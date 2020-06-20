Птицы способны видеть цвета, которые мы себе даже не можем представить

Некоторые птицы видят мир ярче, чем мы. И это научно доказано

Сколько бы писатели и философы не говорили о «серости» нашей жизни, окружающий мир очень ярок. Это особенно заметно летом, когда все наше окружение покрыто зеленой растительностью, а ночные города горят разными цветами. Что же, нас можно назвать счастливчиками — человеческий глаз способен воспринимать гораздо больше ярких цветов, чем органы зрения других животных. Но птицы в этом деле нас все равно превзошли, потому что недавно ученые выяснили, что некоторые из них видят цвета, которые мы даже не можем себе представить. А все потому, что природа дала им более продвинутую систему зрения, потому что им это необходимо для общения и поиска пищи.

Восприятие цветов

О завидной способности птиц было рассказано в научном журнале PNAS. Количество цветов, которое воспринимает животное, напрямую зависит от количества чувствительных к свету клеток в его глазах. У позвоночных организмов, к которым относимся и мы с вами, за восприятие цвета отвечают так называемые колбочки — отростки светочувствительных клеток сетчатки глаза. У людей без нарушений зрения есть три типа колбочек, которые воспринимают красный, зеленый и синий цвета. Остальные оттенки вроде черного, желтого, розового и так далее создаются в головном мозг е, когда он получает информацию о смешении трех основных цветов.

В природе существует два вида цветов: спектральные и неспектральные. К спектральным относятся видимые нам цвета вроде желтого, красного и зеленого — все они есть на радуге и возбуждают либо одну из зрительных колбочек, либо те, что соседствуют. В глазах птиц насчитывается четыре колбочки, а значит, что они видят гораздо больше цветов, чем мы. Взгляните на изображение ниже — каждая ось четырехугольной пирамиды представляет собой спектральный цвет. Между ними есть оттенки, которые можем различить и мы с вами. Но, так как у птиц четыре колбочки, они могут воспринимать оттенки, показанные пунктирными линиями. Как выглядят эти цвета, мы себе даже не можем представить.

Зрение птиц

Чтобы доказать это, исследователи из США и Канады провели эксперимент. В рамках научной работы они проверили зрение колибри вида трехцветный селасфорус (Selasphorus platycercus). Ученые приехали на одно из мест их обитания и установили на земле две поилки. В одну из них они налили простую воду, а в другую — сладкую, которую колибри очень любят. Поилки освещались при помощи светодиодов красного, зеленого, синего или ультрафиолетового цвета. Сладкая вода отличалась цветом от обычной, причем из-за комбинации четырех цветов «сладкий» оттенок могли увидеть только колибри.

Когда птицы запомнили, каким цветом выделена вкусная вода, исследователи поменяли поилки местами. Они следили за реакцией птиц с расстояния десяти метров и отметили, что крошечные существа быстро заметили подмену и сразу же подлетели к сладкой воде. Этот эксперимент повторялся на протяжении трех лет и практически с тем же результатом. Поэтому в том, что птицы способны различать гораздо больше цветов, чем мы, сомнений никаких нет.

По словам ученых, оперение колибри и цветы отчасти окрашены в цвета, которые нам не видны. Из этого следует, что восприятие большего количества цветов необходимо им для общения и поиска пищи. Это предположение актуально, по крайней мере, для колибри. Как обстоят дела с другими разновидностями птиц, ученым пока неизвестно — необходимо провести дополнительные исследования.

О жизни и способностях птиц ученым еще многое неизвестно — потомков динозавров можно считать одними из самых загадочных видов животных на нашей планете. Но завеса тайн постепенно открывается и недавно моя коллега Любовь Соковикова рассказала, что несмотря на свой крошечный мозг , птицы способны строить многоуровневые сообщества, прямо как у людей. А в другом материале, уже я, рассказывал, как морские птицы используют палочки в качестве инструмента для поддержания чистоты своего тела.