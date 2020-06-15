Казус «украинского патриота» Павла Казарина

Как обладатели паспортов РФ занимаются антироссийской пропагандой на Украине

Большой резонанс в Сети вызвало разоблачение журналиста «Радио Свобода» Павла Казарина, переехавшего в 2014 году в Киев. Как выяснил популярный в русскоязычном сегменте Интернета блогер Анатолий Шарий и украинское издание Страна.ua, данный персонаж является обладателем российского паспорта.

Уроженец Симферополя, Казарин получил известность своим радикальными антироссийскими высказываниями и обсуждением ситуации в Крыму с ультрапатриотических с точки зрения официального Киева позиций. На Украине он позиционирует себя в статусе гонимого крымчанина, покинувшего родной полуостров из-за «аннексии» со стороны Российской Федерации.

В своих блогах на сайте «Крым. Реалии» (филиал «Радио Свобода») и материалах в других СМИ этот журналист постоянно сравнивает нашу страну с Третьим рейхом. Он пытается доказать, что Россия встала в один ряд с нацистской Германией, когда «вторглась» в Крым.

Также Казарин яростно обличает крымчан, «присягнувших новой власти» и говорит о том, что им «придётся уехать» после «возвращения» региона в состав Украины. Подобно остальным пропагандистам, он пересказывает байки про давление на инакомыслящих на «оккупированном» полуострове. Дескать, их достаточно много, но они в страхе сидят как мышки и даже не позволяют себе активности в соцсетях.

«Проукраинские голоса на оккупированных территориях преследуются — а потому пророссийские звучат безальтернативным хором. Но было бы ошибкой считать их — выразителями общего мнения», — пишет Казарин в статье «Молчание оккупированных».

Неоднократно он проходился и по гражданам Украины, критикуя их за то, что они выступают за прекращение боевых действий в Донбассе. По его мнению, украинцы, которые хотят мира больше, чем победы над «оккупантами», напоминают приспособленцев и услужливых дураков, готовых отказаться от «суверенитета, истории и своего собственного взгляда на будущее»

При этом, как выяснилось, пан Казарин более шести лет является российским гражданином. Бордовую корочку он получил совершенно добровольно. Заявление на выдачу паспорта «ненавистной» путинской России журналист подал 27 марта 2014 года, менее чем через две недели после референдума о воссоединении Крыма с РФ, а 29 апреля превратился в полноправного гражданина «страны-агрессора».

Более того, 8 июля Казарин стал обладателем заграничного паспорта РФ, приехав за ним в Москву, где у него была квартира.

Стоит подчеркнуть, что после официального вхождения Крыма в состав России никакой принудиловки по получению гражданства РФ не было. Нелояльные Москве крымчане более года спокойно жили с украинскими паспортами, не сталкиваясь с какими-либо проблемами. Потом, на финальном этапе интеграции, у них, конечно, возникли трудности, так как по факту граждане Украины в Крыму оказались иностранцами.

Однако будущий ультрапатриот Украины, русофоб Казарин затесался в когорту крымчан, которые первыми обратились к «оккупационной администрации» за российским подданством. Объяснить логику журналиста можно только шкурным интересом: вероятно, у него были большие планы в российском Крыму, но, как это часто бывает, что-то не срослось, и Казарин решил искать счастья уже на ниве антироссийской пропаганды в стольном граде Киеве.

В своём посте на странице в Facebook он объяснил получение паспорта РФ тем, что на тот момент Россия ещё не вторглась в Донбасс, не арестовала Олега Сенцова и не «сбила» малазийский «Боинг». Журналист якобы хотел быть рядом с родителями.

Однако Казарин, видимо, забыл, что «российская агрессия» в Донбассе началась 12 апреля 2014 года с появления отряда Игоря Стрелкова в Славянске. 13 апреля было отдано распоряжение о начале АТО. 8 июля, когда Казарин пришёл забирать загранпаспорт, уже был задержан режиссёр Сенцов, а на востоке Украины вовсю шли ожесточённые бои.

«Российский паспорт был нужен мне лишь для того, чтобы жить в оккупированном Крыму. Когда я оттуда уехал — нужда в нём отпала. Последние два года я буду собирать (наверное, имеется в виду, что Казарин собирал документы. — РП) справки для выхода из российского гражданства. Ускоренная процедура занимает полгода — именно столько в посольстве станут рассматривать твою заявку. Сбор документов занимает не меньше», — посетовал Казарин

По словам журналиста, в январе 2020 года он записался на приём в российское посольство и даже отправил по почте заявление о выходе из гражданства под номером 700127131. Но из-за карантина и бюрократии диппредставительство РФ, видимо, не добралось до документов Казарина.

На Украине историю российского паспорта журналиста «Радио Свобода» восприняли как яркий пример двуличия, безнравственности и отсутствия каких-либо принципов у активной в медиа-пространстве Украины тусовки «национал-патриотов», которые не стесняются в лицемерии и готовы подстраиваться под любую власть.

«Иногда смотришь, слушаешь человека — ну, гнусное ничтожество — и думаешь, а может он такой убеждённый украинский националист-патриот и служит на «Радио Свобода» и пропагандирует войну с Донбассом не за деньги, а из идейных побуждений? И тут выясняется, что после аннексии Крыма он получает российский паспорт…», — написал в своём Facebook директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский

Однако казус Казарина — это ещё и урок для России. Щедрость Москвы при раздаче паспортов на полуострове, безусловно, была понятна: все крымчане априори имели право на гражданство РФ вне зависимости от своих политических убеждений. Но всё же нашим властям и компетентным органам следовало бы присматривать за людьми, которые, получив по упрощённой процедуре российский паспорт, почти мгновенно начали поливать грязью свою новую Родину.

Антироссийской пропагандой Казарин занимается неприкрыто на протяжении 6 лет. Неужели за это время к этому персонажу не возникло ни одного вопроса? Неужели не было ни одного повода возбудить уголовное дело о разжигании межэтнической ненависти и сепаратизме?

Столько таких условных «Казариных» появилось после вхождения Крыма в состав РФ? К сожалению, мы не знаем этого. Ни ФСБ, ни МВД, ни российские блогеры и СМИ не очень интересуются украинскими хамелеонами с российским гражданством. Однако нам известен пример бизнесмена Ленура Ислямова, гордо именующего себя крымским татарином, тоже обладателя российского паспорта.

С апреля по май 2014 года он был и.о. замглавы правительства Крыма, но с «оккупационным режимом» в итоге так и не смог договориться. В итоге Ислямов перешёл на сторону Киева и принялся бросать фекалии на нашу страну. В 2015-2016 годы бизнесмен выступил одним из организаторов так называемой блокады Крыма, которая привела к блэкауту на полуострове и перебоям в торговле с Украиной.

Однако выслужиться перед постмайданным руководством у предпринимателя всё равно не получилось — на Украине против него ведётся несколько судебных процессов. На упрёки в нежелании отказываться от российского гражданства Ислямов говорит, что он «крымский татарин, и не имеет значения, какой у меня паспорт»

В России на этого персонажа заведено несколько уголовных дел, однако всем понятно, что дотянуться до него (как и до остальных антироссийских пропагандистов и разжигателей войны), скорее всего, не получится. В связи с этим властям РФ имеет смысл хотя бы пересмотреть закон о гражданстве, предусмотрев норму аннулирования паспортов лицам, которые позволяют себе лицемерные выходки.

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