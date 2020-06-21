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По скорости генетических мутаций предсказали продолжительность жизни

По скорости генетических мутаций предсказали продолжительность жизни

Исследователи из Университета Юты выяснили, что различия в скорости накопления мутаций у здоровых молодых людей могут помочь спрогнозировать продолжительность жизни у обоих полов и то, насколько долго женщина будет фертильной. Статья об открытии опубликована в журнале Scientific Reports.

Ученые уже давно знают, что в организме постоянно происходят повреждения ДНК. Как правило, различные механизмы восстанавливают эти повреждения и предотвращают потенциально вредные мутации. Однако с возрастом эти механизмы становятся все менее эффективными и в организме накапливается все больше мутаций. Пожилые родители, например, имеют тенденцию передавать своим детям больше генетических мутаций, чем молодые родители.

Однако авторы нового исследования предположили, что эти мутации могут быть биомаркерами для скорости старения и потенциально предсказывать продолжительность жизни у более молодых людей, а также фертильность у женщин.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи секвенировали ДНК 61 мужчины и 61 женщины, которые были бабушками и дедушками в 41 семье из трех поколений. Ученые проанализировали последовательности ДНК крови в тройках, состоящих из пар дедушек и бабушек из первого поколения и одного из их детей из второго поколения. Затем мутации, обнаруженные в ДНК крови ребенка, но не присутствовавшие в ДНК ни одного из родителей, ученые выделили и исследовали более тщательно. Исследователи смогли определить, от какого родителя произошла каждая мутация зародыша, и, следовательно, количество таких мутаций, которые каждый родитель накопил в яйцеклетке или сперме к моменту зачатия ребенка.

Это позволило исследователям сравнить каждого родителя первого поколения с другими представителями того же пола и оценить их скорость старения. Ученые обнаружили, что скорость мутаций начала увеличиваться во время или вскоре после полового созревания. Это значит, что старение начинается в подростковом возрасте.

Некоторые молодые взрослые люди приобретали мутации со скоростью до трех раз больше, чем другие. После коррекции возраста исследователи определили, что люди с самыми медленными темпами накопления мутаций, вероятно, будут жить примерно на пять лет дольше, чем те, кто накапливал мутации быстрее. Это различие сравнимо с последствиями курения или отсутствия физической активности. Женщины с самыми высокими показателями мутаций имели значительно больше мертворожденных детей и выкидышей, чем женщины с меньшим количеством мутаций. Это говорит о том, что высокая скорость мутаций повлияла на их фертильность.

21 июнь 2020 /
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