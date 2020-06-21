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Вирус кори оказался значительно древнее, чем считалось

Вирус кори оказался значительно древнее, чем считалось

Команда вирусологов из Германии, Франции, Бельгии и США на основе исследования музейного препарата столетней давности выяснила, что корь сопровождает человечество уже больше 2500 лет.

В основу исследования лег практически полностью реконструированный геном вируса кори, извлеченный из ткани легких девочки, умершей от болезни в 1912 году. Препарат хранился в медицинско-историческом музее берлинской клиники «Шарите».

По словам ученых, секвенированный ими геном стал старейшим в мире — причем не только для вируса кори, а вообще для поражающих человека РНК-вирусов. «Мы были в восторге о того, что наш эксперимент удался с первого раза и что мы смогли получить вирусную РНК из такого старого образца», — говорит Себастьен Кальвиньяк-Спенсер из немецкого Института Роберта Коха.

Полученный геном вирусологи сравнили с более поздними и современными образцами вируса кори, а также родственного ему вируса чумы крупного рогатого скота. При этом они использовали метод молекулярных часов, позволяющий на основе мутаций определить время расхождения таксонов, а соответственно и их возраст.

Проведенные расчеты показали, что вирус кори появился примерно в шестом веке до нашей эры, то есть почти на полтора тысячелетия раньше, чем считалось ранее. Предыдущие представления о том, что корь возникла в Средневековье, также базировались на методе молекулярных часов, но, как отмечают авторы исследования, при проведении тех предыдущих расчетов отсутствовала возможность изучить эволюционную динамику вируса на большом отрезке времени — не было таких старых образцов, как удалось получить сейчас.

Как и в случае многих других вирусов, корь, по всей видимости, была передана человеку от животных, и вполне вероятно, что у этого возбудителя и вируса чумы КРС один и тот же предок. При этом ученые предполагают, что появление болезни было связано также и с социальными факторами — вирусу кори для распространения требуется достаточно высокая плотность населения, и такие условия как раз возникли примерно в шестом веке до нашей эры вместе с ростом населения и развитием крупных городов в Европе и Азии. Такую версию авторы исследования считают по меньшей мере обоснованной.

21 июнь 2020 /
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