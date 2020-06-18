Обнаружен первый препарат, спасающий больных коронавирусом на ИВЛ

Оказалось, препарат, способный спасти жизни пациентов на ИВЛ, существует с 1960-х годов

Спустя шесть месяцев после начала пандемии COVID-19, унесшей более 450 тысяч жизней во всем мире, исследователи из Великобритании утверждают, что обнаружили препарат, который является первым эффективным средством, способным предотвратить смерть от коронавирус а SARS-CoV-2. Дексаметазон снижает смертность среди пациентов с тяжелыми формами нового коронавирус а, нуждающихся в кислородной поддержке или искусственной вентиляции легких. Примечательно, что улучшений среди пациентов с более легкой формой заболевания, не было выявлено. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал исследование лечения дексаметозоном научным прорывом, несмотря на то, что полученные результаты являются предварительными.

Как спасти пациентов на ИВЛ?

Как сообщают руководители клинического испытания Recovery, дексаметазон может предотвратить одну из восьми смертей среди пациентов с наиболее тяжелым течением болезни и одну жизнь из 25 среди тех, кто подключен к аппарату искусственной вентиляции легких или получает кислород.

Кстати, если вы думаете, что дексаметазон был только что изобретен, то ошибаетесь. Оказывается, это хорошо известный препарат, созданный в 1957 году, причем очень дешево. Дексаметазон – это кортикостероид с противовоспалительным и подавляющим иммунный ответ действием, который используется против сильных аллергических реакций и аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит. ВОЗ считает его важным препаратом для любой системы здравоохранения. Как сообщают авторы работы в официальном пресс-релизе исследования, дексаметазон является первым препаратом, улучшающим выживаемость пациентов с тяжелым течением covid-19. Препарат дешевый и доступен в аптеках, а значит может быть использован уже сегодня, что позволит спасти жизни людей по всему миру.

Несмотря на то, что полученные результаты – предварительные, они ясны – дексаметазон снижает риск смерти у пациентов с тяжелыми респираторными осложнениями. Тот факт, что лекарство, способное спасти жизни пациентов в критическом состоянии доступно во всем мире удивителен! Врач из Оксфордского университета Мартин Ландрей, соавтор исследования.

Предварительные результаты дексаметазона показали эффективность препарата

Как пишет испанская El Pais, в ходе первой части исследования было проанализировано состояние 2 104 инфицированных, которые были случайным образом отобраны для приема дексаметазона. Изменение их состояния ученые сравнивали с изменениями 4321 пациентов, которые получали стандартную помощь во время лечения covid-19. Результаты показали, что смертность среди пациентов на ИВЛ составила 41%, в то время как смертность пациентов средней тяжести – 25%. Смертность среди пациентов с не тяжелым течением болезни находилась на уровне 13%. Таким образом, дексаметазон на треть снизил смертность среди пациентов в тяжелом состоянии и на одну пятую у пациентов в состсоянии средней тяжести. У инфицированных легкими формами covid-19 никакого эффекта не наблюдалось.

Результаты особенно позитивны, поскольку они последовали вскоре после того, как ведущие авторы исследования объявили, что один из наиболее перспективных препаратов против covid-19 – гидроксихлорохин — не оказывает положительного влияния на госпитализированных пациентов. Британское исследование также проверяет эффективность других методов лечения, включая плазму выздоровевших пациентов.

Необходимо отметить, что предварительные результаты нового исследования подтверждают выводы ряда предыдущих работ, которые отметили преимущества этого препарата, в том числе ретроспективное исследование около 400 пациентов, проведенное в больнице Пуэрта-де-Йерро в Мадриде. Работа, еще не рассмотренная независимыми экспертами, показывает, что кортикоиды снижают смертность от covid-19 среди пациентов на ИВЛ на 41%. О том, почему 88% больных, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких умирают, читайте в статье моего коллеги Артема Сутягина.

Еще одно исследование, проведенное в Испании до пандемии и опубликованное в медицинском журнале The Lancet Respiratory Medicine, указывало на то, что дексаметазон снимает воспаление легких, вызванное тяжелыми инфекциями. Но несмотря на уже имеющиеся результаты, по мнению исследователей предстоит еще долгий путь, прежде чем дексаметазон будет окончательно одобрен к применению. Например, перед началом лечения необходимо определить, каким пациентам следует давать препарат, когда и в каких дозах.

Когда будет готова вакцина против коронавирус а?

Несмотря на повсеместную усталость от ограничительных мер и стремление поскорее вернуться к привычной жизни, изменения – в том числе периодические локдауны – с нами надолго. Это может показаться удивительным, ведь ученые всего мира трудятся над по меньшей мере 135 разными вариантами вакцины против covid-19; в ряде стран, и Россия в их числе, начались испытания на людях; в США и Китае первые клинические испытания на людях прошли успешно.

Казалось бы, вакцина без пяти минут готова, но конец пандемии наступит лишь тогда, когда она будет доступна каждому жителю нашей планеты. А население Земли, если помните, в настоящий момент составляет 7,792,086,333. Человечество, безусловно, одержит победу над вирусом SARS-CoV-2, вызывающим covid-19, но длиться эта борьба будет долго.