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Ученые секвенировали геном неандертальской женщины

Ученые секвенировали геном неандертальской женщины

Останки неандертальской женщины были найдены в Чагырской пещере на Алтае. До этого в высоком качестве были секверированы только два ДНК неандертальцев. Один из гоминидов был найден в пещере Вирджиния, на территории Хорватии, а другой в пещере Денисова на Алтае, которая, кстати, расположена всего в 106 километрах он нынешней находки.

Исследователи из Института эволюционной антропологии общества Макса Планка извлекли ДНК неандертальской женщины из костного порошка. По оценкам ученых, она жила примерно 60−80 тысяч лет назад. При этом выяснилось, что Чагырский неандерталец ближе к хорватскому, чем к своему соседу из пещеры Денисова, который жил за 40 тысяч лет до него. Из этого антропологи делают вывод, что популяции неандертальцев с Запада со временем сменили сибирских неандертальцев. Также они сделали предположение, что Сибирские неандертальцы жили небольшими группами не более шестидесяти человек.

Помимо этого, находка позволила изучить и некоторые особенности неандертальцев. По словам одного из авторов исследования Фабрицио Мафессони, изучение генов показало, что у неандертальцев очень важную для их жизни играл стриатум (полосатое тело мозга), который координирует различные аспекты познания.

Стоит отметить, что ранее секвенированый ДНК неандертальца из Алтая принадлежал девочке. Работа была также была выполнена учеными из Института Макса Планка.

18 июнь 2020 /
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