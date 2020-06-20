Обнаружена неврологическая причина ожирения
Тортик, конечно, очень соблазнительно выглядит
Результаты исследования, проведенного в Институте мозга университета Вирджинии, связали центр удовольствия в мозге с работой циркадных ритмов – встроенных биологических часов всех живых организмов на Земле. Вкусная пища, как известно, способствует выработке нейромедиатора дофамина – химического вещества в мозге, связанного с чувством удовольствия. В свою очередь, доступность вкусной и высококалорийной пищи – а также ее избыток – приводят к росту ожирения и количества пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом второго типа по всему миру. Как выяснили авторы нового исследования, прерывистое голодание может оказаться эффективным способом борьбы с ожирением. Но почему?
Когда ожирение стало проблемой?
В течение первых 350 тысяч лет существования Homo Sapiens, наши предки и не подозревали об ожирении. В те далекие времена было мало возможностей для длительного хранения пищи. Достижения в области консервирования и хранения продуктов стали самой настоящей революцией. Но прогресс не всегда бывает со знаком плюс, у всего есть своя цена, которую мы заплатили «болезнями изобилия» (сердечно-сосудистые заболевания, диабет 2). Биологически мы не приспособлены к тому, чтобы постоянно получать пищу, тем более высококалорийную.
Авторы недавнего исследования, финансируемого Национальным институтом общемедицинских наук и Институтом мозга университета Вирджинии пишут, что «повсеместная доступность энергонасыщенных, полезных продуктов питания коррелирует с ростом заболеваемости ожирением во всем мире.» Команда, возглавляемая профессором биологии университета Вирджинии Али Гюлером, обнаружила связь между циркадными ритмами и центром удовольствия в мозге – именно эта связь является движущей силой ожирения. Подробнее о том, что такое биологические часы, как они работают и почему это важно, можно прочитать здесь.
В прошлом люди не знали, когда им удастся поесть в следующий раз, но сегодня все изменилось. Высококалорийная пища, насыщенная сахарами и углеводами, активизирует центр удовольствия нашего мозга; хорошее самочувствие – биологический сигнал к насыщению. Мы чувствуем удовлетворение, а затем становимся зависимыми от этого чувства. Как пишет Big Think, пищевые компании уже давно эксплуатируют этот факт. Возможность хранить пищу в течение длительного периода времени относительно новая и гарантирует, что наши следующие два десятка блюд просто ждут на кухне.
Электричество привело к появлению холодильников, освещения и, в конечном итоге, смартфонов, которые также играют определенную роль в этой сложной головоломке. Большую часть времени солнце выступало в роли естественного будильника, люди вставали и ложились вместе с ним. Но все изменилось и работа наших биологических ритмов меняется, что отрицательно сказывается на здоровье. Постоянное использование телефонов также негативно влияет на работу циркадных ритмов, а недосып способствует ожирению.
Ситуация такова, что полноценный дневной рацион калорий может быть упакован в небольшой объем, например пирожное или сладкий газированный напиток. Употребить слишком много калорий невероятно легко, а переедание часто приводит к ожирению и связанным с ним проблемам со здоровьем на всю жизнь, пишут авторы научной работы, опубликованной в журнале Current Biology.
Что такое прерывистое голодание?
Легкодоступные высококалорийные продукты запускают работу центра удовольствия, заставляя нас не только переедать во время обеда, но и перекусывать весь день. Это один из самых верных способов набрать вес, отмечается в исследовании. К сожалению, наши тела в виде жира хранят больше калорий, съеденных во время перекуса, чем во время обычного приема пищи. Но как бороться с ожирением?
Одним из важных способов борьбы с избыточным весом, как показали ранее проведенные исследования, является прерывистое голодание, которое способствует снижению веса. В то время как существуют споры относительно точной продолжительности голодания, кажется, что перерыв в 10 часов между приемами пищи полезен для организма. Некоторые исследователи даже предположили, что перерыв в 12 часов поможет сбросить лишний вес. Авторы исследования отмечают, что «люди эволюционировали находясь в постоянном поиске пищи, но этого больше нет.
В целом, исследование показало, что потребление пищи – часть нашей генетической наследственности: если есть еда, то мы ее съедим. Соблюдение перерыва в 10 часов между приемами пищи наравне с потреблением меньшего количества углеводов может помочь миллионам людей сохранить крепкое здоровье. Необходимо отметить, что выводы настоящего исследования не стоит примерять на всю популяцию, так как у каждого организма свои особенности работы, прежде чем переходить на новый тип питания, проконсультируйтесь с лечащим врачом. Особенно внимательно к режиму питания должны относится люди, страдающие заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
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