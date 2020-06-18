Президент-шоумен. Грустно и безысходно

Владимиру Зеленскому пора возвращаться на эстраду. Там у него получается лучше

Год назад Владимир Зеленский триумфально выиграл президентские выборы на Украине. Он в пух и прах разбил позиции прежнего главы страны Петра Порошенко, набрав рекордные 73,22 процента избирателей. С лица молодого, энергичного лидера Незалежной не сходила радостная улыбка. В Киеве гремели марши, звенели тосты…

Шестой президент Украины надеялся, что может изменить страну, успокоить ее жителей, принести мир в мятежный Донбасс. И хотя бы немного наладить отношения с Россией.

Его уверенность разделяли миллионы людей – на Украине, в России, в других уголках мира. Сейчас они разочарованы. Украина снова бурлит, рейтинг президента неуклонно падает.

Под офисом Владимира Зеленского в Киеве прошел митинг. Активисты, которых было достаточно много, пришли в центр украинской столицы с флагами страны и своей партии, в их руках были плакаты с требованием отправить президента в отставку.

Это далеко не первая протестная акция. И, судя по всему ситуация на Украине будет накаляться. Многие отмечают схожесть положения с той, что сложилась при президенте Викторе Януковиче весной-летом 2013 года. Тогда манифестации устраивали все, кому не лень – коммунисты, представители других партий, экологические активисты, защитники прав ЛГБТ-сообщества. Постепенно протестующие стали объединяться, и противостояние с полицией стало, в прямом смысле, боевым. Это привело к майдану, массовому кровопролитию и свержению Януковича

Одни считают, что ничего страшного не происходит, и жители Украины просто «выпускают пар» после запретов, связанных с пандемией коронавирус а. Но другие с этим категорически не согласны. «Это не «выпуск пара», а разведка боем: так в Великую Отечественную запускали хлопцев в село, чтоб узнать, сколько там немцев, - сказал в интервью украинской газете «Вести» офицер СБУ в запасе, конфликтолог Владислав Мулык. -Происходит «прощупывание» министра внутренних дел Арсена Авакова и всего силового блока на реактивность, рефлексию - что они могут сделать с протестами, как именно будут действовать, какими рычагами влияния и инструментами обладают. По сути, Зеленский остался наедине с собой».

Есть предположение, что за спинами протестующих скрываются – до поры, до времени! – бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун, а так же Виктор Медведчук и Анатолий Шарий. Другой известный политик – Юлия Тимошенко пока находится в тени, но зная ее отменное чутье, можно ожидать нового, эффектного выхода на политическую сцену дамы с косой.

Пока же она, выступая в Верховной раде, заявила, что 60 процентов жителей Украины считают, что страна движется в неправильном направлении.

Обновленная программа действий правительства - это не более чем ритуальные танцы, которые власть попыталась выполнить на политической сцене. И поэтому «Батькивщина», которую возглавляет Тимошенко, не будет поддерживать программу кабинета министров Дениса Шмыгаля.

…От предвыборных надежд Зеленского остались одни руины. И улыбка все реже освещает его лицо. Сдается, что он никогда не знал, что делать. И не знает до сих пор.

Действия Зеленского, как и в бытность его юмористом, вызывают смех. Это - сплошные декларации при отсутствии реальных действий. К примеру, недавно президент в государственной президентской резиденции «Залесье» организовал велотур для журналистов. Сам Зеленский предстал в полной экипировки гонщика – в шлеме, велошортах, очках. Он и возглавил заезд. Время от времени участники велотура встречались с охранниками, вооруженными автоматами.

Затем покормили лошадей, чуть позже – журналистов. Под чай и бутерброды Зеленский ответил на вопросы журналистов. Многие ждали, что он по старой памяти начнет шутить, но президент говорил серьезно. Но все равно было смешно. Зато на велосипеде Зеленский катался отлично.

Похоже, он так и не переступил черту, отделяющую «Квартал-95» от кабинета президента. Год назад пан Володимир выдал шутку: «Шоумен может стать президентом, но президент, который стал шоуменом – это печально». Афоризм оказался предсказанием.

