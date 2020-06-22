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Научное объяснение: как грусть приводит к слабоумию?

Научное объяснение: как грусть приводит к слабоумию?

Грусть, тревога, печаль и другие негативные переживания плохо отражаются на работе мозга

Грусть и тоска временами одолевают каждого человека и это совершенно нормально. Но, если человек постоянно пребывает в негативных мыслях и беспокоится по самым незначительным пустякам, это уже большая проблема. Недавно исследователи из Лондонского университета провели исследование и выяснили, что регулярное беспокойство о прошлом и будущем приводит к накоплению в мозге вредных веществ. Впоследствии это становится причиной развития слабоумия, а если быть точнее — болезни Альцгеймера. О негативном влиянии плохих мыслей мы с вами знаем уже давно, но это исследование интересно тем, что ученые рассказали, какие именно вещества накапливаются в головном мозге и приводят к слабоумию.

 

Что влияет на работу мозга?

В ходе многочисленных исследований, ученые выяснили, что при развитии болезни Альцгеймера в головном мозге человека повышается уровень двух белков: тау-белка и бета-амилоида. Каждый из них ухудшает умственные способности человека и в целом действуют одинаково:

  • тау-белки образуются в клетках центральной нервной системы и закупоривают микротрубочки, которые необходимы для правильной работы клеток;
  • бета-амилоиды скапливаются в так называемые амилоидные бляшки и тоже замедляют умственные процессы человека.

По данным исследования, результаты которого были опубликованы в научном журнале Alzheimer’s and Dementia, при частом пребывании в негативных размышлениях, эти вещества начинают накапливаться в структурах головного мозга. Впоследствии они закупоривают микротрубочки, замедляют мышление и со временем приводят к слабоумию. Каким именно образом грусть, печаль и тревога заставляют организм вырабатывать эти вещества в большом количестве, ученым пока не ясно. Но тот факт, что их количество больше у склонных к унынию людей больше, был доказан в ходе эксперимента.

Причина слабоумия

В научном исследовании приняло участие 360 человек в возрасте от 50 лет. На протяжении двух лет они регулярно заполняли анкету о том, как реагируют на жизненные трудности и насколько положительно размышляют о своем прошлом и будущем. Также испытуемые часто решали логические задачи и проходили тесты на наличие депрессии и уровня тревожности. В дальнейшем у участников исследования было измерено количество тау-белка и бета-амилоида.

Научное объяснение: как грусть приводит к слабоумию?

Получается, что в грустные времена в нашем мозге происходят большие изменения

Приводящие к слабоумию вещества в большем количестве были обнаружены у людей, из анкет которых было выявлена сильная предрасположенность к повторяющимся негативным переживаниям. С тестами на логику они справлялись гораздо хуже чем те, кто указал, что размышляет более позитивным образом.

По словам одного из авторов исследования Фионы Каррагер (Fiona Carragher) понимание того, что негативные мысли приводят к таким опасным недугам как болезнь Альцгеймера, способно спасти множество людей. В том, что тау-белки и бета-амилоиды провоцируют возникновение слабоумия, им было известно уже давно. Но вот то, что эти вещества активно вырабатываются при пессимистическом образе жизни — это новое и важное открытие.

Научное объяснение: как грусть приводит к слабоумию?

мозг человека с болезнью Альцгеймера (слева) и мозг здорового человека (справа)

Отныне получается, что уменьшить риск развития болезни Альцгеймера можно придерживаясь более оптимистичных взглядов на жизнь. По мнению исследователей, сделать это можно при помощи медитаций — регулярные промежутки, когда человек забывает про сложности жизни и просто концентрируется на своем дыхании, несомненно, хорошо влияют на его эмоциональное состояние.

О том, что из себя представляют медитации, я писал в начале 2020 года. Есть мнение, что во время медитирования человек должен ни о чем не думать. Новичкам это сделать трудно, потому что возникновение мыслей в голове — это естественный процесс и в начале практик все люди сталкиваются с этой проблемой. Это умение приходит только с опытом, поэтому во время первых сеансов достаточно просто осознать свое существование.

22 июнь 2020 /
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