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Летаргический сон

Летаргический сон

Словосочетанием «летаргический сон» чаще всего обозначается явление, при котором человек длительное время — дни, месяцы, даже годы — находится в состоянии, похожем на сон. Это не какое-то одно заболевание: причиной долгой «спячки» может быть психическое расстройство, инфекционное заболевание или состояние невыясненной этиологии. О том, почему люди засыпают и не просыпаются, рассказывает сомнолог Михаил Полуэктов.



Летаргический сон как психическое заболевание

Первые мистические истории о людях, которые засыпали на несколько месяцев, слышали окружающих людей, но не могли подать никакого знака, что они живы, были уже в XIX веке. Иногда эти ужасные истории заканчивались внезапным пробуждением или, наоборот, внезапными похоронами якобы умершего человека. Истории о принцессах, которые в дремучем лесу лежат и ждут принца, тоже можно отнести к рассказам о летаргическом сне.

Задокументированные случаи летаргического сна позволяют предположить, что большинство из них относится к сфере психиатрии. Один из главных источников описания летаргического сна — наблюдение русского физиолога Ивана Павлова, лауреата Нобелевской премии, за одним из пациентов психиатрического отделения, который двадцать два года лежал в этом отделении без малейшего движения. Его кормили зондом, за ним ухаживали, потом он постепенно пришел в себя и рассказал, что помнит все происходящее. Этот случай подтвержденного якобы летаргического сна расценивался психиатрами как особый случай шизофрении, а точнее, кататонический ступор — состояние оцепенения, источником которого выступает серьезное психическое заболевание.

В других случаях летаргический сон можно связать с психическим заболеванием иного характера. Большую известность приобрел случай Надежды Лебедевой из Днепропетровска. Эта молодая женщина уснула после ссоры с мужем и проспала двадцать лет, а проснулась потому, что умерла ее мать и потому за ней некому было ухаживать. Это скорее случай истерии, которая сопровождалась синдромом спящей красавицы и истерическим трансом. Такое состояние правильнее описывать как вариант бодрствования с угнетенной психической деятельностью. Характерен в такой ситуации момент пробуждения: когда у Надежды умерла мать, организм понял, что ухаживать за больным больше некому, поэтому мозг получил команду, и Надежда проснулась после двадцатилетнего сна.

Последний описанный случай таких трансовых состояний относится к 2011 году. Тогда в Казахстане, в селе Калачи, начали засыпать жители. Более 50 жителей села в тот или иной период времени засыпали на несколько дней. В село выезжали специальные правительственные комиссии, обследовали людей, но не находили никакой причины развития такого тяжелого состояния. Важно отметить, что село Калачи находится в экономически депрессивном регионе. Рядом с селом есть заброшенные урановые шахты, работать негде. Жители села активно добивались переселения, и в 2015 году казахское правительство выделило деньги на переселение. После переезда части жителей вспышки загадочной спячки прекратились. Это необычное явление можно объяснить как случай массовой истерии, когда засыпает не один человек, а несколько людей, находящихся в одном географическом пространстве.



Происхождение термина

Вернемся к медицине, чтобы попробовать объяснить летаргический сон с этой точки зрения. Еще в трудах Гиппократа упоминается термин «летаргос» и используется для обозначения болезни, которая протекала с искажением сознания и с последующим забыванием этого болезненного состояния. Гиппократ писал, что заболевания, которые проходят с летаргосом, плохо лечатся и имеют плохой прогноз продолжительности жизни для самих больных. После текстов Гиппократа такое состояние начали называть летаргией, а потом летаргическим сном.



Эпидемии сонливости

Первый документированный случай летаргического сна, который был связан с конкретным заболеванием, описали в XVI веке. В исторических хрониках описывали массовое заболевание португальских дворян неизвестной болезнью, которое сопровождалось сильной сонливостью. В тот период от этой болезни пострадал и умер король Португалии Мануэль. Тогда Португалия находилась на пике своего могущества, но жизнь этого монарха закончилась так печально.

В XVI веке впервые был описан случай сонной болезни с нарушениями движений глазных яблок, а в XX веке разразилась целая эпидемия такой же сонной болезни. Эпидемия началась в конце Первой мировой войны и длилась около десяти лет. Вся Европа оказалась охвачена этой эпидемией. Заболевание, при котором развивалась сонливость и наблюдались глазодвигательные нарушения, назвали летаргическим энцефалитом. За время эпидемии официально было зафиксировано 52 тысячи случаев. В Советском Союзе в это время зарегистрировали 12 тысяч случаев этого заболевания. Его назвали энцефалит, потому что оно было связано именно с воспалением головного мозга.

