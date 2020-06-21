» » Впервые «зеленая» энергетика произвела больше электричества, чем АЭС

Впервые «зеленая» энергетика произвела больше электричества, чем АЭС

Впервые «зеленая» энергетика произвела больше электричества, чем АЭС

С каждым годом озабоченность экологией в обществе только растет, а это значит, что все больше стран переходят на «зеленую» энергетику. В начале марта 2020 года Carbon Tracker Initiative сообщило, что в большинстве регионов мира стало выгоднее строить именно такие электростанции. А совсем недавно аналитики British Petroleum подсчитали, что в 2019 году «зеленые» источники произвели больше электричества, чем АЭС.

Доля электричества, которую произвели солнечные, ветреные и другие электростанции с возобновляемыми источниками (коме воды) выросла на 13%. А вот у АЭС этот показатель всего 3,5%.

Однако, несмотря на то, что АЭС проиграли гонку современным более экологически чистым электростанциям, говорить о полном переходе к безуглеродной энергетике пока еще рано. В мире, хоть и не во всем, угольная промышленность до сих пор остается главным источником электроэнергии. Хоть эксперты и говорят о том, что выработка угольной электроэнергии упала до 36,4% (минимум с 1985 года, когда BP начали вести статистику), все еще существуют тревожные факторы.

В ежегодном отчете BP Statistical Review говорится о том, что снижение выбросов парниковых газов происходит слишком медленно. В 2019 мировое сообщество добилось уменьшения этого показателя, однако эксперты утверждают, что за последние десять лет эти данные превысили среднегодовое значение.

Если вернуться к угольной промышленности, то опять-таки, стоит заметить, что не все страны до сих пор преимущественно пользуются только ей. Например, в Великобритании, в которой когда-то произошла промышленная революция благодаря углю, «зеленая» энергетика впервые обеспечила 37% электроэнергии, по сравнению с 35% от ископаемого топлива. Также, совсем недавно в США угольная энергетика потеряла 15% и достигла минимальных показателей за практически полвека.

Многие страны Европы уже поставили перед собой цель стать углеродно-нейтральными. Россия пока что только начинает свой путь в сфере «зеленой» электроэнергии. Как сообщает РБК к 2020 году было построено 184 МВт ветряных электростанций и 1,4 ГВт солнечных электростанций, это составляет меньше 1% мощности от всей энергосистемы страны. По данным Минэнерго России сейчас 66,8% приходится на тепловые электростанции на угле и газе, 20,2% — на атомные и 12,3% — на гидроэлектростанции.

21 июнь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Засуха в Замбии привела к нехватке воды
Хочу все знать

Засуха в Замбии привела к нехватке воды

Уровень наибольшего в мире искусственного озера Кариба площадью 5500 кв. км за 3 года жестокой засухи упал на 6 м.
Можно ли добыть энергию из дождя?
Хочу все знать

Можно ли добыть энергию из дождя?

Как известно, развитие технологий и увеличение населения планеты ведут к повышению мирового потребления электроэнергии. Для того, чтобы предотвратить наступление энергетического коллапса, ученые уже
Солнечные панели - даруют независимость
Хочу все знать

Солнечные панели - даруют независимость

Поскольку стоимость возобновляемых источников энергии продолжает падать из года в год, всё больше современных домовладельцев переходят к ним.
Солнечная электростанция
Хочу все знать

Солнечная электростанция

В последние годы существует много разных способов производства электроэнергии. Если промышленный метод производства электроэнергии довольно распространен, то солнечная электростанция для дома ещё не
Современные солнечные электростанции
Хочу все знать

Современные солнечные электростанции

С каждым днём потребление электроэнергии в Украине возрастает значительными темпами, а его производство становится всё более дорогостоящим. Ресурсы для ТЭС истощены и даже наносят ущерб атмосфере.
Солнечные электростанции
Хочу все знать

Солнечные электростанции

В последнее время солнечные электростанции в Украине стали очень популярными.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Электронные системы управления RG-RoboticsХорошо замаскированный интеллигентДикие людиCorona virusАтлас 1869 года, в котором контуры стран изображены в виде персонажей, олицетворяющих образ государстваСамая распространенная бактерия Мирового океана оказалась резервуаром вирусовЗачем СССР закупал навоз за границей?Пять веков Вселенной: в каком мы живем и что это значит?


Свежие Статьи
Биологи: для омоложения достаточно разбавить кровь

Биологи: для омоложения достаточно разбавить кровь

Ученым удалось вызвать искусственную гибернацию

Ученым удалось вызвать искусственную гибернацию

На Шри-Ланке найдены самые древние стрелы за пределами Африки

На Шри-Ланке найдены самые древние стрелы за пределами Африки

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+