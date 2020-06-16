На поверхности Марса лежат «человеческие кости» и другие предметы — что это такое?

Та самая «кость» на поверхности Марса

Если долго и внимательно смотреть на фото графии поверхности Марса, можно заметить множество интересных вещей. Вы только взгляните на изображение, которое было сделано 14 августа 2014 года аппаратом «Кьюриосити». Среди марсианских камней явно виднеется нечто, похожее на кость человеческого бедра. Недавно эта фото графия снова начала публиковаться в зарубежных газетах, сопровождаясь статьями о том, что на Красной планете когда-то давно могла существовать жизнь. На самом деле, фото графий с подозрительными объектами на далекой планете можно насчитать целый десяток — люди замечали на них металлическую ложку даже силуэт снежного человека. Конечно же, все это всего лишь фантазии сторонников теорий заговора. Но может ли быть так, что на одном из этих кадров действительно есть следы внеземных цивилизаций?



Загадочные фото графии Марса

Потенциальные следы инопланетян, при желании, можно обнаружить практически на любой фото графии Марса. Один из самых первых загадочных кадров был отправлен на Землю в 1976 году космическим аппаратом «Викинг-1». На изображении фигурирует марсианский регион Кидония, на территории которой внимательные люди обнаружили нечто, похожее на человеческое лицо. Так называемое «Лицо на Марсе» сразу начало считаться признаком того, что в далекие времена на изучаемой нами планете жили разум ные существа. В развлекательных журналах начали появляться статьи с теориями о том, что это лицо представляет собой часть статуи, которую могли построить инопланетяне.

«Лицо на Марсе» было обнаружено в 1976 году

Этот миф был полностью развеян только в 2001 году, когда аппарат «Mars Global Surveyor» отправил фото графию этой области в более высоком разрешении. Оказалось, что слабая камера станции «Викинг-1» настолько сильно исказила кадр, что игра света и теней создала образ человеческого лица. А на самом деле регион Кидония просто состоит из множества скал, в которых практически нет ничего интересного. В общем, скукота.

«Лицо на Марсе» в высоком разрешении

Снежный человек на Марсе

Но человеческое воображение никогда не унималось. В 2019 году Скотт Уоринг (Scott Waring) нашел на одной фото графии сидячего снежного человека. Он уверял, что у инопланетного создания есть лицо, глаза и руки. Также он уверял, что вся поверхность Марса усыпана разными предметами и планета похожа на огромный музей. О этого «космического детектива» и ему подобных фантазеров очень много последователей, которые тоже находят на фото графиях удивительные, по их мнению, предметы.

Так, внимательные пользователи интернета однажды нашли на фото графии Марса парящую в воздухе ложку. Необычный снимок был отправлен на Землю аппаратом «Кьюриосити» 30 августа 2015 года. После обнаружения нетипичного для далекой планеты объекта, любители поиска инопланетной моментально распространили свою теорию в интернете. Космическое агентство NASA, конечно же, узнало об этом, и развеяла теорию о находке следов инопланетных цивилизаций двумя предложениями:



На Марсе нет никакой ложки. Эта странная фигура была создана марсианским ветром.



Таким же образом был развеян и миф о человеческой кости на Марсе, причем в далеком 2014 году:



Снятый марсоходом «Кьюриосити» камень действительно выглядит как кость бедра. Члены исследовательской команды миссии считают, что камень принял такую форму под воздействием ветра, — объявили представители космического агентства NASA.



Творение природы

Все это — чистая правда, потому что камни и скалы могут стачиваться ветрами на протяжении миллионов лет и принимать самые необычные формы. Если учесть, что на Марсе когда-то вполне могла быть жидкая вода, необычные очертания могли создаваться и течениями рек. Так что, в существовании на Красной планете различных «скульптур» нет ничего особенного. Да что там говорить, подобные произведения искусства есть даже на нашей планете — вы только взгляните на фото графии так называемого «Сада богов» в американском штате Колорадо. Что же получается, эти огромные камни тоже были поставлены друг на друга инопланетными цивилизациями? Нет — их создала природа при помощи ветра, дождей и других явлений.

А склонность людей видеть лица, силуэты и прочие фигуры в совершенно обычных вещах, называется парейдолией. Прямо сейчас взгляните на облака, настенные обои или на узорчатый ковер на полу, и вы наверняка найдете в них очертания сказочных существ. Некоторые люди уверяют, что видели в заброшенных домах призраков умерших людей и прочую нечисть — это тоже всего лишь оптические иллюзии.