5 самых опасных бактерий

Некоторые из этих бактерий могут обитать в вашем доме

Нас повсюду окружают бактерии. Среди них встречаются те, которые помогают нам жить (например, переваривать пищу), но также и те, которые могут стереть часть населения с лица Земли. Хотя современная медицина уже научилась бороться с некоторыми возбудителями заболеваний, наиболее живучая часть бактерий в настоящее время все еще остается непобежденной. Есть среди них пятерка настоящих «головорезов», способных вызывать тяжелые болезни и даже смерти. Что самое страшное — подцепить такие бактерии можно почти где угодно.

Самые опасные бактерии

Согласно оценке некоторых ученых, к 2050 году смертность человечества от бактерий может превысить смертность от онкологических заболеваний. Откуда такие страшные прогнозы? Яркий пример — чумная палочка Yersinia pestis, бактерия, которая убила более 100 миллионов человек. С эпидемией чумы удалось справиться, но нет никаких гарантий, что эта история не повторится.

Пока что микробиологи выделяют несколько самых опасных бактерий, которые уже широко встречаются. И не одолели человечество только благодаря высокому уровню медицины и сознательности самих людей (которые, например, не пьют грязную воду, где могут содержаться опасные бактерии).

Бактерия, которая не позволяет дышать — Clostridium botulinum

Одна из самых страшных и свирепых бактерий. Она вызывает ботулизм — тяжелое заболевание, которое характеризуется сильными повреждениями нервной системы человека. Впоследствии бактерия приводит к параличу дыхательной мускулатуры, то есть человек просто не может самостоятельно дышать. В результате он может погибнуть от недостатка кислорода в организме.

Clostridium botulinum обычно обитает в почве, часто обнаруживается в кишечнике лошадей и других животных, реже встречается в кишечнике человека. Туда она попадает, как правило, из домашних консервов — грибов, фасоли и свеклы. Бактерию также могут содержать колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, копченая и соленая рыба. Чтобы не стать ее жертвой, медики рекомендуют не употреблять в пищу консервы, если у них вздулась упаковка или нарушена герметичность, а также проводить термическую обработку еды. В случае с мясными изделиями — выбирать проверенные магазины и производителей.

Так выглядит Clostridium botulinum

Кишечная палочка — Escherichia coli

Эта бактерия имеет красивое название Escherichia coli, но пусть вас не вводит в заблуждение ее имя. Кишечная палочка опасна тем, что у нее есть как безвредные штаммы, способные проживать внутри человека и животных, так и патогенные, вызывающие кишечные инфекции.

Опасные виды кишечной палочки обычно попадают в организм с грязной водой, непрожаренным мясом (если только оно не предназначено для сырого употребления), немытыми фруктами или овощами. Поэтому стоит ответственно относиться к еде, которую вы потребляете. Если же кишечная палочка попала в организм, необходимо срочно обратиться к врачу — он назначит лечение в виде антибиотиков.

Сибирская язва — Bacillus antracis

Да, эта опасная болезнь тоже вызывается бактерией — ее возникновению способствует Bacillus antracis. Эта смертоносная бактерия может десятилетиями оставаться на поверхностях, попадая в организм человека через желудочно-кишечный тракт или воздушно-капельным путем. Она способна передаваться от животных людям, поэтому если на ферме обнаруживается вспышка сибирской язвы, весь скот, как правило, уничтожается.

Большую часть времени бактерия проводит в форме спор, неактивной форме с чрезвычайными способностями выживания. Она может выдержать практически все, от ванной с мощнейшими дезинфицирующими средствами до нагревания при температуре 180 градусов в течение двух минут.

Просто так заразиться сибирской язвой сейчас нельзя — обычно заражение происходит при контакте с умершими во время эпидемий этой болезни животными. Или если армия страны решит применить бактерии Bacillus antracis в качестве биологического оружия. В СССР , например, искусственно выращивали эти бактерии в огромных количествах. В 1988 году, спустя девять лет после утечки антракса (так называют сибирскую язву) на месте производства, которое привела к смертям по меньшей мере 105 человек, СССР наконец решил избавиться от запасов. Огромные чаны спор сибирской язвы были замешаны с отбеливателем и отвезены в порт города Аральск на берегах Аральского моря. Там их погрузили на баржи и отбуксировали на остров Возрождения. Местность зачистили только спустя много лет.

Возбудитель холеры — Vibrio cholerae

Никому в нашем Telegram-чате не желаем встретиться с этой опасной бактерией, ведь холера — очень серьезное заболевание, при котором наблюдается хроническая диарея, обезвоживание, рвота и судороги. В итоге из-за потери воды в организме и отсутствия лечения человек может погибнуть.

В основном бактерия обитает в грязной воде, но в российских широтах вы вряд ли ее встретите. Основным местоположением инфекции считается остров Гаити, где в 2010 году произошла одна из самых смертоносных эпидемий планеты. Тогда инфекция поразила более 200 000 человек, из которых 3 000 погибли. При своевременном лечении смертность от холеры довольно невысока, но без применения антибиотиков рискуют погибнуть многие заразившиеся.

Vibrio cholerae под микроскопом

Но это вовсе не значит, что нужно пить грязную воду из под крана!

Бактерия, вызывающая столбняк — Clostridium tetani

Возбудитель столбняка — столбнячная палочка, проникает через поврежденные кожные покровы (раны, ожоги и так далее). Она обитает в почве, поэтому стоит быть особенно осторожным при порезах, например, в саду или огороде. Некоторые бактерии столбняка могут оставаться жизнеспособными в течение нескольких месяцев и даже лет!

При заражении столбняком первые симптомы могут появиться в период от трех дней до нескольких недель или даже месяцев. Болезнь сначала проявляется сокращениями (подергиваем) мышц в месте попадания инфекции. Затем спазм могут распространиться по всему телу. Спазмы очень болезненны, их продолжительность — от нескольких секунд до нескольких минут. Они могут вызвать трудности с дыханием, сердечными сокращениями, кровяным давлением.

Бактерии столбняка похожи на кое-что другое

Сейчас столбнячная палочка является довольно распространенной бактерией (она обитает и в России), но за счет масштабной вакцинации эпидемии столбняка не происходит. Причем даже у переболевших не вырабатывается иммунитет к этой болезни, без прививки они могут заболеть столбняком снова. Поэтому вакцинацию повторяют через несколько лет.

Где обитают опасные бактерии?

Это лишь некоторые из бактерий, которые могут быть опасными для человека. Некоторые из них в огромном количестве обитают даже в наших домах. Наверное, многим из вас уже известно, что самыми грязными предметами в квартире являются разделочная доска и кухонные губки. Ученые вообще считают их настоящими инкубаторами бактерий, потому что на их поверхности они прекрасно себя чувствуют. Так что мыть руки необходимо даже дома и как можно чаще. Ну и соблюдать чистоту продуктов, конечно же.