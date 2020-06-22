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По небу Австралии пролетел огненный шар. Что это было?

По небу Австралии пролетел огненный шар. Что это было?

Зеленый шар в небе над Австралией

Представьте, что вы прогуливаетесь по ночной улице и видите, как по небу пролетает огромный зеленый шар — что вы сделаете? Скорее всего, вы тут же возьмете в руки телефон и начнете снимать происходящее в сторис для Instagram или просто на камеру. Именно так поступил слесарь Денби Тертон (Denby Turton), когда в час ночи 15 июня в небе над Австралией возник горящий шар, оставляющий после себя зеленый след. К сожалению, его камера не смогла сфокусироваться на неопознанном объекте и разглядеть его на видео довольно сложно. Но в Австралии нашелся еще один трудяга, который работал в ночную смену и снял более детализированный ролик. Научные издания связались очевидцами, а ученые рассказали о происхождении огненного шара.

 


Зеленый метеорит

Человеком, который предоставил лучшее видео необычного события, стал техник по имени Митч Брюн (Mitch Brune). По его словам, неопознанный объект был виден на протяжении 30 секунд и ему удалось быстро схватить смартфон, чтобы записать 17-секундное видео. По его словам, он был поражен тем, как горящий объект осветил небо зеленым цветом.

 


Я никогда в своей жизни не видел ничего подобного! Это вы можете понять по обилию матюков в моем видео, — поделился Митч Брюн в ходе беседы с научным изданием ScienceAlert.

Очевидцами необычного явления стали и многие другие люди, включая даже приехавших на сообщение о краже со взломом полицейских. Люди начали выдвигать разные предположения о природе загадочного объекта на небе. Кто-то считал, что это был военный аппарат, а некоторые очевидцы вовсе были уверены, что видели корабль инопланетян. На самом же деле пролетевшим объектом, скорее всего, был метеорит — космический объект, который сгорел в атмосфере Земли.

[media=https://twitter.com/KarrathaPol/status/1272272881162977281?ref_src=twsrc^tfw]

 


Космический мусор или метеорит?

Чтобы узнать правду, журналисты обратились за помощью к Элеоноре Сэнсом (Eleanor Sansom), которая работает менеджером проекта Desert Fireball Network (DFN). В рамках этого проекта ученые каждую ночь наблюдают за всеми падающими звездами и метеоритными телами, которые возникают над Австралией. Развернутая исследователями система состоит из 50 камер, которые охватывают примерно три миллиона квадратных километров неба.

По небу Австралии пролетел огненный шар. Что это было?

Одна из камер Desert Fireball Network

Но вот незадача — по словам Элеоноры Сэнсом, установленные ими камеры не смогли зафиксировать необычный объект. Исследователи сразу же развеяли слухи о космическом корабле инопланетян и объявили, что это был либо космический мусор, либо космический камень. Но в то, что люди увидели в небе горящую в атмосфере часть устаревшего спутника, верится с трудом — на небе вы виделись искры от сгоревших металлических частей.

По словам Рене Сэйерс (Renae Sayers), сотрудницы Центра космических исследований Университета Кертина (Австралия), след неопознанного объекта был чистый и ровный. Такие особенности характерны для метеоритов, а исходящий зеленовато-синий цвет мог быть вызван сгоранием магния или железа, из которого состоял космический объект. Объяснить необычное свечение с более точными подробностями исследователи не смогли, потому что причиной 95% исходящего от метеорита света была сгоревшая атмосфера.

По небу Австралии пролетел огненный шар. Что это было?

Еще одна фотография зеленого метеорита

Но зеленый оттенок может намекать на то, что объект находился далеко от Земли и не представлял для нас угрозу. По словам Элеоноры Сэнсом, многие метеориты горят зеленым цветом и становятся оранжевыми только при близком расположении к нашей планете.

Так как примерное место падения объекта ученым неизвестно, они не будут поводить его поиски. Впрочем, они почти уверены, что упавшее нечто полностью сгорело в слоях атмосферы. А вообще, ученые сравнили возможный размер опавшего объекта как нечто среднее между баскетбольным мячом и стиральной машиной.

Напоследок, вот вам интересный факт — после падения больших метеоритов, на поверхности нашей планеты остаются большие кратеры. В них со временем начинает скапливаться вода и таким образом возникают метеоритные озера. Некоторые из них весьма необычны — в Индии есть озеро, вода в которой периодически меняет свой цвет.

22 июнь 2020 /
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