Это животное размножается только раз в 10 лет и его мало кто видел

Когда-то давно считалось, что это существо — детеныш большого дракона, обитающего в глубоком подземелье

В мире существуют очень редкие животные, которых мало кому удается увидеть вживую. Так называемые европейские протеи (Proteus anguinus) очень похожи на длинных ящериц, но на самом деле являются земноводными существами. Всю свою жизнь они пребывают в личиночной стадии и в основном обитают в темных пещерах Словении. Они удивительны, потому что могут жить до 100 лет, но из 500 икринок обычно развивается только парочка взрослых особей. Вот вам еще одна причина причина их чрезвычайной редкости — они размножаются только раз в 5-10 лет. В январе 2016 года ученым удалось запечатлеть рождение этих существ на камеру и теперь они выросли. Посмотреть на них можно уже сейчас, но только зайдя в пещеру, в которой они обитают. Ежедневно туда пускают только по 30 человек.

Редкие животные

О необычных животных и строгих условиях их посещения было рассказано в научном издании ScienceAlert. Необычные животные были обнаружены в системе пещер Постойнска-Яма длиной более 20 тысяч метров. Четыре года назад в ее окрестностях была обнаружена беременная самка протеи, которая вот-вот должна была отложить икру. Так как эти создания находятся на грани вымирания и очень редко размножаются, люди обеспечили ей максимально комфортные условия для родов. Главное, что они сделали — это убрали от нее других протеев, которые могли погубить потомство.

В течение более двух недель самка отложила 52 икринки. К сожалению, 29 из них оказались оплодотворенными, но во всех остальных были явные признаки развития. Спустя 124 дней после откладки икринок, на свет начали появляться первые личинки. Впоследствии из всех этих икринок вылупилось всего лишь три личинки, но они успешно развились до более-менее взрослого состояния. Начиная с недавнего времени, словенскую пещеру открыли для посетителей, только вот посмотреть на крошечных созданий могут далеко не все желающие. Каждый день в пещеру пускают только по 30 человек, из-за чего могут возникнуть большие очереди.

Логично предполагать, что крошечные существа недоступны для широкого круга людей потому, что они очень редки и находятся под строгой защитой. Ведь, если впустить в пещеру множество людей, с существами может произойти что-то страшное. Сохранение жизни протеев важно не только для поддержания биоразнообразия нашей планеты — исследователи до сих пор активно изучают этих созданий. Возможно, результаты одной из научных работ помогут им восстановить их популяцию.

Самое медленное животное

С учетом пандемии коронавируса, предполагаю, что немногим из наших читателей представится возможность своими глазами увидеть этих удивительных и по-своему милых созданий. Так что давайте просто посмотрим видео с ними и запомним несколько интересных фактов. Начнем с их размеров — их длина достигает максимум 35 сантиметров. Несмотря на их маленькие тела, жители Словении с давних времен называют их «драконами-ольмами».

Также эти создания иногда называются «человеческими рыбками», потому что их тела окрашены в цвет человеческой кожи. Но оболочка телесного цвета имеет некоторую прозрачность и через нее можно разглядеть внутренние органы. Обычно особи развиваются в темных пещерах, но если они по каким-то причинам оказались на свету, их тела принимают более темную окраску. Важно уточнить, что личинки могут развиваться исключительно в местах с ручьями и озерами — без воды им никак не обойтись. Из пещер протеи самостоятельно не выбираются, потому что для них это явная смерть. Но иногда они вымываются наружу реками и особенно часто это происходит во время ливней.

Протеи питаются мелкими ракообразными существами и червями. Из воды на сушу они тоже выбираются очень редко, только когда им очень важно подышать воздухом. Для дыхания они используют легкие, но одного воздуха им мало — важна и вода. Поэтому, если они каким-то образом оказываются на суше, их быстро настигает смерть. Вот такие они хрупкие существа, за сохранностью жизни которых необходимо постоянно следить.

В заключении можно сказать, что протеи — самые ленивые животные на нашей планете. В то время как всем известные ленивцы (Folivora) двигаются хотя бы чтобы поесть и сходить в туалет, эти создания ведут преимущественно неподвижный образ жизни. Об этом ученые узнали в ходе эксперимента — они отловили 19 взрослых протеев, пометили им хвосты и выпустили на волю. Спустя восемь лет они проверили местоположение животных и выяснили, что за все это время они сдвинулись только на 10 метров. Одна особь, вообще, просидела на одном и том же месте около семи лет подряд.

Раз уж мы заговорили про самое ленивое животное, рекомендую вам почитать материал о самых быстрых животных. В ней моя коллега Любовь Соковикова прошлась по сухопутным животным, рыбам, птицам и насекомым, которые способны развить очень высокие скорости. Получилась очень подробная и познавательная статья, которую будет интересно почитать всем!