Искусственный камень для отделки

Искусственный камень - это композитный материал, который является идеальной альтернативой природному минералу. Он подходит для полов, изысканной внутренней облицовки и как украшение в ландшафтном дизайне.

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Преимущество данного материала перед натуральным аналогом - его высокие прочностные характеристики. При его производстве используются песок, цемент, смолы и пластификаторы.

Фибра используется в качестве наполнителя, что делает материал долговечным и прочным. Кварцевый камень может заменить натуральные материалы, такие как яшма, мрамор, сланец и малахит. Желаемый оттенок достигается, благодаря специальным минеральным пигментам.

Искусственный камень обладает всеми качествами, необходимыми для оформления интерьера.

Преимущества его, в основном, включают:

Долговечность.

Гигиеничность. Поверхность искусственного кварца не имеет пористой структуры, что служит хорошей защитой от загрязнения, поглощения запахов и проникновения микроорганизмов.

Стойкость к влаге на поверхности.

Термостойкость.

Соединения в составе камня не выделяют вредных компонентов.

С годами облицовка из этого камня не изменит первоначальной текстуры.

Эстетика. Отличная имитация узора, фактуры и оттенка натурального материала.

Устойчивость к механическим повреждениям.

Необходимо подчеркнуть и комфортность использования этого материала. Поверхность камня тёплая на ощупь.

Для разных стилей интерьера используются разные виды искусственного камня. Декоративный материал используется для украшения стен гостиной и для покрытия больших поверхностей.

Искусственный камень также успешно используется для декорирования каминных порталов. Большие массивы этого материала также активно используется.

Искусственный камень подходит для интерьеров загородных жилищ, коттеджей. Он используется для украшения колонн, например. Эффективное решение - украсить арки в комнатах классического стиля.