «вернуть в бутылку»…

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