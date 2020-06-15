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Плюсы и минусы абиссинской скважины

Абиссинскую скважину иначе именуют "иглой". Она получила это название, благодаря специальной трубчатой ​​конструкции с наконечником.

Плюсы абиссинского колодца, а основном, включают следующее:

  • При установке этой конструкции, не следует использовать сложное оборудование.
  • Установка не требует много места и расходов.

Недостатком данной скважины является ограничение по глубине водоносного горизонта. Этот колодец не может подавать воду с больших глубин. Более того, земля на месте установки должна быть относительно ровной.

Поскольку в большинстве случаев водоносный горизонт расположен значительно близко к поверхности, абиссинская скважина способна обеспечить достаточное количество воды для дачи или частного дома. При активном использовании воды, на участке вы можете обустроить ещё одну такую скважину.

Вообще, эта конструкция позволяет наладить качественное и надёжное водоснабжение. Вам не нужно обращаться для этого за специальным разрешением в соответствующие инстанции. Однако, ремонт и обслуживание абиссинских скважин следует доверить компетентным специалистам. И обязательно надо законсервировать её до начала зимнего периода.

Простая конструкция и использование деталей из нержавеющей стали означает, что срок службы этой скважины составит от 30 лет.

15 июнь 2020 /
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