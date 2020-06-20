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Птицы способны видеть цвета, которые мы себе даже не можем представить

Птицы способны видеть цвета, которые мы себе даже не можем представить

Некоторые птицы видят мир ярче, чем мы. И это научно доказано

Сколько бы писатели и философы не говорили о «серости» нашей жизни, окружающий мир очень ярок. Это особенно заметно летом, когда все наше окружение покрыто зеленой растительностью, а ночные города горят разными цветами. Что же, нас можно назвать счастливчиками — человеческий глаз способен воспринимать гораздо больше ярких цветов, чем органы зрения других животных. Но птицы в этом деле нас все равно превзошли, потому что недавно ученые выяснили, что некоторые из них видят цвета, которые мы даже не можем себе представить. А все потому, что природа дала им более продвинутую систему зрения, потому что им это необходимо для общения и поиска пищи.


Восприятие цветов

О завидной способности птиц было рассказано в научном журнале PNAS. Количество цветов, которое воспринимает животное, напрямую зависит от количества чувствительных к свету клеток в его глазах. У позвоночных организмов, к которым относимся и мы с вами, за восприятие цвета отвечают так называемые колбочки — отростки светочувствительных клеток сетчатки глаза. У людей без нарушений зрения есть три типа колбочек, которые воспринимают красный, зеленый и синий цвета. Остальные оттенки вроде черного, желтого, розового и так далее создаются в головном мозге, когда он получает информацию о смешении трех основных цветов.

В природе существует два вида цветов: спектральные и неспектральные. К спектральным относятся видимые нам цвета вроде желтого, красного и зеленого — все они есть на радуге и возбуждают либо одну из зрительных колбочек, либо те, что соседствуют. В глазах птиц насчитывается четыре колбочки, а значит, что они видят гораздо больше цветов, чем мы. Взгляните на изображение ниже — каждая ось четырехугольной пирамиды представляет собой спектральный цвет. Между ними есть оттенки, которые можем различить и мы с вами. Но, так как у птиц четыре колбочки, они могут воспринимать оттенки, показанные пунктирными линиями. Как выглядят эти цвета, мы себе даже не можем представить.

Птицы способны видеть цвета, которые мы себе даже не можем представить

Цветовое пространство, которое видят птицы

Зрение птиц

Чтобы доказать это, исследователи из США и Канады провели эксперимент. В рамках научной работы они проверили зрение колибри вида трехцветный селасфорус (Selasphorus platycercus). Ученые приехали на одно из мест их обитания и установили на земле две поилки. В одну из них они налили простую воду, а в другую — сладкую, которую колибри очень любят. Поилки освещались при помощи светодиодов красного, зеленого, синего или ультрафиолетового цвета. Сладкая вода отличалась цветом от обычной, причем из-за комбинации четырех цветов «сладкий» оттенок могли увидеть только колибри.

Птицы способны видеть цвета, которые мы себе даже не можем представить

Трехцветный селасфорус на поилке

Когда птицы запомнили, каким цветом выделена вкусная вода, исследователи поменяли поилки местами. Они следили за реакцией птиц с расстояния десяти метров и отметили, что крошечные существа быстро заметили подмену и сразу же подлетели к сладкой воде. Этот эксперимент повторялся на протяжении трех лет и практически с тем же результатом. Поэтому в том, что птицы способны различать гораздо больше цветов, чем мы, сомнений никаких нет.

По словам ученых, оперение колибри и цветы отчасти окрашены в цвета, которые нам не видны. Из этого следует, что восприятие большего количества цветов необходимо им для общения и поиска пищи. Это предположение актуально, по крайней мере, для колибри. Как обстоят дела с другими разновидностями птиц, ученым пока неизвестно — необходимо провести дополнительные исследования.

О жизни и способностях птиц ученым еще многое неизвестно — потомков динозавров можно считать одними из самых загадочных видов животных на нашей планете. Но завеса тайн постепенно открывается и недавно моя коллега Любовь Соковикова рассказала, что несмотря на свой крошечный мозг, птицы способны строить многоуровневые сообщества, прямо как у людей. А в другом материале, уже я, рассказывал, как морские птицы используют палочки в качестве инструмента для поддержания чистоты своего тела.

20 июнь 2020 /
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