» » Новые биочернила помогут напечатать органы внутри тела человека

Новые биочернила помогут напечатать органы внутри тела человека

Новые биочернила помогут напечатать органы внутри тела человека

Учёные из США создали первые биочернила, с помощью которых печатать органы можно будет прямо внутри тела человека.

Сразу отметим, что ранее Вести.Ru писали о самых разных "биологически совместимых" чернилах, которые позволяли бы напечатать орган при помощи специального 3D-биопринтера. Обычно биочернила представляют собой некую несущую жидкость с живыми клетками и факторами роста. Последние вещества помогают клеткам освоиться в будущем каркасе органа, начать размножаться и выстраиваться в нужные структуры.

Чаще всего несущая жидкость отверждается каким-либо излучением (обычно ультрафиолетом) слой за слоем, а каркас органа со временем удаляется. Однако внутри тела живого существа УФ-лучами орудовать не получится, это опасно для клеток и тканей.

Есть и другая проблема: получающиеся объёмные органы можно будет внедрить в организм только в ходе хирургического вмешательства, а для этого нужно будет сделать большие разрезы на теле пациента. Между тем многие операции сегодня делают через небольшие проколы на коже, что снижает как риск заражения, так и время восстановления пациента. Было бы здорово иметь возможность также "незаметно" внедрить новый орган на место старого.

Важный шаг к реализации такого сценария сделали исследователи сразу из нескольких институтов США. Специалисты из таких областей как химическая инженерия и 3D-печать создали первые биочернила, которые позволят создавать основу любого органа внутри тела человека.

Пока, впрочем, учёные продемонстрировали лишь возможность "залатать" какой-либо орган. Через прокол внутрь тела в организм внедряется роботизированное сопло, которое может двигаться и создавать из биочернил сетку, похожую на заплатку.

В ходе экспериментов сопло сначала протыкало один край латаемого органа и выпускало одну большую каплю биочернил (создавая своего рода первый якорь), затем вытягивало волокно, идущее к другому краю, там снова выпускалась капля (второй якорь), а затем новая "нитка" отправлялась в сторону первого "берега". Сегодня мало кто знаком с процессом заштопывания дыр, но именно так поступали наши бабушки и дедушки, если хотели залатать дырку в одежде, колготах или носке.

Новые биочернила помогут напечатать органы внутри тела человека


Изображение трёхмерной сетки, имплантированной в мягкие ткани живого организма.
Иллюстрация Terasaki Institute.

Что важно, такую печать новыми биочернилами можно проводить при температуре тела человека (37 DEGC). Кроме того, жидкость затвердевает под воздействием обычного (видимого) света.

Учёные опробовали свой метод и показали, что в биочернилах на протяжении 21 дня выживает 71-77% клеток. Также получаемая сетка демонстрирует необходимые механические свойства.

В будущем такую сетку можно будет использовать, например, как каркас будущего органа. В более близкой перспективе использование биочернил для закрытия отверстий в органах, например, таким образом можно было бы "заштопать" стенку разорвавшегося сосуда или починить протрузию межпозвонкового диска. Кроме того, из новых биочернил можно создать сетку, которая бы остановила развитие грыж в теле человека.

Статья с подробным описанием разработки вышла в научном журнале Biofabrication.

19 июнь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Ученые смогли превратить селезенку в печень внутри живой мыши. И она работает!
Хочу все знать

Ученые смогли превратить селезенку в печень внутри живой мыши. И она работает!

При отказе того или иного органа у человека медики, как правило, осуществляют пересадку нового органа от донора, если это возможно сделать. Например, сейчас довольно распространены операции по
Скоро людям начнут пересаживать органы животных
Хочу все знать

Скоро людям начнут пересаживать органы животных

Прямо сейчас идут уникальные клинические испытания. Шести пациентам с серьезными ожогами врачи пересадили кожу генно-модифицированных свиней.
Изобретен аппарат, способный поддерживать жизнедеятельность печени на протяжении недели вне человеческого тела
Хочу все знать

Изобретен аппарат, способный поддерживать жизнедеятельность печени на протяжении недели вне человеческого тела

Как сообщает издание New Atlas, ученым удалось изобрести машину, которая в состоянии поддерживать работу печени на протяжении недели вне человеческого тела. Более того, помимо жизнеобеспечения
Купить сетку в Киеве в компании «Фильтрон-Сетка»
Хочу все знать

Купить сетку в Киеве в компании «Фильтрон-Сетка»

Каждый желающий может купить металлическую сетку в Киеве, обратившись за услугами в компанию «Фильтрон-Сетка». Вашему вниманию представлен весь ассортимент продукции, описаны ее виды, особенности и
Разные части вашего тела разного возраста
Хочу все знать

Разные части вашего тела разного возраста

Как ни странно, одной из самых быстро стареющих тканей в человеческом организме является ткань женских молочных желез.
7 животных с самым большим пенисом
Хочу все знать

7 животных с самым большим пенисом

7 животных с самыми большими размерами пенисов относительно размеров тела
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Электронные системы управления RG-RoboticsХорошо замаскированный интеллигентCorona virusАтлас 1869 года, в котором контуры стран изображены в виде персонажей, олицетворяющих образ государстваДикие людиКак снимают карантин в разных странах?Самая распространенная бактерия Мирового океана оказалась резервуаром вирусовЗачем СССР закупал навоз за границей?


Свежие Статьи
Биологи: для омоложения достаточно разбавить кровь

Биологи: для омоложения достаточно разбавить кровь

Ученым удалось вызвать искусственную гибернацию

Ученым удалось вызвать искусственную гибернацию

На Шри-Ланке найдены самые древние стрелы за пределами Африки

На Шри-Ланке найдены самые древние стрелы за пределами Африки

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+