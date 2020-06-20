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«Гиблые» места оказывают неоценимую услугу планете

«Гиблые» места оказывают неоценимую услугу планете

На сегодня роль болот в сохранении климатического баланса недооценена. Торфяники составляют всего 3% от земной поверхности, но при этом содержат 500 гигатонн углерода, что вдвое больше запасов углерода всей лесной биомассы планеты. Это делает торфяники основным долговременным хранилищем углерода в наземной биосфере. А главным «рефрижератором» планеты выступает Васюганское болото. Оно помогает уменьшать последствия глобального потепления, снижает риски наводнений, хранит и очищает пресную воду.

По мнению учёных, экосистемные услуги, которые торфяники оказывают человечеству, необходимо монетизировать. Поэтому весной 2020 года учёные Томского государственного университета (ТГУ), которые не первый год занимаются исследованием Васюганского болота, выступили с инициативой внесения водно-болотных угодий в расчётные механизмы квотирования Парижского соглашения по климату. Их поддержали немецкие коллеги. Учёт торфяников при распределении квот принесёт России серьёзные бонусы.

«Гиблые» места оказывают неоценимую услугу планете

Кроме того, для специализированного журнала, издаваемого Шведской академией наук, российские, немецкие и французские учёные подготовили статью, посвященную водно-болотным ландшафтам Земли. В совместной работе показано, насколько велика роль торфяников, поглощающих углерод ,– одну из главных составляющий парниковых газов – и охлаждающих планету. Как отмечают авторы статьи, на протяжении многих веков торфяники не имели признания, их традиционно рассматривали как никчемные и даже «гиблые» места. Поэтому болота активно осушали, чтобы преобразовать в сельскохозяйственные и лесные угодья, «полезные» для человека. Некоторые страны почти полностью лишились болот: так, в Дании, Нидерландах, Германии их площадь сократилась на 93, 95 и 98% соответственно. Осушенные же торфяники превращаются из поглотителей углекислого газа в его источник, в особенности, в случае пожаров, когда в атмосферу выбрасывается большое количество углерода.

Советский Союз вообще слыл чемпионом мира по осушению торфяников, что было связано с явным негативным отношением к этим экосистемам. К концу ХХ века около 69 000 кв. км площадей на территориях бывшего Союза осушены и деградировали в результате деятельности человека. Особенно эти процессы затронули европейскую часть, в то время как обширные территории торфяников в Сибири оставались нетронутыми. И сегодня они оказывают экосистемные услуги всему миру.

Поэтому как никогда важно сохранять торфяные болота, которые являются уникальными экосистемами, являющиеся важным механизмом регуляции климата наряду с лесными угодьями. Отметим, что леса уже учитываются при квотировании, и являются, по мнению президента РФ Владимира Путина, национальным достоянием России. Теперь осталось доказать целесообразность внесения болот в Парижское соглашение.

20 июнь 2020 /
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