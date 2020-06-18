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Как выбрать мини-гранулятор для комбикорма?

Важнейшая задача для владельца крупной животноводческой фермы или небольшого частного хозяйства — это бесперебойное обеспечение всего поголовья качественной едой. Некоторые люди заключают договоры с ответственными поставщиками кормов, но большинство фермеров предпочитает устанавливать собственный мини-гранулятор для комбикорма на предприятии. Узнать о правилах его выбора, особенностях использования и способах автоматизации производства можно на сайте https://ap-nn.com/granulirovanie/mini-granulyatory/.

 

Преимущества обработанных кормов

Иногда фермеры кормят животных неподготовленной пищей, но она плохо поедается и не полностью усваивается. Это увеличивает стоимость откорма и негативно сказывается на состоянии здоровья. Мини-гранулятор для комбикорма решает эту проблему. С его помощью можно быстро изготовить качественные смеси, содержащие витамины и микроэлементы, необходимые для нормального развития животных. При самостоятельном изготовлении продукции исключены перебои с едой, поэтому фермеры могут не держать на предприятии запас еды.

Особенности выбора

Важно правильно подобрать мини-гранулятор для комбикорма. Он должен удовлетворять потребности животноводческого предприятия и с легкостью обеспечивать всех его обитателей качественной пищей. Поэтому при покупке оборудования необходимо обратить внимание в первую очередь на его производительность. Она зависит от типа матрицы мини-гранулятора для комбикорма:

  • Кольцевая. Позволяет производить большой объем продукции. Такое оборудование используется на крупных предприятиях.
  • Плоская. Техника с этим элементом недорого стоит, но ее мощности хватает только для кормления животных на небольшом предприятии.

Матрица — это важнейшая часть мини-гранулятора для комбикорма. Чрез ее отверстия проходит масса сырья, в результате чего формируются ровные гранулы. На каждой ферме должно быть несколько разных матриц, с помощью которых можно производить корма, состоящие из элементов разного размера. Это позволяет изготавливать пищу для любых обитателей животноводческого предприятия.

Принцип действия

Все мини-грануляторы для комбикорма действуют по одинаковому принципу:

  • в рабочую камеру поступает подготовленный материал (измельченное и хорошо перемешанное сырье);
  • пресс-вальцы проталкивают массу сквозь отверстия;
  • гранулы необходимой длины отрезаются специальными ножами.

При необходимости изготовление комбикорма можно полностью автоматизировать. Для этого необходимо помимо мини-гранулятора приобрести смеситель и ленточные транспортеры для перемещения сырья и готовой продукции. Такая производственная линия сократит трудозатраты и уменьшит себестоимость продукции. Но ее создание целесообразно только на крупных предприятиях. Узнать больше о выборе и использовании мини-гранулятора для комбикорма можно на сайте https://ap-nn.com/.

18 июнь 2020 /
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