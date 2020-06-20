Робот-ленивец на солнечных батареях сможет годами наблюдать за дикой природой

В Технологическом институте Джорджии (США) создали робот а-ленивца для наблюдения за животными, растениями и окружающей их средой. SlothBot ничем себя не выдает и может провисеть на импровизированной "ветке" годами, подзаряжаясь от солнечного света.

В течение нескольких месяцев новую разработку протестируют в Ботаническом саду Атланты. Там SlothBot будет передвигаться по 30-метровому кабелю, натянутому между двумя деревьями. В более крупных экологических системах он сможет переползать с одного троса на другой, охватывая намного большую площадь.

Оболочка робот а-ленивца, защищающая его от дождя, распечатана на 3D-принтере, а встроенные датчики позволяют измерять температуру воздух а и уровень углекислого газа.

По словам авторов проекта, медлительность и высокая энергоэффективность делают SlothBot незаменимым для непрерывного наблюдения на протяжении месяцев и даже лет. Например, в дикой природе робот -ленивец поможет следить за исчезающими видами животных и растений при минимальном вмешательстве человека, а в сельском хозяйстве сможет заметить болезнь почвы или нашествие вредителей раньше фермеров.