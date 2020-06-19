Зонд Solar Orbiter сделает самые подробные фотографии Солнца за всю историю наблюдений

Solar Orbiter в представлении художника

Автоматический космический аппарат NASA и ESA Solar Orbiter 15 июня завершил первое сближение с солнц ем, подойдя к нему на расстоянии 77 миллионов километров, что примерно равно половине расстояния между солнц ем и Землей. Это важная веха для миссии, поскольку зонд, запущенный в феврале, перешел на следующий после запуска этап своей исследовательской экспедиции. В течение следующих пяти месяцев ученые будут следить за его бортовыми приборами, после чего научная миссия стартует официально и будут получены снимки родной звезды из точки перигелия – ближайшей к солнц у точке орбиты планеты или другого небесного тела Солнечной системы. Прежде астроном ы никогда не делали снимки солнц а со столь близкого расстояния.

Как изучают солнц е?

солнц е – это активная звезда, магнитное поле которой – переносимое постоянным потоком вещества (солнечным ветром) – распространяется по всей Солнечной системе. Солнечный ветер оказывает влияние на космические аппараты и формирует окружающую среду миров по всей системе. Ученые наблюдают за солнц ем, ближайшими к Земле планетами и даже за самыми отдаленными краями сферы влияния родной звезды на протяжении десятилетий. Так, в 2018 году состоялся запуск зонда NASA Parker Solar Probe (Паркер), который, в конечном итоге, пролетит на расстоянии примерно 6.16 миллионов километров от видимой поверхности солнц а. Подробнее об этой удивительной миссии можно прочитать здесь.

Как сообщается на официальном сайте NASA, во время последнего (четвертого) столкновения с солнц ем, произошедшем во второй половине января и в феврале 2020 года, космический аппарат прошел непосредственно между солнц ем и Землей. Это подарило ученым уникальную возможность: солнечный ветер, который измерил Паркер находясь ближе всего к солнц у, через несколько дней прибудет на Землю, где сам ветер и его эффекты можно будет измерить как космическими аппаратами, так и наземными обсерваториями. Более того, наземные обсерватории получат четкое представление о местоположении объектов, которые производят солнечный ветер.

Согласно ранее полученным данным, на поверхности солнц а или вблизи нее существуют определенные структуры. Чтобы понять как именно они формируются, развиваются и какой вклад вносят в динамику плазмы в солнечном ветре, необходимо посмотреть на исходные области этих структур. Все космические миссии, включая Solar Orbiter, помогают ученым составить полную картину того, что происходит на поверхности родной звезды.

Что известно о Solar Orbiter?

Разработанный инженерами Европейского космического агенства (ESA) с помощью NASA, Solar Orbiter оснащен 10 различными бортовыми приборами, многие из которых дополняют друг друга. Так, шесть различных камер обеспечивают беспрецедентный вид солнц а крупным планом, а основная цель миссии заключается в лучшем понимании солнц а и того, как звезда создает и контролирует динамическую среду внутри Солнечной системы. Как сообщают авторы научной работы в официальном пресс-релизе исследования, на фото графиях солнц а, сделанных с поверхности Земли можно увидеть лишь малую часть солнечного спектра.

В свою очередь из космос а можно увидеть куда более подробную картину. Нынешнее положение Solar Orbiter является первым случаем за всю историю наблюдений, когда все бортовые приборы аппарата работают на таком близком расстоянии от солнц а. Это дает исследователям уникальное представление о структуре и составе солнечного ветра.

Напомню, что солнечный ветер — это поток ионизированных частиц гелиево-водородной плазмы, который образуется в результате термоядерных реакций на солнц е. Звезда выбрасывает эти частицы и они распространяются по всей Солнечной системе. Именно солнечный ветер взывает такие явления как магнитные бури и полярные сияния. Еще больше интересных статей о последних научных открытиях в области астроном ии и астрофизики, читайте на нашем канале в Яндекс.Дзен.

Нет, перед вами не раскаленный поп-корн или гречневая каша. Так выглядит поверхность солнц а

В ближайшие месяцы бортовые приборы аппарата будут собирать предварительные данные о солнечной короне, поверхности звезды, гелиосфере, магнитном поле и частицах внутри солнечного ветра. Первые снимки, полученные Орбитером, увидят свет не раньше июля.

Как пишет New Atlas, траектория Solar Orbiter позволит ему изучать солнечные полюс а, которые не бывают направлены на Землю. Этот этап миссии аппарата продлится до ноября 2021 года. Следующим этапом, как сказано выше, станет приближение к звезде на расстоянии 42 миллионов километров.

Но даже несмотря на то, что подробные результаты станут известны только спустя некоторое время, оба аппарата должны значительно улучшить наше понимание космической погоды и, возможно, повысить нашу способность предсказывать потенциально опасные вспышки на солнц е.