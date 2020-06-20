Может ли Вселенная осознанно имитировать собственное существование?

Тетраэдры представляюn квазикристаллическую спиновую сеть (QSN) – фундаментальную субструктуру пространства-времени

Согласно новой гипотезе, Вселенная имитирует собственное существование в «странной петле». В статье, опубликованной учеными из Института исследований квантовой гравитации, утверждается, что в основе гипотезы лежит теория панпсихизма, согласно которой все в природе одушевлено. Статья опубликована в журнале Entropy и, как пишут авторы работы, призвана объединить понимание квантовой механики с нематериалистической точкой зрения. Иными словами, ученые хотят понять насколько реальны мы и все, что нас окружает. Согласитесь, это как минимум интересный вопрос для современной науки и нашего понимая Вселенной.

Что такое реальность?

Насколько реальна реальность? Что, если все, чем вы являетесь, все, что вы знаете, все люди в вашей жизни, а также все события не существуют физически на самом деле, а являются очень сложной симуляцией? Как в серии мультсериала «Рик и Морти», когда один из героев попал в симуляцию и даже не заметил этого. Наши постоянные читатели знают, что философ Ник Бостром рассмотрел этот вопрос в основополагающей статье «Живем ли мы в компьютерной симуляции?», в которой предполагает, что все наше существование может быть продуктом очень сложных компьютерных моделей (симуляций), которыми управляют продвинутые существа, чью истинную природу мы, возможно, никогда не сможем узнать.

Я не являюсь сторонницей этой идеи, но несмотря на все кажущееся безумие предположения Бострома, мы и правда не знаем что такое реальность. Современная наука пока не в силах познать квантовый мир и понять, например, почему на атомном уровне частицы меняют свое поведение, когда за ними наблюдают. Во времена, когда физики работают над сооружением миссии, способной выяснить, существует ли параллельная вселенная или вселенные, идея Бострома не выглядит чем-то экстраординарным.

Физическая Вселенная – это «странная петля» – пишет в работе команда Quantum Gravity Research, базирующегося в Лос-Анджелесе Института теоретической физики, основанного ученым и предпринимателем Клеем Ирвином. Работа отталкивается от гипотезы моделирования Бострома, согласно которой вся реальность – это чрезвычайно детализированная компьютерная программа – и спрашивают: вместо того, чтобы полагаться на продвинутые формы жизни для создания технологии, необходимой для создания всего в нашем мире, не лучше ли предположить, что сама Вселенная является «ментальной имитацией самой себя»? Эту идею ученые связывают с квантовой механикой, рассматривая вселенную как одну из многих возможных моделей квантовой гравитации.

Один важный аспект, отличающий эту точку зрения от прочих подобных ей, связан с тем, что первоначальная гипотеза Бострома материалистична и рассматривает Вселенную как физическую. Для Бострома мы могли быть просто частью симуляции предков, созданной постлюдьми. Даже сам процесс эволюции может быть просто механизмом, с помощью которого будущие существа испытывают бесчисленные процессы, целенаправленно перемещая людей через уровни биологического и технологического роста. Таким образом, они генерируют предполагаемую информацию или историю нашего мира. В конечном итоге, разницы мы не заметим.

Но откуда берется физическая реальность, которая породила бы симуляцию? Их гипотеза принимает нематериалистический подход, утверждая, что все во Вселенной есть информация, выраженная в виде мысли. Таким образом, Вселенная «самореализуется» в собственное существование, опираясь на лежащие в ее основе алгоритмы и правило, которое исследователи называют «принципом эффективного языка». Согласно этому предложению, симуляция всего сущего – лишь одна «великая мысль».

Как могла симуляция возникнуть сама по себе?

Как это ни удивительно, но ответ прост: она всегда была там, считают исследователи, объясняя концепцию «вневременного эмерджентизма». Эта идея гласит, что времени вообще нет. Вместо него существует всеобъемлющая мысль, которая и является нашей реальностью, предлагая встроенное подобие иерархического порядка, полное «под-мыслей», которые простираются вплоть до кротовой норы к базовой математике и фундаментальным частицам. В силу также вступает правило эффективного языка, предполагающее, что люди сами являются такими «эмерджентными под-мыслями» и переживают и находят смысл в мире через другие под-мысли (называемые «кодовыми шагами или действиями») самым экономичным образом (ну и дела).

Мы много не знаем, а значит, должны рассматривать все гипотезы без исключения

В переписке с Big Think физик Дэвид Честер уточнил:

Хотя многие ученые выступают за истинность материализма, мы считаем, что квантовая механика может дать намек на то, что наша реальность является ментальной конструкцией. Недавние достижения в квантовой гравитации, такие как видение пространства-времени, возникающего с помощью голограммы, также являются намеком на то, что пространство-время не является фундаментальным. В некотором смысле ментальная конструкция реальности создает пространство-время, чтобы эффективно понять себя, создавая сеть подсознательных сущностей, которые могут взаимодействовать и исследовать совокупность своих возможностей.

Свою гипотезу ученые связывают с панпсихизмом, который рассматривает все существующее как мысль или сознание , целью существования которого является генерирование смысла или информацию. Если все это трудно понять, авторы предлагают еще одну интересную идею, которая может связать ваш повседневный опыт с этими философскими соображениями. Подумайте о своих мечтах как о собственных личных симуляциях, предлагает команда. Хотя они довольно примитивны (по суперинтеллектуальным стандартам будущего ИИ), сновидения, как правило, обеспечивают лучшее разрешение, чем современное компьютерное моделирование и являются прекрасным примером эволюции человеческого разум а.

Конечно, не всем это понравится, но Вселенная и правда может обладать сознание м. По крайней мере, исключить этого мы не можем

Наиболее примечательной является сверхвысокая точность разрешения этих основанных на разум е симуляций и точность физики в них. Они указывают на осознанные сновидения – когда сновидец осознает, что находится во сне – как на примеры очень точных симуляций, созданных вашим разум ом, которые временами невозможно отличить от любой другой реальности. Так что откуда вам знать, пока вы читаете эту статью, что вы не во сне? Выходит, не так уж и трудно представить себе, что чрезвычайно мощный компьютер, который мы сможем создать в недалеком будущем, сможет воспроизвести подобный уровень детализации.

Безусловно, некоторые из идей Клея и его команды в академическом сообществе называют спорными. Но авторы работы считают, что «мы должны критически подумать о сознании и некоторых аспектах философии, которые неудобны для некоторых ученых.» Не могу не согласиться, ведь в науке не бывает авторитетов. А что вы думаете по этому поводу? Ответ будем ждать здесь!