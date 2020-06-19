Принуждение к единомыслию

Проблема трансгендеров и свобода слова. От Black Lives Matter до Джоан Роулинг

«Русская планета» и радио «Радонеж» продолжают цикл материалов о православном взгляде на события в стране и мире. В центре внимания – проблема свободы слова на Западе и последние революционные события.

В сети в эти дни часто мелькает вопрос - почему русские с таким вниманием следят за событиями в США? Своих проблем, что ли, нет? На это можно привычно ответить, что если вы предлагаете нам что-то в качестве светоча, маяка и образца, будьте готовы к тому, что это что-то будет внимательно рассмотрено.

Но дело не только в склонности наших западников предлагать США (и Запад вообще) как светоч и маяк. Дело в поразительной узнаваемости некоторых явлений - которые очень хорошо знакомы тем, кто помнит СССР , и, в то же время, их инаковости - так бывает, когда во сне идешь по улицам родного города, они хорошо знакомы - и, в тоже время, совершенно другие.

Собственно, это чувство преемства с СССР выражают и, по крайней мере, некоторые из участников выступлений - то организаторы «автономной зоны» в Сиэтле фото графируются на фоне памятника Ленину, то в видео, на котором топчут американский флаг, мелькает парень в ушанке с советским гербом.

Но гораздо сильнее опыт СССР напоминает другое - добровольно-принудительные коллективные акты изъявления правильной гражданской позиции, когда несколько англоязычных интернет-сообществ у меня в ленте (посвященные науке, искусству и другим неполитическим вещам) спешат написать, что они поддерживают движение Black Lives Matter, компании выводят своих сотрудников на коллективные поклонения портрету от копов умученного Джорджа Флойда, а люди, которые уклоняются, теряют работу. Как теряют ее и те, кто смеют публично выражать мнения, отличные от единственно верного - например, дерзают напоминать, что Флойд имел несколько судимостей, в частности, за вооруженный грабеж. Можно лишиться работы и если вы сорвете плакатик Black Lives Matter.

Фильм 1939 года «Унесенные ветром», который рассказывает о событиях гражданской войны США, снимают с онлайн-кинотеатров, из-за того, что он, после десятилетий просмотров, сделался «расистским». Так или иначе, на ряде стриминговых сайтов - в том числе, Netflix - этот фильм пропал, как будто его и не было, как «нелица» в романе «1984». Это, кстати, тот самый Netflix, который транслировал богохульную постановку «Первое искушение Иисуса», несмотря на массовое возмущение христиан и судебные процессы - поскольку свобода самовыражения есть священная святыня. На самом деле все эти люди отлично знают, в чей адрес можно - и нужно - самовыражаться, а кому надо изъявлять самое благоговейное почтение и предупредительность

Что же, я помню родную советскую школу. Нас выводили на линейки, мы слушали речи про Анджелу Дэвис и Леонарда Пелтиера, обижаемых злобными расистами, и выражали надлежащее негодование. Иронизировать по этому поводу лучше было про себя - потому что можно было «запороть характеристику» - листочек с описанием того, что ты из себя представляешь с точки зрения коммунистической морали - а плохая характеристика означала фактическое поражение в правах. С ней было невозможно поступить в приличный ВУЗ или найти хорошую работу.

В нынешних США (Британии тоже; за другие западные страны не поручусь по незнанию языков) «запороть характеристику» тоже реальная угроза - высказывая неправильные мнения, вы можете лишиться работы, и вам будет нелегко ее найти.

При этом - что очень интересно - в США отсутствует вся структура, которая обеспечивала единомыслие в СССР . Обязательная идеология, конечно, совпадает с идеологией Демократической Партии, и можно согласиться с тем, что нынешние беспорядки - это попытка обеспечить поражение Трампа на выборах.

Но Демпартия - это не КПСС, никто не звонит из Обкома в головной офис Gucci с требованием «организуйте стихийный митинг», никакое КГБ не требует от перепуганной дирекции уволить тех, кто уклоняется от выражения правильных мыслей и переживаний. Не существует ничего похожего на ту монополию на СМИ, которая была в СССР ; несмотря на очевидные политические пристрастия сетевых гигантов, в интернете можно найти любую информацию, и любые мнения.

Возникает ситуация, когда людей принуждают к единомыслию - но при этом привычный нам по СССР репрессивный аппарат отсутствует. Вернее, он выглядит как-то совершенно по-другому.

Обозреватель Эндрю Салливан пишет, что «Американцы всегда хорошо умели наводить единомыслие в своей среде сами. Пуританская традиция стыжения, стигматизации и запугивания имеет глубокие корни». Что же, может быть - в пуританских колониях люди действительно присматривали друг за другом, потому что верили, что частные грехи отдельных лиц могут лишить Божьего благословения всю колонию. Но против этой гипотезы говорит то, что принуждение имеет место как раз в либеральной среде - которую трудно назвать хранителями пуританского наследия.

К тому же в Великобритании - с несколько другим религиозным фоном - можно наблюдать то же самое. Некоторое время назад знаменитая детская писательница Джоан Роулинг позволила себе несколько невосторженно отозваться о том отрицании биологической реальности, которое характерно для трансгендерной идеологии.

Эта идеология утверждает, что людей, которые психологически относят себя к противоположному полу, следует так и воспринимать - например, признавать мужчин, которые этого хотят, «трансгендерными женщинами» выдавать им документы на имя другого пола, допускать в женские туалеты, допускать к участию в соревнованиях в женских видах спорта и так далее.

