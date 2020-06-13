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Кино на колесах: в Москве открылся автокинотеатр

В условиях пандемии россияне вспоминают давно забытые форматы развлечений
Кино на колесах: в Москве открылся автокинотеатр

В центре «Крокус-Экспо» на окраине столицы заработал автокинотеатр «Каро под звёздами». Обычные кинотеатры пока закрыты, и неизвестно, когда откроются. А такой формат позволяет сделать просмотр любимых кинофильмов безопасным, дистанционным и главное - полностью бесконтактным.

Кино на колесах: в Москве открылся автокинотеатр

Вместимость кинотеатра - 100 автомобилей. Для того, чтобы попасть на сеанс, нужно купить билет онлайн на сайте сети Каро и показать полученный QR-код на въезде.

Кино на колесах: в Москве открылся автокинотеатр

«Публика соскучилась по развлечениям вне дома, и автокинотеатры - это прекрасная возможность посмотреть кино на большом экране, при этом соблюдая все меры безопасности и не подвергая риску своё здоровье», - рассказала президент Каро Ольга Зинякова.

Кино на колесах: в Москве открылся автокинотеатр

Чтобы звук транслируемого фильма не мешал проходящим лечение от коронавируса в центре Крокус-Экспо, нужно подключиться к частоте через аудиосистему автомобиля.

Кино на колесах: в Москве открылся автокинотеатр

Посетители могут также заказать попкорн и другую снедь в онлайн-баре. Сотрудники бара - в масках и перчатках, как и положено.

Кино на колесах: в Москве открылся автокинотеатр

Формат автокинотеатров очень популярен в Соединенных Штатах, а в России как-то не прижился: климат. Однако в условиях пандемии об автокинотеатрах снова вспомнили.

Кино на колесах: в Москве открылся автокинотеатр

Самый правильный автомобиль для кино - конечно, кабриолет!

Кино на колесах: в Москве открылся автокинотеатр

В афише автокинотеатра - уже известные фильмы, такие, как «Зеленая книга», а с 1 июля сеть Каро рассчитывает запустить в прокат премьеру фильма «Мой шпион».

Кино на колесах: в Москве открылся автокинотеатр

Правда, не обошлось без накладок. Во-первых, фильм транслировался не на специальном экране, а на одном из рекламных баннеров, из машины было очень плохо видно. Во-вторых, свет от фар автомобилей на МКАД мешал просмотру.

Кино на колесах: в Москве открылся автокинотеатр

Машин было немного, около 30. Большинство гостей уехали через 10-15 минут после начала сеанса. По оценке корреспондента «Русской Планеты», удовольствие не стоило потраченных на билет 800 рублей.

Очень надеемся, что организаторы учтут все пожелания и помогут возродить незаслуженно забытый формат автокинотеатров в России. По хорошим кинофильмам россияне и правда очень соскучились!

К слову, автокинотеатры заработали не только в Москве, но и в Подмосковье. Например, 12 июня в «Одинцовском парк культуры, спорта и отдыха» можно будет посмотреть картину «Как я стал русским», а Парк культуры и отдыха «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде 22 июня покажет картину «Судьба человека». Все сеансы начинаются в 21.45, въезд - бесплатный.


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13 июнь 2020 /
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