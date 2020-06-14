Жизнь на Земле – обычное явление во Вселенной?

Зарождение жизни на Земле оказалось возможным. Но значит ли это, что на других планетах тоже есть разум ная жизнь?

За все время существования человечества – а по разным оценкам оно насчитывает от 2,4 до 2,8 миллионов лет – мы так и не встретили разум ную жизнь за пределами Земли. Неудивительно, что в конечном итоге мы поверили в собственную исключительность. Но является ли жизнь на нашей планете случайностью? Результаты новейших научных исследований показывают, что появление жизни на Земле на самом деле было событием довольно вероятным и предсказуемым, хотя шансы появления разум ной жизни невелики. Но если жизнь – распространенное явление во Вселенной, где все?



Есть ли жизнь во Вселенной?

Ответ на вопрос сформулированный итальянским физиком Энрико Ферми «Где все?» ученые ищут не первое десятилетие. Но несмотря на все технологические достижения и научное мастерство, мы до сих пор не нашли никаких признаков жизни за пределами родной планеты, не говоря уже о признаках развитых внеземных цивилизаций, хотя бы отдаленно напоминающих нашу собственную. Причин, по которым мы чувствуем себя одиноко дрейфующими в бесконечной Вселенной великое множество. Так, инопланетяне могли посещать Землю пару миллионов лет назад, а может мы просто не можем их увидеть или они сами этого хотят.

Так или иначе, учитывая количество открытых за последние годы экзопланет (планет за пределами Солнечной системы), кажется просто невероятным, что бесчисленное множество миров необитаемы. Избыток экзопланет в одной только наблюдаемой Вселенной, а также наше собственное существование заставляют предположить, что другие формы жизни заселяют каменистые и газовые планеты по всей Вселенной. Но, может и нет. Единственное доказательство существования жизни во Вселенной – это земля . Но жизнь на нашей планете, возможно, не предназначена для процветания, а появление Homo Sapiens и вовсе непредвиденная случайность.

Теория вероятностей и жизнь на Земле

В новом исследовании астроном Дэвид Киппинг из Колумбийского университета с помощью статистического метода, более известного как метод Байеса, изучил шансы появления жизни (в том числе и разум ной) на Земле. Напомню, что Томас Байес (1702-1761) был малоизвестным проповедником, который увлекался математикой. Его имя мировая наука запомнила благодаря математической формуле, показывающей, как использовать новые данные для корректировки вероятностей – теореме Байеса.

Проще говоря, это тип статистики, который использует вероятность для учета последующей информации, что дает ему преимущество перед сравнением строгих наборов цифр. Подробнее о том, в каких еще исследованиях используют теорему Байеса я рассказывала в этой статье. Рекомендую к прочтению!

Как пишет Science Alert, это не первый случай, когда ученые используют теорему Байеса в качестве средства теоретического количественного определения вероятности возникновения жизни на других, похожих на Землю планетах, но Киппинг внес в формулу некоторые изменения. В ходе работы Киппинг провел расчеты, основанные на доказательствах того, что жизнь в планетарной истории Земли возникла быстро, а разум ная жизнь появилась недавно – примерно через 4 миллиарда лет.

В работе, опубликованной в журнале PNAS, Киппинг взвесил эволюционные возможностей зарождения жизни на Земле: жизнь во Вселенной распространена, а разум ная жизнь встречается часто; жизнь распространена, но разум ная жизнь встречается редко; жизнь редка. но разум ная жизнь встречается часто; жизнь редка, как и разум ная жизнь. Глядя на эти потенциальные результаты, Киппинг пришел к выводу о том, что аргументы в пользу быстрого развития жизни на Земле очень сильны.

Если будущие исследования подтвердят доказательства более раннего зарождения жизни на нашей планете, то с точки зрения статистики условия на Земле были вполне подходящими для возникновения жизни, но это не означает, что разум ная жизнь обязательно должна была появиться. Таким образом, вероятность того, что интеллект чрезвычайно редок и наша планета своего рода «исключение», вполне состоятельна.

Не исключено, что жизнь в космос е – обычное дело

В целом результаты нового исследования свидетельствуют о том, что разум ная жизнь во Вселенной встречается редко, учитывая наше позднее появление. Но можно ли применить те же шансы зарождения жизни на других планетах? По мнению Киппинга и да и нет. Дело в том, что проведенный анализ касается исключительно Земли, рассматривая появление жизни как случайный процесс на фоне событий и условий, которые могут быть правдоподобно уникальными для нашей планеты. Тем не менее, если другая планета окажется практически идентична Земле с точки зрения ее планетарных условий и эволюции, то, возможно мы сможем наконец понять, насколько вероятна жизнь на странных, космических просторах.