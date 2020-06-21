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Сертификация ISO: понятие

ISO - это набор стандартов, используемых при обучении и совершенствовании системы менеджмента качества компаний и коммерческих предприятий. В некоторых странах наличие сертификата в организации, производящей определённые продукты, является важным конкурентным преимуществом и подтверждает работоспособность на мировом уровне. Кроме того, сертификат ISO означает знак качества, степень надёжности производителя, его профессиональную компетентность.

Получение данного документа, однако, не является обязательным условием. Но, в то же время, большинство организаций, занимающихся строительством, проектированием и изысканиями, пытаются его оформить. Компании по безопасности и производству, а также организации, работающие в области торговли и технического обслуживания, также имеют право на получение данного сертификата.

В нашей и в ряде зарубежных стран наличие сертификата ISO необходим для участия в аукционе на право заключения госконтрактов. Он должен быть представлен в пакете документов, вместе с заявкой. Кроме того, в некоторых странах требуется сертификация системы менеджмента качества (СМК). Компании без этого сертификата, не имеют права заниматься коммерцией.

В Уфе, например, можно обратиться на https://ufa.stroyurist.ru/services/certification/sertifikat-iso/.

Очевидные преимущества сертификации ISO включают следующее:

  • Оптимизация бизнес-процессов и снижение производственных расходов за счет исключения идентичных операций и процессов.
  • Создание предельно чёткого и прозрачного регулирования бизнес-процессов.
  • Ведение бизнеса согласно международным стандартам, что значительно повышает качество производственной культуры, а также доверие инвесторов к вашей организации.
  • Повысить дисциплину и ответственность персонала.
  • Улучшить качество предоставляемых продуктов и услуг, сократив процент дефектов и претензий за счет своевременного контроля.
  • Предложить значительное конкурентное преимущество в рекламе товаров или услуг.

Решение о выдаче данного документа принимается экспертной комиссией. Сертификат действителен в течение 3 лет с возможным продлением до 5 лет. Каждый год компания проверяет соответствие требованиям СМК. В случае нарушений - они должны быть устранены до начала следующей проверки.

Если у заявителя есть все необходимые документы, процесс выдачи сертификата ISO занимает не более трёх дней.

21 июнь 2020 /
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