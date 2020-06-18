» » Японцы рассказали о том, как будет выглядеть мир через 20 лет

Японцы рассказали о том, как будет выглядеть мир через 20 лет

Японцы рассказали о том, как будет выглядеть мир через 20 лет

Министерство науки и техники Японии предсказало, что в 2040 году у людей появится возможность общаться со своими домашними животными, и это еще не все!

Прогнозы были озвучены 16 июня на заседании Кабинета Министров и являются частью официального сообщения (White Paper) Министерства науки и техники. White Paper представляет 2040 год — в документе описан мир, в котором наша настоящая жизнь и виртуальная реальность все больше сливаются.

Около 70% прогнозов этого Министерства сбылось с тех пор, как оно начало регулярно выпускать White Paper в 1970-х годах. В 1977 году оно предсказало телевизоры, которые можно будет повесить на стену. А в 1982 году прогнозировало появление мобильных телефонов. С другой стороны, например, лекарство для предотвращения метастазирования рака, которое появилось в White Paper от 1977 году, все еще не стало реальным.

В этом году Министерство науки и техники озвучило 37 предсказаний о жизни через 20 лет. Эксперты заявили, что к тому времени у нас будет общее человеческое сознание, которое позволит нам дегустировать пищу, которую ест другой человек. Это также говорит о способности вести беседы с собаками и кошками. Люди с ограниченными возможностями смогут испытать такие вещи, как катание на лыжах, благодаря разработкам в области виртуальной реальности.

В документе также говорится, что тяжелая техника, которой управляют люди на автомобильных заводах и строительных площадках, скорее всего, будет автоматизирована. роботы будут выращивать фрукты и овощи на фермах и собирать урожай, а дроны смогут доставлять их в магазины и дома.

Среди авторов документа можно увидеть и лауреата Нобелевской премии Акиру Есино.

18 июнь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
'Apple iPhone 7' - доступен в новой потрясающей белой гамме
Хочу все знать

'Apple iPhone 7' - доступен в новой потрясающей белой гамме

'IPhone 7' компании 'Apple' был самым успешным для производителя запуском продукта на сегодняшний день, проданы миллионы единиц по всему миру, и он продолжает оставаться популярным.
Как создать положительную энергетику балкона
Хочу все знать

Как создать положительную энергетику балкона

Как вы думаете, какое помещение в наших квартирах самое захламленное? 
Технотренды 2014 года
Хочу все знать

Технотренды 2014 года

2013 год подходит к концу, а значит время не только подводить итоги, но и оценивать прогнозы того, чего стоит ждать в следующем 2014 году. За последний год мы увидели немало интересного, но то ли еще
Невидимые наушники.
Хочу все знать

Невидимые наушники.

Устали от постоянного распутывания проводов наушников? Тогда вы можете испытать на себе то, что сделал человек по имени Ли со своими ушами. Ли ярый адепт движения, сторонники которого называют себя
Стиральная машина BOSCH
Хочу все знать

Стиральная машина BOSCH

Можно смело говорить про то, что одним из преимущественных достоинств, являются ее совершенная репутация, сформированная на протяжении длительного периода деятельности в мировом рынке. 
Мой попутчик — Микки-Маус
Хочу все знать

Мой попутчик — Микки-Маус

Британский мультипликатор Октобер Джонс придумал необычное развлечение для тех, кому скучно долго сидеть на одном месте в самолете или в поезде. Если вам надоело смотреть в окно, читать книжки и
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Электронные системы управления RG-RoboticsХорошо замаскированный интеллигентCorona virusАтлас 1869 года, в котором контуры стран изображены в виде персонажей, олицетворяющих образ государстваКак снимают карантин в разных странах?Дикие людиСамая распространенная бактерия Мирового океана оказалась резервуаром вирусовЗачем СССР закупал навоз за границей?


Свежие Статьи
Биологи: для омоложения достаточно разбавить кровь

Биологи: для омоложения достаточно разбавить кровь

Ученым удалось вызвать искусственную гибернацию

Ученым удалось вызвать искусственную гибернацию

На Шри-Ланке найдены самые древние стрелы за пределами Африки

На Шри-Ланке найдены самые древние стрелы за пределами Африки

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+