Роулинг подробно разъяснила свою точку зрения. Она выступает с позиций защиты прав женщин - по которым все это трансгендерное безумие явно бьет. Она против того, чтобы полностью сохранных мужчин, объявивших себя «трансгендерными женщинами», пускать в женские раздевалки и душевые, против того, чтобы делать калечащие операции по «перемене пола» девочкам-подросткам, которые поддались моде или страдают от вполне излечимых психологических проблем. Она вообще против разрушения понятия «биологического пола»

Эта позиция не является ни специфически консервативной, ни, тем более, религиозной - Роулинг сама придерживается либеральных и феминистских взглядов, только это либерализм и феминизм вчерашнего вечера - а к утру прогресс ушел далеко вперед, и горе тому, кто не поспевает за ним.

Высказывания Роулинг вызвали обвинения в «трансфобии», на нее обрушился поток яростных оскорблений, причем оскорблений, в которых обращалось внимание именно на ее женский пол. «Сука» - это, пожалуй, единственное, что возможно перевести на русский в пригодных для печати терминах.

Отметим, что люди, которые полагают простое выражение несогласия, сделанное вполне академичным и ничуть не агрессивным тоном, невыносимой обидой и притеснением, в то же время находят вполне уместным осыпать Роулинг самой грубой бранью.

Но ругань в сети - это одно, а вот реакция на более официальным уровне - это другое.

Звезда серии «Фантастические твари» Эдди Редмейн публично осудил высказывания Роулинг, и, как сообщают попросил студию Warner Bros отстранить Роулинг от работы над серией. Резко против ее позиции высказались и другие актеры, снимавшиеся в фильмах по ее книгам. Игравший Гарри Поттера актер, Дэниэл Редклифф заявил, что «Трансгендерные женщины — это женщины. Любое отрицание этого стирает идентичность трансгендерного человека».

Этот общий хор людей, которые приобрели богатство и известность благодаря сотрудничеству с Роулинг, а теперь восклицающих «у какой змеи мы пригрелись на груди!» производит сильное впечатление. За годы совместной работы - работы, которая была возможна благодаря таланту и усилиям самой писательницы - у них могли бы возникнуть какие-то естественные человеческие чувства привязанности и благодарности. В конце концов, можно было бы загадочно промолчать

Но нет, похоже, молчания нынешняя идеологическая атмосфера не предполагает. Как и в СССР , надо активно выражать горячую поддержку линии партии и клеймить отступников. Если вы еще рассчитываете на какие-то блага в рамках системы.

Людей, которые в 1930-тые годы клеймили на «стихийных митингах» подлых предателей и фашистских шпионов, можно понять - умирать страшно, а жить хочется. Да и «предатели и шпионы» были им чужими людьми, о которых они знали только из газетных сообщений.

Но тем, кто работал с Роулинг не грозит «десять лет без права переписки», их подлость если и вынуждена, то не страхом смерти - а чем-то гораздо менее суровым, страхом угробить свою карьеру, быть изгнанным из того, что К.С. Льюис в «Мерзейшей мощи» называет «Внутренним кругом».

И это, возможно, приоткрывает завесу над тем, как работает механизм формирования единомыслия вокруг самых странных верований. Если вы хотите вписаться, быть принятым, сделать карьеру, вы должны играть по правилам и верить в то, во что тут принято верить. А - так уж устроена человеческая психология - человек, принявший какие-то воззрения из-под палки, через какое-то время начинает разделять их вполне искренне; это принцип, на котором работает психологическая техника, которая называется «промывкой мозг ов». А если человеку приходится идти на какие-то подлости - например, публично помогать топить благодетеля - то он, психологически, нуждается в самом пламенной вере в свою идеологию, чтобы сохранять самооценку.

Эта идеология постоянно говорит о «любви», «сочувствии» и «терпимости» - но у нее нет сочуствия ни к кому, кроме групп, которые нужны в качестве «жертв», да и к ним тоже нет.

Вечером, чтобы сыграть на сочувствии к женщинам, страдающим от домогательств, они будут постить хештэг #metoo, внимательно отслеживая как реальные, так и предполагаемые случаи харрасмента.

Впрочем, массовые насилия в Роттерхеме при этом будут тщательно проигнорированы, потому что там не те насильники, которые нужно.

С утра они уже будут отстаивать право мужчин объявлять себя «трансгендерными женщинами» и под этим предлогом являться в женские душевые и раздевалки. Безопасность и приватность самих женщин их при этом интересовать не будет. Сейчас в Великобритании и США преступники-мужчины, желая сидеть при более мягком режиме, объявляют себя «трансгендерными женщинами», чтобы попасть в женскую тюрьму. Бывают случаи, что, оказавшись там, они насилуют своих сокамерниц. Но это насилие и харрасмент никого не интересует - и никаких бурных кампаний не вызывает.

Роулинг попробовала заикнуться о правах женщин - за которые прогрессивные силы так бились еще вчера вечером. Теперь ее объявили злобнейшей «трансфобкой» с весьма неприятными последствиями для ее карьеры и кошелька. Впрочем, Роулинг уже весьма богата и, даже полностью запоров себе характеристику, по миру не пойдет. А вот обычный человек, который вынужден держаться за свою работу, будет принужден скандировать все требуемые лозунги - и припадать на колено перед всеми требуемыми портретами

Причем, в отличие от СССР , государство тут играет, скорее, вспомогательную и догоняющую роль - законодательно оформляя то, что уже стало обязательным в медийной и корпоративной среде.

Мы наблюдаем революцию, но происходящую не путем захвата «почты и телеграфа», а того, что немецкий неомарксистский активист Руди Дучке описал как «долгий марш через институты». Это подрыв общества через инфильтрацию в такие его структуры, как медиа, образование, культура и даже церковь.

И, поскольку планы революционеров носят глобальный характер, они обязательно придут за нами. Собственно, уже идут, и нам стоит это отслеживать.

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