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Что такое наночастицы серебра и безопасны ли они для здоровья?

Что такое наночастицы серебра и безопасны ли они для здоровья?

Серебро можно назвать одним из самых естественных антибиотиков

Серебро считается одним из самых востребованных металлов на нашей планете. Помимо того, что оно часто используется в ювелирной промышленности, этот металл также используется при изготовлении одежды и гигиенических средств. А все потому, что его крошечные частицы способны уничтожать бактерии. Вы уже наверняка видели в продаже «антибактериальные» носки с наночастицами серебра и антисептики с соответствующим составом — они действительно могут бороться с микробами, но безопасны ли они для здоровья? Ученые со всего мира пытаются найти точный ответ на этот вопрос и, в большинстве случаев, их прогнозы неутешительны.

Для начала стоит отметить, в продукции с антибактериальными свойствами используются две разновидности серебра. В рекламных роликах вы можете услышать, что продукт содержит «ионы серебра» или «наночастицы серебра» — знайте, что это не одно и то же. Между этими двумя разновидностями есть большая разница и они по-разному воздействуют на бактерии. Отличия настолько большие, что они даже сказываются на эффективности средств.

Ионы серебра

Для начала стоит разобраться, что такое ионы. Так называют один атом вещества, который лишен электрона. Будучи в поисках электрона, он постоянно пребывает в активном состоянии. При нанесении антибактериального средства с ионами серебра на кожу, они сразу оказываются в богатой различными веществами среде. Проникая внутрь бактерий, ионы серебра блокируют их каналы питания и приводят к гибели. После этого они перестают быть эффективными.

Что такое наночастицы серебра и безопасны ли они для здоровья?

Ионы серебра используются в некоторых фильтрах для очистки воды

Из-за того, что они быстро теряют эффективность, в антибактериальных средств с ионами серебра также добавляются антибиотики. Но бактерии быстро вырабатывают к ним устойчивость, поэтому средства с ионами серебра не приносят особой пользы. Возможно, они даже чем-то опасны.

Наночастицы серебра

В отличие от ионов серебра, наночастицы — это несколько тысяч атомов, которые объединены в крошечные кристаллы. С электронами у них все в порядке и при попадании на кожу человека они не стремятся как можно быстрее с чем-нибудь соединиться. Следовательно, их эффективность сохраняется более длительное время. Наночастицы серебра убивают бактерии не путем их отравления, а разрушая их клеточную стенку.

Что такое наночастицы серебра и безопасны ли они для здоровья?

Изображение поверхности серебра обычных размеров (слева сверху) и наночастиц серебра (слева снизу). Справа показана увеличенная поверхность наночастицы серебра

В продукции с наночастицами серебра редко используются вспомогательные вещества. Поэтому, у бактерий нет шанса развить устойчивость к антибиотикам. Таким образом, лучше покупать продукцию с наночастицами серебра, а не ионами. Или, может, к таким веществам лучше вообще не притрагиваться? Ведь серебро — это тяжелый металл, который наносит много вреда окружающей среде. Для человека его крошечные частички тоже могут быть опасными.

Что такое аргироз?

Ионы и наночастицы серебра могут опасными для здоровья человека — это факт. При длительном использовании соответствующей антибактериальной продукции, серебро может в больших количествах отложиться в коже человека и стать причиной аргироза. Самыми частыми и явными симптомами этого заболевания является потемнение кожи и даже ее окрашивание в синевато-серый оттенок. В тяжелых случаях у человека даже могут возникнуть нарушения зрения. Считается, что эффективного метода лечения аргироза не существует — разве что кожу можно осветлить при помощи косметологических средств. разумеется, при диагностировании этого заболевания необходимо прекратить использовать средства с ионами и наночастицами серебра.

Что такое наночастицы серебра и безопасны ли они для здоровья?

Самый известный человек с аргирозом — Пол Карасон. Долгое время он лечил дерматит при помощи серебра и впоследствии умер

На самом деле, это заболевание известно человечеству очень давно. Раньше им часто болели работники серебряных рудников и ювелиры, которые часто контактируют с этим материалом. В XX веке серебряные частицы начали добавлять в лекарственные средства. Например, существует так называемый ляписный карандаш, который обладает противомикробными средствами и используется для заживления ран на коже. Он не наносит здоровью человека особого вреда, но в больших количествах кожа, в теории, может поменять свой цвет. Опять же — все должно быть в меру!

Вред серебра

Помимо того, что серебро может окрасить кожу в другой цвет, есть и другая опасность. По результатам исследования, проведенного учеными из университета «МИСиС» и Российской академии наук, ионы серебра могут быть ядовитыми для живых организмов. По данным Journal of Hazardous Materials, ядовитость серебра была доказана на примере рыбок данио (Danio rerio).

Что такое наночастицы серебра и безопасны ли они для здоровья?

Так выглядят рыбки данио

Как оказалось, ионы серебра могут иметь круглую и плоскую форму. Икринки крошечных рыбок были помещены в разные питательные растворы: в одном сосуде были круглые ионы серебра, а в другом — плоские. В ходе эксперимента ученые следили за состоянием эмбрионов рыб каждый день и отмечали все изменения.

Что такое наночастицы серебра и безопасны ли они для здоровья?

Серебро сильно повлияло на развитие крошечных рыбок

Как оказалось, серебряные частицы сильно влияли на развитие икринок, причем далеко не самым лучшим образом. Примечательно, что плоские наночастицы оказались вреднее, чем круглые. Какой именно вред наносился крошечным организмам, ученые не сообщили. Но отныне есть вероятность того, что наночастицы серебра негативно сказываются и на здоровье человека. Возможно, последствия этого вреда сразу не видны, но они могут проявиться со временем.

Как бы то ни было, с включающей в себя частицы серебра продукцией стоит обращаться с особой осторожностью. Чтобы избежать проблем, нужно хотя бы пользоваться ими как можно реже. Но долгосрочный вред серебра для здоровья человеческого организма пока остается открытым — ученые продолжают проводить исследования.

Об антибактериальных свойствах серебра однажды писала моя коллега Дарья Елецкая. Она рассказывала, что в мире существует постельное белье, нити которой переплетены с серебром. Подробнее об антибактериальном белье можно почитать в этом материале.

15 июнь 2020 /
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