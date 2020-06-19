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Робот-собака Boston Dynamics поступил в продажу

Робот-собака Boston Dynamics поступил в продажу

В сентябре прошлого года компания Boston Dynamics показала миру забавного робота-собаку по кличке Spot. Теперь чудо инженерной мысли поступило в коммерческую продажу — правда, купить его сможет не каждый.

Прошлось осенью 150 моделей робота разошлись по разным компаниям и исследовательским учреждениям в рамках рекламной компании, но это было сделано лишь для того, чтобы испытать «Спота» в полевых условиях. Получив все необходимые данные, разработчики выпустили обновление прошивки, сделав акцент на встроенных камерах. Теперь робот-пес может делать до 5000 снимков еженедельно — так, к примеру, был задокументирован ход строительства крупного проекта в Квебеке.

Даже Адам Сэвидж, один из ведущих знаменитого шоу «Разрушители легенд», и тот запряг роботов в упряжку, прокатившись с ней по Сан-Франциско. Это далеко не самое практичное применение «Спота», однако такие эксперименты прекрасно демонстрируют то, насколько гибкой может быть платформа и как много задач можно решить с ее помощью.

Но купить себе такую чудо-собаку будет непросто. Во-первых, желтый питомец обойдется вам в $74 500, хотя для образовательных учреждений и предприятий Boston Dynamics пообещали снизить цену — но лишь при условии, что будут куплены хотя бы два робота. Во-вторых, сами инженеры отмечают, что робот представляет потенциальный риск для рядового покупателя, хоть и научился избегать людей автономном режиме. По их словам, между промышленным инструментом и «домашним» роботом есть существенная разница — так что пройдет еще как минимум год, прежде чем у рядового потребителя появится шанс приобрести механического питомца.

19 июнь 2020 /
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