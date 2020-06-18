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Названа дата второго запауска «Ангара-А5»

Названа дата второго запауска «Ангара-А5»

Второй запуск ракеты-носителя «Ангара-А5», тяжелого класса, наметили на ноябрь этого года. Этот запуск будет вторым, первый раз и успешно ракета была запущена 23 декабря 2014 года.

Согласно договору, заключенному между Роскосмосом и центром имени Хруничева, который и является разработчиком ракеты, до 2025 года должны быть изготовлены три ракеты, первая из них должна сойти с конвейера уже весной 2021 года, остальные в 2024 и 2025 году.

Пуск ракеты будет осуществлен при помощи разгонного блока «Бриз-М» и доставит на орбиту макет космического аппарата.

Напомним что ракета-носитель «Ангара-А5» это первая Российская разработка, после развала СССР, заказчиком выступает Министертсво обороны РФ. В семейство ракет «Ангара» входят легкие, средние и тяжелые носители — «Ангара-1.2», «Ангара-А3» и «Ангара-А5» соответсвенно. Кроме всего прочего эти ракеты относятся к экологически чистому классу.

В следующем году планируется завершить летно-космические испытания ракеты, после чего планируется запускать до 7 ракет ежегодно, в дальнейших планах ракеты этого семейства планируется использовать для пилотируемых полетов и выведения на орбиту космических аппаратов, в том числе и тяжелых.

18 июнь 2020 /
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