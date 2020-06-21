Роль легкой промышленности в пополнении бюджета Украины

Комплекс по производству товаров народного потребления является важной составляющей экономики страны, которая должна способствовать стабилизации рынка. Товары народного потребления включают продовольственные и непродовольственные. Вторые - включают товары культурного и бытового назначения (более 80%), производимые в секторах лёгкой и тяжёлой промышленности.

Лёгкая промышленность является основной отраслью, специализирующейся на производстве непродовольственных потребительских товаров. Она снабжает потребителей обувью, одеждой, трикотажем, тканями и прочей продукции. Лёгкая промышленность в Украине составляет около 50% от общего объёма производства непродовольственных потребительских товаров. Учитывая ориентацию экономики данной республики на социальные потребности населения, эта отрасль призвана сыграть важную роль в повышении уровня жизни наших соотечественников, путем предоставления продукции высокого качества.

Подробнее почитать об этом вы сможете в блоге "Национальный Производитель" https://aneles.com.ua/blog/natsionalnyy-vyrobnyk.

Лёгкая промышленность также производит много видов сырья для других отраслей. В основном, многие разновидности технических тканей создаются с использованием промышленной продукции. Налаживается производство новых видов сырья на предприятиях лёгкой промышленности.

В последние годы перед данной отраслью Украины стоит задача создания и размещения госзаказов и координации деятельности компаний, связанных с выполнением этих задач; задача разработки программ для потенциальной разработки новых видов сырья и содействия сбалансированному развитию подсекторов.

Лёгкая промышленность тесно связана с другими отраслями Украины. Сельское хозяйство, например, обеспечивает определённые виды сырья, машиностроение - оборудованием, а химическая промышленность - специальными волокнами и прочее.

Более того, лёгкая промышленность имеет значение не только на национальном уровне. Она играет значимую роль в международной деятельности: происходит обмен сырьём, полуфабрикатами и готовой продукцией.