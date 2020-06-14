Карты древних городов можно составить даже не проводя раскопок

Узнать, как примерно выглядели древние города, можно и без археологических раскопок

Прямо сейчас, под местом где вы находитесь, могут лежать древние предметы или даже целые здания. Ежегодно археологи обнаруживают сотни мест, под которыми когда-то давно располагались целые города, но за раскопки они берутся не сразу. А все потому, что для проведения таких работ необходимо много людей, а желающих не так много. К тому же, во время раскопок, древние предметы с большой долей вероятности будут сломаны, и дело не только в неосторожности археологов — большинство из артефактов просто гнилые и на глазах распадаются на части. Вдобавок, некоторые исторические объекты лежат под современными зданиями — так что же, их нужно сносить? Ну уж нет. К счастью, у археологов есть инструмент, который позволяет обнаружить оставшиеся под слоями земли древние города не проводя никаких раскопок.

Что такое георадар?

Название этому инструменту — георадар. Первые рабочие экземпляры этого аппарата были представлены в 1970-х годах и предназначались для обнаружения подводных объектов. Вскоре инструментом начали пользоваться даже археологи, ведь они как раз занимаются поиском вещей, которые находятся в сотнях метрах под землей. Кажется, георадары прямо были созданы для проведения археологических поисков.

Конструкция георадара состоит из трех частей:

антенной части;компьютера для регистрации находок;блока управления.

Антенная часть состоит из передающей и принимающей антенны. Для регистрации находок используется компьютер, а если быть точнее — ноутбук, потому что исследователи могут легко брать его с собой куда угодно. Блок управления состоит из различных кабелей для передачи информации.

Примерно так выглядит современный георадар. Судя по фото , вместо ноутбука в нем используется планшет

Принцип работы георадара достаточно прост. Так называемая передающая антенна посылает под землю электромагнитную волну. Если под земной поверхностью нет ничего интересного, волна пропадает. А если там что-то есть — она отражается от подземного объекта прямиком в принимающую антенну. Полученная информация отправляется в компьютер, где регистрируется в специальной программе.

Археологические работы

Цена георадаров превышает 100 тысяч рублей, так что для развлечений его позволить себе может не каждый. Зато ученых такая стоимость не пугает, потому что это устройство заметно упрощает им работу. По данным научного журнала Antiquity, недавно георадар помог археологам изучить ранее неизведанную часть древнеримского города Фалерии Нови (Falerii Novi), который расположен в 50 километрах от столицы Италии — Рима.

Считается, что этот античный город был основан в 241 году до нашей эры и был оживленным поселением на протяжении тысячи лет. Площадь недавно обнаруженной части этого города составляет 30,5 гектар, но она до сих пор находится под землей — археологи ее пока не раскопали. Но откуда же они узнали, что у древнего города есть еще одна часть? Конечно же, при помощи георадара.

Археологи поместили георадар на тележку и изучили всю территорию, на которой должен был находиться город. При помощи посылаемых вглубь земли электромагнитных волн, исследователи с точностью до 12,5 сантиметров выяснили, где в городе располагались бани, храм, рынок и другие объекты. Им даже удалось обнаружить водопроводную сеть — карта древнего города получилась очень детализированная.

Изучив карту, ученые сделали весьма интересное открытие — оказывается, небольшие древнеримские города вроде Фалерии Нови, были очень развитыми. Храм, рынок и даже бани имели на удивление сложную конструкцию, хотя изначально исследователи ожидали найти простенькие сооружения. Впрочем, вполне возможно, что изначально поселение было скромным — благодаря георадару ученые нашли доказательства того, что крупные сооружения были возведены на месте несложных построек. Скорее всего, самые древние сооружения города были разобраны, а использованные для их строительства камни пригодились при возведении более современных строений.

О пользе георадаров недавно также упоминал мой коллега Артем Сутягин. В своем материале он рассказал, как это устройство помогло ученым найти под землей останки 20-метрового корабля, на котором тысячи лет назад плавали викинги.