Зонд Solar Orbiter сделает самые подробные фотографии Солнца за всю историю наблюдений
Solar Orbiter в представлении художника
Автоматический космический аппарат NASA и ESA Solar Orbiter 15 июня завершил первое сближение с солнцем, подойдя к нему на расстоянии 77 миллионов километров, что примерно равно половине расстояния между солнцем и Землей. Это важная веха для миссии, поскольку зонд, запущенный в феврале, перешел на следующий после запуска этап своей исследовательской экспедиции. В течение следующих пяти месяцев ученые будут следить за его бортовыми приборами, после чего научная миссия стартует официально и будут получены снимки родной звезды из точки перигелия – ближайшей к солнцу точке орбиты планеты или другого небесного тела Солнечной системы. Прежде астрономы никогда не делали снимки солнца со столь близкого расстояния.
Как изучают солнце?
солнце – это активная звезда, магнитное поле которой – переносимое постоянным потоком вещества (солнечным ветром) – распространяется по всей Солнечной системе. Солнечный ветер оказывает влияние на космические аппараты и формирует окружающую среду миров по всей системе. Ученые наблюдают за солнцем, ближайшими к Земле планетами и даже за самыми отдаленными краями сферы влияния родной звезды на протяжении десятилетий. Так, в 2018 году состоялся запуск зонда NASA Parker Solar Probe (Паркер), который, в конечном итоге, пролетит на расстоянии примерно 6.16 миллионов километров от видимой поверхности солнца. Подробнее об этой удивительной миссии можно прочитать здесь.
Как сообщается на официальном сайте NASA, во время последнего (четвертого) столкновения с солнцем, произошедшем во второй половине января и в феврале 2020 года, космический аппарат прошел непосредственно между солнцем и Землей. Это подарило ученым уникальную возможность: солнечный ветер, который измерил Паркер находясь ближе всего к солнцу, через несколько дней прибудет на Землю, где сам ветер и его эффекты можно будет измерить как космическими аппаратами, так и наземными обсерваториями. Более того, наземные обсерватории получат четкое представление о местоположении объектов, которые производят солнечный ветер.
Согласно ранее полученным данным, на поверхности солнца или вблизи нее существуют определенные структуры. Чтобы понять как именно они формируются, развиваются и какой вклад вносят в динамику плазмы в солнечном ветре, необходимо посмотреть на исходные области этих структур. Все космические миссии, включая Solar Orbiter, помогают ученым составить полную картину того, что происходит на поверхности родной звезды.
Что известно о Solar Orbiter?
Разработанный инженерами Европейского космического агенства (ESA) с помощью NASA, Solar Orbiter оснащен 10 различными бортовыми приборами, многие из которых дополняют друг друга. Так, шесть различных камер обеспечивают беспрецедентный вид солнца крупным планом, а основная цель миссии заключается в лучшем понимании солнца и того, как звезда создает и контролирует динамическую среду внутри Солнечной системы. Как сообщают авторы научной работы в официальном пресс-релизе исследования, на фотографиях солнца, сделанных с поверхности Земли можно увидеть лишь малую часть солнечного спектра.
В свою очередь из космоса можно увидеть куда более подробную картину. Нынешнее положение Solar Orbiter является первым случаем за всю историю наблюдений, когда все бортовые приборы аппарата работают на таком близком расстоянии от солнца. Это дает исследователям уникальное представление о структуре и составе солнечного ветра.
Напомню, что солнечный ветер — это поток ионизированных частиц гелиево-водородной плазмы, который образуется в результате термоядерных реакций на солнце. Звезда выбрасывает эти частицы и они распространяются по всей Солнечной системе. Именно солнечный ветер взывает такие явления как магнитные бури и полярные сияния. Еще больше интересных статей о последних научных открытиях в области астрономии и астрофизики, читайте на нашем канале в Яндекс.Дзен.
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В ближайшие месяцы бортовые приборы аппарата будут собирать предварительные данные о солнечной короне, поверхности звезды, гелиосфере, магнитном поле и частицах внутри солнечного ветра. Первые снимки, полученные Орбитером, увидят свет не раньше июля.
Как пишет New Atlas, траектория Solar Orbiter позволит ему изучать солнечные полюса, которые не бывают направлены на Землю. Этот этап миссии аппарата продлится до ноября 2021 года. Следующим этапом, как сказано выше, станет приближение к звезде на расстоянии 42 миллионов километров.
Но даже несмотря на то, что подробные результаты станут известны только спустя некоторое время, оба аппарата должны значительно улучшить наше понимание космической погоды и, возможно, повысить нашу способность предсказывать потенциально опасные вспышки на солнце.
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