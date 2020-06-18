От вредного воздействия людей можно спасти половину Земли

Наша планета уже давно в опасности, но ее можно спасти

За многие годы своего существования, мы построили на планете огромное количество городов, которые соединены между собой длинными дорогами. Между ними находятся всевозможные фермы и поля, в которых разводится скот и выращиваются сельскохозяйственные культуры. Как бы тяжело не было это осознавать, построив все это на нашей планете, мы погубили практически всю ее половину. Переполненные заводами и автомобилями города загрязняют воздух , а на фермах и полях используются химические вещества против насекомых и других вредителей, которые тоже вредят природе. К счастью, мы еще не достигли точки невозврата — американские ученые уверены, что человечество еще не успело навредить 50% планеты. Эту часть все еще можно спасти, а поврежденные участки вполне возможно восстановить.

Состояние Земли

Обнадеживающие новост и были опубликованы в научном журнале Global Change Biology. В рамках научной работы ученые изучили четыре набора геопространственных данных и выяснили, что от 48 до 56% поверхности нашей планеты свободны от вредного воздействия людей. Есть только один нюанс — в большинстве своем, неповрежденными остаются «дикие» территории, в которые многим из нас не хотелось бы и соваться. Речь идет о горных массивах, пустынях и местах с вечной мерзлотой. Возможно, человечество бы испортило и эти территории, но в них сложно жить из-за экстремально высоких или низких температур, а также из-за особенностей ландшафта.

Научное издание ScienceAlert объяснило это явление следующим образом. За всю историю своего существования, люди подстроили под себя земли, которые предоставили самые легкие возможности для удовлетворения насущных потребностей. Речь идет о потребности в безопасном жилье, доступной воды, пригодной для выращивания растений земле и так далее. При всем этом, человечество игнорировало знойные пустыни и замерзшие пустоши, которые не смогли предоставить ничего полезного.

Важным открытием для ученых стало то, что в мире еще есть нетронутые луга и леса. Их доля составляет всего лишь 1% и это для нас явный знак того, что человечеству пора всерьез взяться за охрану нетронутых территорий. По словам исследователей, на данный момент под защитой находится только 15% суши: заповедники, парки и так далее. А все остальные регионы по-прежнему открыты для людей и в будущем на их местах тоже могут возникнуть города и другие объекты, которые вредят природе.

Исходя из всего вышеперечисленного, исследователи предлагают человечеству сконцентрироваться на двух вещах. Во-первых, важно взять под охрану все места, которые на карте помечены зеленым цветом. Необходимо проследить, чтобы на этих территориях не допускалось загрязнения воздух а, земли и воды — природу нужно тщательнее беречь. Во-вторых, необходимо заняться восстановлением мест, на которых построены города, фермы и сельскохозяйственные поля. Для этого, как минимум, важно перейти на экологичные автомобили и разработать химические средства, которые не вредят окружающей среде.

Причины возникновения болезней

По словам исследователя географических и информационных систем Эндрю Якобсона (Andrew Jacobson), если люди будут оказывать меньше негативного влияния на природу, риск возникновения таких заболеваний как COVID-19, будет заметно снижен. Считается, что коронавирус передался человеку от диких животных — логично предположить, что если люди будут реже вторгаться на дикие территории и тем более ловить и торговать животными, тем больших проблем избежит человечество.

По мнению автора исследования Джейсона Риджо (Jason Riggio), у человечества есть отличный шанс сохранить в нетронутом виде хотя бы половину Земли. Чем скорее будут предприняты меры по защите неповрежденных регионов и восстановлению поврежденных, тем больше вероятность того, что нашу планету ждет хорошее будущее. Важно отметить, что на восстановление нужно обратить особое внимание — чем лучше мы справимся с парниковым эффектом, тем больше вероятности того, что температура планеты перестанет повышаться. А если она все-таки повысится, нетронутые участки Земли будут повреждены, как бы мы их не защищали.