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Занятие спортом в маске опасно для здоровья

Занятие спортом в маске опасно для здоровья

В масках даже ходить тяжело, а что насчет занятий спортом?

Практически весь мир несколько месяцев подряд был вынужден сидеть дома из-за пандемии COVID-19. К лету большинство ограничений были сняты и теперь на улицу выходить можно, но в общественных местах необходимо надевать защитные маски и перчатки. В некоторых регионах России уже готовятся к открытию тренажерные залы, исходя из чего возникает вопрос — можно ли надевать маску во время выполнения физических упражнений? Этим вопросом, по крайней мере, задался один из производителей оборудования для спортивного фехтования со шпагами. Как оказалось, физические нагрузки с надетыми на лицо масками могут навредить здоровью человека.


Спорт во время коронавируса

На данный момент ни одна группа ученых не проверяла, какой вред может нанести организму занятия спортом в медицинских масках. А влияние на здоровье явно должно быть, потому что при физической активности дыхание человека становится частым и глубоким. Возникает парадокс: при интенсивном дыхании вероятность передачи коронавируса повышается, но если надеть маску, на легкие оказывается большая нагрузка. Если мыслить логически, то в тренажерных залах надевать маски нужно — но не получит ли организм еще более сильный вред?

Все мы уже не первый день ходим в медицинских масках, поэтому нам ли не знать, насколько душно становится при их ношении. Особенно сильно нехватка свежего воздуха выводит из себя с наступлением жаркого лета. А ведь некоторые люди вынуждены разгружать товары и выполнять другую тяжелую работу, с трудом дыша через прилегающие к лицам маски. В некоторых школах детей заставляют приходить в масках на уроки физкультуры — сообщается, что из-за нехватки воздуха во время занятий спортом, в Китае умерло уже два ребенка. Об этом недавно написало издание 7News, но точная причина смерти детей не установлена, потому что врачи не провели вскрытие.

Занятие спортом в маске опасно для здоровья

Возможно, физические упражнения в масках могут привести к смерти

Если углубиться в тему, опасность медицинских масок в том, что в них человек вдыхает воздух, который только что вышел из легких. Этот воздух содержит в себе много углекислого газа — в 1960-е годы советские ученые выяснили, что его вдыхание может негативно повлиять на кровообращение и электрическую активность головного мозга. Это значит, что человек может ощутить слабость и стать рассеянным. Как и говорилось выше, при занятиях спортом человек дышит чаще и глубже, тем самым вдыхая больше углекислого газа. Получается, что заниматься спортом в масках все-таки вредно.

Опасность медицинских масок при физической активности также состоит в том, что человек получает меньше кислорода. Поднимать тяжести и бегать в масках — это то же самое, что заниматься спортом на вершине высокой горы. А на горах, между прочим, может возникнуть так называемая высотная болезнь. Это состояние является следствием кислородного голодания и характеризуется сильной головной болью, головокружением, учащенным дыханием и общей слабостью организма.

Тяжелый спорт

Чтобы выяснить, насколько сильно физическая активность в маске похожа на занятия спортом на большой высоте, представители компании-производителя обмундирования для фехтования, провели эксперимент. Испытательница надела на себя аппарат для измерения концентрации вдыхаемых и выдыхаемых газов. Затем она 3 минуты бегала на беговой дорожке со скоростью 10 километров в час. Так как исследование проводилось поставщиком обмундирования для фехтовальщиков, она надела костюм и защитный шлем. В первой стадии она надевала защитную маску под шлемом, а во второй — нет.

Занятие спортом в маске опасно для здоровья

Испытательница с аппаратом для измерения концентрации вдыхаемых и выдыхаемых газов

Концентрация кислорода в воздухе на уровне моря составляет около 21%. При беге в фехтовальном костюме без медицинской маски она вдыхала воздух с 19,5% концентрацией кислорода. С натянутой на лицо маской она начала дышать воздухом с 17% концентрацией кислорода. По мнению исследователей, вдыхание такого воздуха вполне может стать причиной возникновения симптомов, схожих с признаками высотной болезни.

Одним словом, заниматься спортом в медицинской маске в некоторых случаях может быть очень вредно. На данный момент исследователи доказали вред только на примере фехтования, а как обстоят дела с другими видами спорта, пока не ясно. Спортивному сообщество явно нужно провести больше исследований, потому что если соревнования будут проходить в масках, участникам может не поздоровится. А ведь предложения проводить футбольные матчи и другие мероприятия уже есть.

17 июнь 2020 /
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