Впервые «зеленая» энергетика произвела больше электричества, чем АЭС

С каждым годом озабоченность экологией в обществе только растет, а это значит, что все больше стран переходят на «зеленую» энергетику. В начале марта 2020 года Carbon Tracker Initiative сообщило, что в большинстве регионов мира стало выгоднее строить именно такие электростанции. А совсем недавно аналитики British Petroleum подсчитали, что в 2019 году «зеленые» источники произвели больше электричества, чем АЭС.

Доля электричества, которую произвели солнечные, ветреные и другие электростанции с возобновляемыми источниками (коме воды) выросла на 13%. А вот у АЭС этот показатель всего 3,5%.

Однако, несмотря на то, что АЭС проиграли гонку современным более экологически чистым электростанциям, говорить о полном переходе к безуглеродной энергетике пока еще рано. В мире, хоть и не во всем, угольная промышленность до сих пор остается главным источником электроэнергии. Хоть эксперты и говорят о том, что выработка угольной электроэнергии упала до 36,4% (минимум с 1985 года, когда BP начали вести статистику), все еще существуют тревожные факторы.

В ежегодном отчете BP Statistical Review говорится о том, что снижение выбросов парниковых газов происходит слишком медленно. В 2019 мировое сообщество добилось уменьшения этого показателя, однако эксперты утверждают, что за последние десять лет эти данные превысили среднегодовое значение.

Если вернуться к угольной промышленности, то опять-таки, стоит заметить, что не все страны до сих пор преимущественно пользуются только ей. Например, в Великобритании, в которой когда-то произошла промышленная революция благодаря углю, «зеленая» энергетика впервые обеспечила 37% электроэнергии, по сравнению с 35% от ископаемого топлива. Также, совсем недавно в США угольная энергетика потеряла 15% и достигла минимальных показателей за практически полвека.

Многие страны Европы уже поставили перед собой цель стать углеродно-нейтральными. Россия пока что только начинает свой путь в сфере «зеленой» электроэнергии. Как сообщает РБК к 2020 году было построено 184 МВт ветряных электростанций и 1,4 ГВт солнечных электростанций, это составляет меньше 1% мощности от всей энергосистемы страны. По данным Минэнерго России сейчас 66,8% приходится на тепловые электростанции на угле и газе, 20,2% — на атомные и 12,3% — на гидроэлектростанции.