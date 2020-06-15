Как работает детектор лжи или полиграф?

Есть ли хоть какой-то смысл использовать полиграф с точки зрения науки?

Вы постоянно слышите о детекторах лжи в фильмах, сериалах и в ходе полицейских расследований, но иногда даже в нашей стране человек, претендующий на работу в той или иной «серьезной» компании, должен пройти проверку на полиграфе. Цель полиграфа – он же детектор лжи – заключается в том, чтобы понять, говорит ли человек правду или нет, отвечая на определенные вопросы. В России применение полиграфа легализовано с 1975 года, но официальное использование прибор получил в 90-е годы прошлого века. Но насколько целесообразно использование подобной техники, для раскрытия убийств, изнасилований, грабежей, военных допросов?



Как работает детектор лжи?

Когда человек проходит проверку на полиграфе, к нему прикрепляются от четырех до шести датчиков. Полиграф — это машина, в которой множественные («Poly») сигналы от датчиков записываются в виде графиков («Graph») на экране монитора или на бумаге, в зависимости от того, насколько вам дорога правда. Датчики обычно записывают такие показатели как дыхание, пульс и кровяное давление. Манжета для измерения артериального давления измеряет как кровяное давление, так и частоту сердечных сокращений.

Две трубки – одна вокруг груди испытуемого, а вторая вокруг живота, измеряют частоту дыхания (давление воздуха в трубках меняется по мере дыхания человека). Электроды, называемые гальванометрами, которые соединены с кончиками пальцев, измеряют уровень пота. Напомню, что пот хорошо проводит электрический ток, поскольку в его состав входят вода и растворенные в ней минеральные соли, а также некоторые продукты обмена веществ. По мере того как уровень пота повышается, электрический ток протекает через электроды свободнее. Детектор лжи фиксирует эти физиологические реакции во время допроса. Иногда полиграф фиксирует такие вещи, как движение рук и ног.

Как проходит допрос на полиграфе?

Проверка на детекторе лжи начинается с трех или четырех простых вопросов, чтобы установить норму сигналов для каждого человека. Затем задаются реальные вопросы, проверяемые полиграфом, а все сигналы тела человека записываются. Полиграфолог разрабатывает индивидуальную тестовую систему, содержащую от 100 до 200 вопросов. Около 35-50 вопросов направлены на то, чтобы узнать ответ на один вопрос. Как во время, так и после проверки полиграфолог может посмотреть на графики и увидеть как изменились показатели по какому-либо из вопросов. Считается, что значительное изменение (например, учащение сердцебиения, повышение артериального давления, повышенное потоотделение) указывает на то, что человек лжет.

Точные ли ответы дает полиграф?

На самом деле детекторы лжи в примитивной форме существуют уже давно. Древние индийцы определяли, говорит ли человек правду, приказывая ему выплюнуть полный рот риса на лист. Человек, который говорит правду — выплюнет все без крупинки; а у того кто солжет, рис застрянет во рту. Этот процесс предположительно зависел от сухости во рту, которая является физиологическим фактором, связанным с ложью.

Сам создатель полиграфа, кардиолог сэр Джеймс Маккензи, изобрел это чудо в 1906 году и использовал его исключительно для медицинских исследований. В 1921 году студент Гарвардского университета Уильям М. Марстон — американский психолог и автор комикса о "Чудо-женщине”, изобрел современный полиграф. А спустя 86 лет детектор лжи оцифровали. Это повысило его точность и эффективность в определении лжи. Большинство экспертов, как правило, придерживаются мнения, что проверка на цифровом полиграфе выдает 97% точности. Однако никаких результатов с уверенностью 99,9% нет – это просто рекламный ход некоторых полиграфологов, которые хотят получить заказ любой ценой. Реальный, справедливый процент результата находится между 85% и 97%.

Когда хорошо обученный эксперт использует полиграф, он может обнаружить ложь с высокой точностью. Однако, поскольку интерпретация эксперта субъективна, а также разные люди по-разному реагируют на ложь, проверка на полиграфе не является совершенной и детектор лжи можно обмануть. Поэтому дискуссия о необходимости использования полиграфа не утихает по сей день, а ее участники занимают диаметрально противоположные позиции.

Выходит, мир раскололся на сторонников и противников полиграфа. И хотя ученые и сходятся во мнении, что полиграфы способны измерять телесные изменения, но расходятся во мнениях по поводу того, могут ли полиграфы и другие детекторы лжи точно отличить правду от лжи. Противники этой гипотезы утверждают, что проверка на полиграфе улавливает телесные изменения, связанные с тревогой, а потому ни один из них не является достоверным способом распознавания лжи. К тому же тесты на полиграфе принимают самые разные формы и используются разными тестировщиками по-разному.

Среди факторов, которые влияют на результаты проверок на полиграфе выделяют следующие:

Крайнее эмоциональное напряжение или нервозность

Гнев

Озабоченность по поводу пренебрежения долгом или ответственностью, которое сделало возможным совершение преступления

Физический дискомфорт во время теста

Чрезмерное количество тестовых вопросов

Использование лекарственных препаратов

Плохая формулировка вопроса

В целом детекторы лжи нельзя назвать надежным способом узнать правду. Поэтому многие суды отказываются использовать результаты, полученные в ходе допроса на полиграфе в качестве доказательств. В то же время детекторы лжи постоянно развиваются, и инженеры пытаются найти другие способы достоверно определить, отвечает ли человек на задаваемые вопросы честно.