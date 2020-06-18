Преимущества интерактивной доски в организации учебного процесса

Визуальное обучение означает содействие развитию творческой активности, энтузиазма по предмету, создание лучших условий для овладения навыками аудирования и разговорной речи, что в результате гарантирует эффективность освоения уроков.

Лучшее в визуальных уроках, которые помогают педагогам эффективно взаимодействовать с аудиторией, - это интерактивные доски. Функции данных устройств дают возможность учащимся изменить понимание того, что видео- и игровые программы - являются отличным решением для образовательных процессов.

Они объединяют проекционные технологии с сенсорным устройством, так что эта панель не только показывает, что происходит на ПК, но и позволяет контролировать процесс презентации, Вносить исправления, заметки, комментарии, сохраняйте материалы для использования и редактирования в будущем, при необходимости.

Для учителя поставка визуальных и видео-материалов для подготовки урока с применением этого технического инструмента не ограничена. В сети и на цифровых носителях вы можете найти огромное количество компьютерных визуальных и учебных материалов на любую тематику и использовать их повторно.

На веб-ресурсе https://zalik.org.ua вы можете почитать об этих устройствах подробнее.

Таким образом, нет надобности беспокоиться о безопасности бумажных карточек, плакатов - они просто не нуждаются в этом. Вся работа, выполненная во время урока, со всеми заметками, сделанными на интерактивной доске, может быть сохранена на ПК для просмотра и анализирования в дальнейшем.

Эти устройства помогают воспроизводить информацию в формате, доступном для всех учащихся.

Когда педагог находится в центре внимания, все видят его действия, и сам он стоит лицом к учащимся: объяснение предмета получается намного лучше, чем когда учитель сидит за ПК, и ученики пытаются отследить мигающий курсор мыши на экране.

При работе с интерактивной доской, используют специальный маркер, что очень удобно для всех. Этим маркером можно не только рисовать на экране, но и перемещать, вращать предметы и выполнять прочие действия.