Вспоминаются политические дебаты Зеленского, тогда еще претендента, с Порошенко, в то время пока президента, весной прошлого года. Насторожило, что первый выглядел явно не подготовленным, отделывался общими фразами. Он лишь предъявил реестр просчетов и ошибок своему оппоненту, но не обнародовал – даже в общих чертах – собственную программу. Прошел год, но у страны так и не появились долгосрочная стратегия и твердые приоритеты.

Директор Украинского института политики Руслан Бортник считает, что падение уровня поддержки президента обусловлено, прежде всего, усилением разочарования Зеленским среди «электората-попутчиков» - тех, кто, голосуя за него, на самом деле выступал против Порошенко и его политической системы. Объявленная борьба против коррупции так и не началась, никто из сомнительных личностей не арестован, и не отдан под суд. Идет лишь вялотекущее следствие по делу Порошенко. Но он из одиозной фигуры вполне может превратиться в мученика режима Зеленского. Множится число защитников экс-президента, проходят акции в поддержку лидера партии «Европейская солидарность».

Почему же так слабы позиции Зеленского? Ответ прост – он некомпетентен. Как, впрочем, и его соратники. Об этом говорили еще когда он баллотировался на пост президента. Но была надежда, что Зеленский наверстает упущенное, возьмет ситуацию под контроль…

В его жизни все было изумительно – талант, деньги, слава. Вся Украина смеялась над розыгрышами артиста Зеленского. Но н решил пошутить еще громче – выставил свою кандидатуру на пост президента Украины. Сначала Зеленский, исполнив роль учителя Голобородько, стал главой страны в фильме «Слуга народа». Потом - в жизни. Все опять дружно смеялись…

Но быть президентом еще не значит - просто каждый день приезжать в президентский дворец.

Оказалось, надо еще что-то делать. И очень напряженно работать. Но, кажется, Зеленский это еще до конца не осознал.

«Это тот самый эффект Даннинга-Крюгера, когда отсутствие компетенций - например, в госуправлении, экономике, политике - не позволяет адекватно оценить ситуацию, нанять правильных людей и тем более поставить им правильные задачи, - считает директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин. - Нет проблем, если топ-менеджер не имеет специальных знаний. Он всегда может себя усилить специалистами. Ведь свита делает короля, но для этого нужно быть сильным менеджером, стремящимся к цели и не боящимся опереться на профессионалов»

Но таковых нет. Или сторонники плохо ищут?

Жители Украины, как жили напряженно, скудно, так и живут. А тут еще этот проклятый коронавуирус навалился. Западу Украина до чертиков надоела. У хозяев Берлина, Парижа, Лондона уже нет сил смотреть на вечно протянутую руку – раньше Порошенко, сейчас - Зеленского. И Дональд Трамп его красноречивых жестов не замечает.

Первые, робкие попытки президента Украины договориться с Россией оказались неудачными. Больше он и не пытался. Мир в Донбассе еще больше отдалился – обе стороны обстреливают друг друга едва ли не каждый день. Множится число убитых…

Словом, все, как было, так и осталось. К многочисленным претензиям жителей республики к Зеленскому добавилась еще одна – недовольство тем, как власть борется с пандемией коронавирус а.

Да и он сам недавно устроил – без маски и перчаток - кофе-брейк в одном из заведений Хмельницкого.

Это было похоже на какое-то ребячество. Есть ли у Зеленского после публичного нарушения карантин а моральное право требовать от соотечественников строгого соблюдения противовирусных правил?

Кроме некомпетентности у Зеленского и его команды есть еще одна слабость – неприятие критики и боязнь кого-то обидеть, кого-то из важных и нужных. Снова приходиться вспоминать эстрадное прошлое президента, когда он сотрясал от смеха всю Украину едкими шутками в адрес тогдашнего президента Порошенко. Теперь ему впору набрасываться со злыми остротами на самого себя.

Кажется, что мы еще увидим Зеленского на эстраде. Там у него все получается гораздо лучше, чем в политике.

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