Цена переговоров с террористами

Как отряду Шамиля Басаева удалось захватить Будённовск и спокойно выйти из него в Чечню

Четверть века назад был совершён один из самых страшных терактов в истории нашей страны.

Чеченские боевики под предводительством Шамиля Басаева фактически захватили Будённовск, небольшой город в Ставропольском крае. Террористический рейд совершили чуть менее 200 головорезов.

Пользуюсь внезапностью, превосходством в живой силе и вооружении, они расстреляли посты ГАИ и разгромили местное РОВД. Ликвидация очагов сопротивления позволила им нанести удары по городской администрации, центру детского творчества, некоторым жилым домам, пожарной части и банкам.

Террористы захватили несколько сотен заложников, сформировали из них колонны и загнали несчастных как скот в местную больницу, где на тот момент находились около тысячи медработников и пациентов, включая беременных женщин и новорождённых малышей. По пути в медучреждение басаевцы убили около 100 человек

Агрессия сепаратистов стала шоком для всей страны. Главное требование террористов касалось вывода федеральных войск из Чечни. В ходе Первой кампании, которая началась в декабре 1994 года, российская армия ценой больших потерь смогла рассеять основные силы бандформирований так называемой Ичкерии, главой которой объявил себя бывший советский генерал Джохар Дудаев.

Именно он отдал приказ Басаеву выдвинуться с отрядом в Будённовск для того, чтобы поставить Москву в безвыходное положение. За успехи в выполнении террористического рейда в Ставрополье одиозный полевой командир был возведён в бригадные генералы и получил награды непризнанной республики. Свою «миссию» он назвал «диверсионным актом».

Коридор в Чечню

15 июня больница в Будённовске была плотным кольцом окружена внутренними войсками и спецназом ФСБ и МВД («Альфа», «Витязь» и «Русь»). Армия подтянула танки и другую гусеничную бронетехнику. Однако террористы подготовились в неблагоприятному для них исходу событий, заминировав места содержания заложников и кислородную станцию. Любая силовая акция гипотетически могла привести к гибели по меньшей мере 1,5 тысячи мирных граждан.

16 июня в переговоры с боевиками вступили несколько депутатов Госдумы, в том числе печально известный своей лояльностью чеченским сепаратистам Сергей Ковалёв. Ранним утром 17 июня федеральные войска предприняли попытку штурма. В ответ бандиты начали вести огонь, прикрываясь женщинами и детьми. Силовики были вынуждены отступить. Жертвами неудачного штурма стали порядка 30 человек, почти все они были заложниками.

В середине июня Бориса Ельцина не было в стране и ключевые решения в ситуации с Будённовском принимал премьер-министр Виктор Черномырдин. В ночь на 18 июня он вступил в телефонные переговоры с Басаевым. Полевой командир смекнул, что Москва готова пойти на самые серьёзные уступки.

Это осознание позволяло главарю бандитов разговаривать с Черномырдиным в хамской манере. Например, в начале переговоров Басаев попросил главу правительства РФ представиться, а потом делал вид, что не понимает Черномырдина, когда он призывал отпустить женщин и детей без каких-либо условий

Чтобы сохранить лицо Виктор Степанович разговаривал громко и уверенно, сетуя, что Басаев его не слышит. Но в итоге он был вынужден покорно соглашаться с условиями, на которых заложники могут получить свободу, а террористы — коридор для выхода обратно в Чечню.

Позднее в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Черномырдин заявил: «Что это за страна, которая не защищает свои людей?.. Даже, если бы (в больнице) было десять человек, я всё равно бы разговаривал (с террористами)».

Сложно сказать, насколько искренним был Черномырдин, подразум евая под «защитой» мирных граждан не решительный удар по логову бандитов (то есть по всем отрядам Дудаева), а переговоры с ними. В любом случае эта фраза премьер-министра достаточно красноречиво отражала представление тогдашней российской элиты о проблеме чеченского сепаратизма.

По какой-то необъяснимой логике кремлёвские руководители обязательно оставляли противнику лазейку, чтобы он вновь мог творить свои злодеяния и шантажировать федеральный центр. В итоге Москва в очередной раз разводила руками, рассуждая о демократии и важности переговоров с боевиками ради спасения жизней людей.

Информационная поддержка

План Дудаева сработал. 19 июня басаевцы беспрепятственно покинули Будённовск на шести автобусах, прихватив с собой в качестве живого щита более 120 заложников. Федеральные войска прекратили боевые действия в Чечне, центр начал переговоры о перемирии. 20 июня чеченские боевики отпустили заложников в районе чеченского села Зандак.

Жертвами теракта стали 129 человек, включая 18 милиционеров и 17 силовиков. Большинство тогдашних «независимых» СМИ возложили ответственность за гибель заложников во время неудачного штурма на спецназ ФСБ и МВД. На тот факт, что только нелюди могут захватывать и расстреливать мирных жителей мало, кто обратил внимание

Подобный парадокс объясняется тем, что чеченские сепаратисты очень умело пользовались стремлением российских медиа (подконтрольных на тот момент олигархическим структурам) клепать разнообразные «горячие материалы» с дудаевцами, дискутировать на тему чеченского сепаратизма и необходимости силового решения проблемы.

Террористы постоянно давали интервью, отправляли своих эмиссаров на ТВ-шоу, устраивали пресс-конференции, на которых рассказывали о тираническом русском режиме и о том, что они вынуждены проводить «диверсии» ради независимости «Ичкерии» и «свободы своего народа».

Вот и Басаев собрал в больнице Будённовска съёмочные группы главных телеканалов страны, чтобы на всю Россию объявить о том, как важно предоставить «Ичкерии» гарантированное право выйти из состава РФ. Дескать, упорство Москвы — единственное препятствие для мирного сосуществования с русскими. Отсюда — гибель гражданских и силовиков.

Немалую роль в информационной поддержке басаевцев сыграли депутаты Госдумы, которые не столько вели переговоры об освобождении заложников, сколько транслировали преступные требования боевиков.

Впоследствии так называемое либеральное сообщество России будет удивляться разгону НТВ и закрытию других частных СМИ в 20001-2002 годах, прекращению дискуссионных передач, на которых могли присутствовать сторонники сепаратистов, и общему тренду на схлопывание свободы слова, возобладавшему с приходом к власти Владимира Путина.

При всех негативных явлениях, вызванных «закручиванием гаек» со стороны АП, российским СМИ 1990-х годов невозможно простить трансляцию точки зрения террористов под личиной соблюдения «журналистских стандартов». Подыгрывание чеченским боевикам продолжалось даже после совершения ими самых отвратительных преступлений, включая захват Будённовска

К сожалению, возмездие настигло участников и организаторов теракта слишком поздно. Дудаев был уничтожен в апреле 1996 года, Басаев — только через 10 лет, успев до этого совершить ещё несколько крупных злодеяний, включая захват заложников на Дубровке и в Беслане. Уголовное преследование рядовых головорезов продолжается до сих пор.

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