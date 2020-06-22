Из-за чего миллионы лет назад произошло массовое вымирание животных?

Массовое вымирание коснулось не только обычных животных, но и огромных динозавров

Если верить американским ученым, сегодня на нашей планете обитает около триллиона животных. Но миллионы лет назад на Земле жили еще более разнообразные живые организмы, о многих которых мы вообще ничего не знаем. Они исчезли в ходе пяти различных массовых вымираний, но самым убийственным из этих событий считается так называемое пермское вымирание. Оно произошло примерно 252 миллиона лет назад и погубило 96% морских животных и 78% обитателей суши. О том, что стало причиной смерти большей части живности нашей планеты, ученые до сих пор точно не знают. Скорее всего, животные погибли из-за совокупности разных событий, которые были спровоцированы извергающимися вулканами.



Массовое вымирание животных

В том, что именно стало причиной смерти животных во время пермского вымирания, в свое время пытался разобраться мой коллега Николай Хижняк. В своем материале он отметил, что ученые связывают начало вымирания с высокой активностью вулканов тех времен. Горячая лава выливалась на нашу планету на протяжении более миллиона лет и у этого явления наверняка были серьезные последствия. Так, исследователи из Манчестерского университета (Англия), в 2018 году выдвинули предположение, что вымирание животных произошло из-за выброса в воздух летучих соединений хлора, брома и йода. Они горели в лаве, улетучивались и повреждали озоновый слой планеты. Впоследствии, ультрафиолетовые лучи серьезно повлияли на здоровье живых организмов.

В том, что массовое вымирание началось из-за извержения вулканов, нет сомнений. Но какие именно последствия извержений погубили животных?

Звучит правдоподобно но, стоит признать, что для вымирания огромного количества животных одних только вулканов и ядовитых летучих соединений было явно недостаточно. Ученые находили множество доказательств того, что за время существования нашей планеты возникали временные промежутки, когда вулканы были активнее, чем во времена пермского вымирания. Но, по каким-то причинам, никакого массового вымирания тогда не происходило. Значит, в ходе извержения вулканов 252 миллиона лет назад, произошло еще что-то страшное?

Последствия извержения вулканов

Исследователи из американского штата Аризона уверены, что да. В статье, опубликованной в научном журнале Geology, они выдвинули гипотезу, что большую роль в уничтожении живности на Земле, сыграли вынесенные вулканами на поверхность залежи угля. Свидетельства этому были найдены вблизи сибирской реки Енисей группой ученых во главе с профессором Линди Элкинс-Тантон (Lindy Elkins-Tanton). Считается, что именно на территории Сибири миллионы лет назад наблюдался так называемый трапповый магматизм — сильное излияние огненно-жидкой массы из недр Земли.

В рамках научной работы, американские ученые и десятки геологов из разных стран, изучали несколько центнеров древних камней, собранных в Сибири. В них они нашли останки сгоревшей древесины и угля — скорее всего, миллионы лет назад, магма прошла сквозь толстый слой угля и спровоцировала возникновение больших пожаров.

По мнению исследователей, пламя могло полыхать на протяжении сотен тысяч лет. Из-за этого животные не только заживо сгорали в лесах, но и умирали от косвенного влияния пожаров. Например, пожары могли стать причиной глобального потепления воздух а, что непременно отразилось бы на здоровье живых существ. Судя по окаменелым останкам, температура воды на линии экватора достигала 40 градусов Цельсия — многие живые организмы просто сварились.

К счастью, некоторые животные все-таки смогли выжить в этих ужасных условиях. Самыми живучими, конечно же, оказались насекомые вроде тараканов — они до сих пор паразитируют в некоторых домах и их сложно истребить. То, что насекомые обладают такой живучестью, это отличная для нас новост ь. А все потому, что без них человечество могло бы попросту погибнуть.