Первым несколько случаев летаргического энцефалита описал знаменитый австрийский невролог Константин фон Экономо. Он описал семь случаев летаргического энцефалита и провел вскрытие умерших больных, на котором обнаружил главное место поражения при этом заболевании — верхние отделы ствола мозга, где вертикальный отдел мозга переходит в полушария. В этом месте при поражении конкретной зоны ствола мозга развивалась болезнь с признаками сильной сонливости, а при поражении другой зоны мозга, наоборот, развивалась болезнь с признаками бессонницы. Используя эти наблюдения, Экономо сделал вывод, что существуют разные центры в мозге, одни из которых относятся к поддержанию бодрствования, а другие — к поддержанию сна.

Летаргический энцефалит стал источником большого количества больных новым заболеванием, которое сейчас называется паркинсонизмом, или болезнью Паркинсона. В тот период многие люди, перенесшие летаргический энцефалит, потом впадали в состояние оцепенения, которое было связано с нарушением двигательной активности. Они понимали, что происходит вокруг, но не могли сделать движений, потому что у них развилось поражение отделов мозга, которые обеспечивают регуляцию движений. Клиническая картина этого заболевания была хорошо показана в фильме «Пробуждение». Кроме болезни Паркинсона, сонливости и глазодвигательных нарушений летаргический энцефалит проявлялся и другими расстройствами, но они были не так очевидны.

В 1927 году почти все случаи летаргического энцефалита внезапно прекратились. До сих пор нет точной информации о том, какой именно инфекционный агент вызвал это заболевание, но раз это была эпидемия, то речь, скорее всего, идет о бактерии, вирусе или другом мельчайшем микроорганизме, который вызвал болезнь. Но проблема в том, что до сих пор в тканях погибших людей не было обнаружено новой частицы, поэтому это заболевание остается загадкой. Даже в XXI веке во всем мире в год регистрируют несколько случаев летаргического энцефалита. За последние двадцать лет зарегистрировали около ста случаев.

Если говорить о летаргическом сне с медицинской точки зрения, то нужно разбирать случаи заболевания, которое проявляется сильным воспалением головного мозга, имеет неизвестную инфекционную природу и называется летаргическим энцефалитом. Сейчас в неврологии активно развивается направление изучения аутоиммунных заболеваний головного мозга. Благодаря исследованиям в этой области выяснилось, что некоторые случаи летаргического энцефалита связаны с формированием антител к определенным тканям мозга, в том числе к зонам, которые отвечают за уровень бодрствования. Обычно у человека, который перенес какое-либо заболевание, начинают вырабатываться антитела к антигенам микроорганизмов этого заболевания, но некоторые антитела оказываются тропными: могут реагировать с определенными зонами мозга. В итоге получается перекрестная иммунная реакция. С одной стороны, антитела убивают микроорганизмы, а с другой — они немного подъедают ткани собственного мозга. Этот процесс может привести к развитию аутоиммунного энцефалита.



Синдром спящей красавицы и гиперсомния

Последняя форма летаргического сна, о которой важно сказать, — синдром Клейне — Левина, или синдром спящей красавицы (так его называют в зарубежных источниках). Это еще одно малоизученное, хотя абсолютно безопасное состояние, которое случается чаще всего в подростковом возрасте. При развитии этого заболевания молодые люди — чаще это мальчики, чем девочки — начинают несколько дней или недель подряд постоянно спать. Они спят днем и ночью, встают, неохотно выполняют дела и снова ложатся спать. Подростки с таким синдромом спят по 20 часов в сутки, но в какой-то момент внезапно выздоравливают и чувствуют себя абсолютно здоровыми.

Синдром Клейне — Левина, или периодическая спячка, — это еще одна нераскрытая загадка сомнологии, потому что причины заболевания до сих пор не установлены. Это очень редкое состояние, и случается оно с частотой один на полтора миллиона человек. Например, если долго искать, то в Москве можно найти около десяти таких пациентов.

Существуют и другие формы повышенной сонливости, но они не сопровождаются такой длительной спячкой. Например, при болезни нарколепсии у человека случается несколько приступов сильной сонливости в течение дня, но такое состояние не может длиться несколько недель подряд, поэтому термин «летаргический сон» в этих случаях не применяется. Такие состояния называют гиперсомнией.

19 июнь 2020 /
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