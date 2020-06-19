Ядерные тени сгустились над миром

Почему ведущие мировые державы скрывают от общественности информацию о своих атомных арсеналах

Количество развёрнутых ядерных боезарядов и их носителей в ближайшие годы может увеличиться. Такой вывод следует из недавнего отчёта Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Эксперты отмечают растущую опасность в связи с разрушением действующей архитектуры контроля атомных арсеналов и отказом ядерных держав от публичной отчётности.

Взаимные претензии

В 2019 году окончательно рухнул Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года. Соглашение запрещало разрабатывать, производить, испытывать и развёртывать наземные средства поражения, способные наносить удары в диапазоне от 500 до 5500 километров.

ДРСМД считался одним из символом окончания гонки вооружении и столпов ядерной безопасности Европы, где в эпоху холодной располагались советские и американские баллистические ракеты, начинённые ядерными боезарядами. Подлётное время до Москвы составляло всего лишь 7-10 минут.

По состоянию на конец 1980-х годов далеко не все условия ДРСМД были выгодны Советскому Союзу. В частности, СССР пришлось утилизировать значительно больше пусковых установок и боеприпасов. При этом соглашение никак не ограничивало морской арсенал американских крылатых ракет семейства «Томагавк», которые также представляли собой значительную угрозу безопасности Советского Союза.

Однако в новой постсоветской реальности, где Россия располагала куда меньшими ресурсами, бессрочный ДРСМД был гарантом того, что завтра США не перебросят к западным рубежам РФ обновлённые «Першинги» или сухопутные версии «Томагавков». Легче дышалось и Европе, которая теряла статус плацдарма для развёртывания американских ракет

Инициатором разрыва ДРСМД выступили Соединённые Штаты под предлогом обвинений Москвы в нарушении договора. Россия выступила со встречными аргументами и после попыток отговорить США от аннулирования соглашения приняла зеркальные меры.

Почвой для взаимных претензий послужила лукавая техническая сторона запретов, описанных в ДРСМД. Регулирование расстояния полёта ракет дальностью до 500 км происходило за счёт уменьшения объёма топливных отсеков или банальной недоливки топливной смеси.

По этой причине есть все основания полагать, что соглашение не соблюдали обе стороны. Например, наиболее очевидным доказательством оправданности американских аргументов стала авария ракеты отечественного комплекса «Искандер-М» в Казахстане в начале январе 2020 года. На испытаниях боеприпас преодолел не менее 650 километров перед падением.

Однако необходимо подчеркнуть, что в целом ДРСМД справлялся со своими главными задачами: сдерживание развития наземных систем дальностью до 5,5 тысячи километров и недопущение их развёртывания в Европе. Главную ответственность за ликвидацию договора несут Соединённые Штаты и лично Дональд Трамп, взявший курс на пересмотр международных обязательств под американские интересы.

Китайский фактор

Сегодня Вашингтон торпедирует ещё один важнейший документ, ограничивающий гонку ядерных вооружений. Речь идёт о Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) от 2010 года. Действие этого соглашения заканчивается 5 февраля 2021 года, и Вашингтон постоянно даёт понять, что не собирается его продлевать.

Американцы требуют, чтобы к ДСНВ в изменённом виде обязательно подключился Китай. Пекин отказывается связывать себе руки, а Москва открыто говорит, что в участники нового договора имеет смысл записать Великобританию и Францию, обладающих морским арсеналом межконтинентальных баллистических ракет.

По данным SIPRI, Москва и Вашингтон сосредоточили в своих руках 90% всего ядерного арсенала в мире. Россия и Соединённые Штаты являются абсолютными атомными гегемонами, и на их фоне все остальные государства представляют собой лимитрофов.

Так, по оценкам Стокгольмского института, в распоряжении ВС РФ 1570 развёрнуых ядерных боеголовок, 4805 боеголовок находится в резерве или ожидает утилизации (итого — 6375).

Аналогичные показатели в армии США следующие: 1750 и 4050 (итого — 5800).

При этом в общей сложности Китай обладает 320 боеголовками, Великобритания — 215, Франция — 290. При всём желании данные государства не смогут в ближайшей и среднесрочной и перспективе «догнать» Москву и Вашингтон. Если Пекин, Лондон и Париж включат в обновлённый ДСНВ, то для них необходимо будет прописать индивидуальные квоты, либо индивидуальную долю ядерного арсенала от совокупного атомного потенциала РФ и США

Стремление Вашингтона вписать КНР в ДСНВ, скорее всего, продиктовано растущим между ними геополитическим противостоянием. Американцы хотят понимать, что ни при каких условиях Китай не достигнет ядерного паритета с Соединёнными Штатами.

Неимоверными усилиями в период холодной войны добиться стратегического баланса смог СССР . Вашингтон, видимо, не желает повторять ошибку и уже сейчас надеется связать руки КНР, которая к тому же не скрывает стремление оформить полноценную ядерную триаду и поступательно её развивать. Без наращивания ядерного потенциала Пекин будет не в состоянии на равных конкурировать с США.

В каком-то смысле России также выгодно вписать Поднебесную в участники ДРСМД, ограничив на десятилетия возможный рост китайского ядерного арсенала. Несмотря на нынешнюю горячую дружбу, история отношений Москвы и Пекина отнюдь не безоблачная. Например, в 1969 году политические противоречия обернулись пограничным конфликтом в районе острова Даманский с применением артиллерии.

Примирение произошло спустя долгих 30 лет при Михаиле Горбачёве. Вот и сегодня общих интересов у Москвы и Пекина не так много, а в ряде сфер (в частности, влияние в Центральной Азии) наблюдаются расхождение в подходах. В конце концов, реальных предпосылок для оформления российско-китайского военного союза на основе антиамериканских устремлений пока не проглядывается.

Блок

С крушением договорных обязательств по ядерному оружию неизбежно будет утрачена прозрачность в области контроля атомного арсенала. Единственная страна, которая полноценно публично отчитывалась о состоянии и количестве боезарядов, были Соединённые Штаты. Но, как констатировали в SIPRI, в прошлом году Белый дом прекратил практику публичного раскрытия информации о размере ядерных запасов.

Обрывочные данные представляют Великобритания и Франция. Россия отправляет информацию в рамках ДСНВ только Соединённым Штатам. Все остальные державы — Индия (150 боеголовок), Пакистан (160), Северная Корея (30-40) отказываются раскрывать сведения о ситуации с ядерным оружием.

Наиболее хамскую политику проводит Израиль, обладающий по оценкам SIPRI 90 боеголовками. Тель-Авив не комментирует даже информацию о наличии у него атомного арсенала. Мировая общественность не знает, как в Израиле вообще регламентировано применение ядерного оружия, какие виды и рода войск могут его использовать

Подобная информационная закрытость негативно отражается на общем состоянии глобальной безопасности. С каждым годом растёт недоверие между формальными и неформальными членами ядерного клуба, разрушаются немногочисленные традиционные механизмы контроля в виде взаимных инспекций и обмена данными.

Ради сохранения мира и недопущения применения ядерного оружия в любом виде и форме всем государствам, которые упоминаются в отчёте SIPRI, необходимо выйти из тени и создать хотя бы институты, куда будет стекаться (пусть даже непубличная и общая) информация о ядерном потенциале.

В идеале такими площадками могли бы стать обновлённые ДРСМД и ДСНВ, но первый документ уничтожен, а судьба другого договора висит на волоске.

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